Дубосас Костас
Дубосас Костас и организации, системы, технологии, персоны:
|Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
|Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 82 1
|Петров Михаил 138 1
|Кушнир Леонид 19 1
|Трефилов Алексей 45 1
|Кузнецов Борис 3 1
|Турчанинов Владимир 6 1
|Крухмалева Яна 4 1
|Мадани Фарид 11 1
|Суханов Алексей 6 1
|Сапон Алексей 2 1
|Шевелев Георгий 1 1
|Обертинюк Михаил 1 1
|Крошкина Светлана 2 1
|Петрова Светлана 4 1
|Егорова Светлана 4 1
|Гусев Сергей 42 1
|Сущенко Алексей 1 1
|Пуриков Руслан 1 1
|Манаева Юлия 1 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
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