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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дубосас Костас



13.12.2024 Цифровой помощник МТС Exolve поможет утилизировать отходы 1
11.11.2024 МТС Exolve признана коммуникационной платформой года по версии CNews 1
08.11.2024 МТС Exolve признана коммуникационной платформой года 1
08.10.2024 Робот «МТС Exolve» поможет купить недвижимость на Черноморском побережье 1
22.08.2024 «МТС Exolve» создала робота-диспетчера 1
07.08.2024 «МТС Exolve» поможет дозвониться в автоцентры 1
20.06.2024 «МТС Exolve» поможет заказать обувь в «Рандеву» 1
30.05.2024 «МТС Exolve» обеспечил горячую линию для «Цифра банк» 1
07.05.2024 Робот «МТС Exolve» помогает организовать визит к врачу 1
04.04.2024 МТТ подключил голосового робота для «Академии Топ» 1
14.02.2024 МТТ снизит расходы на инфраструктуру телеком-операторам 1
31.01.2024 Голосовой робот МТТ помог ускорить подбор соискателей сети продуктовых дискаунтеров «Победа» 1
09.11.2023 МТТ разработал голосового робота на платформе VoiceBox для Fun&Sun 1
14.09.2023 МТТ разработал голосового помощника для «Ленпромгаза» 1
02.08.2023 МТТ сделает общение с «Металлинвестбанком» доступнее 1
29.06.2020 Какие процессы наиболее эффективно автоматизировать с помощью роботов 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Дубосас Костас и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 10
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 8
UIPath 101 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 32 1
СНГС НПО - Союзнефтегазсервис Научно-Производственное Объединение 16 1
Цифра ГК 2426 1
Газпром ПАО 1342 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 57 1
РесурсТранс 16 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 1
Деловые Линии ГК 67 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
Цифра брокер - ФФИН Банк - Цифра банк 7 1
Луидор ГК 4 1
ПетербургГаз - Ленпромгаз - Ленгаз-Эксплуатация - Антикор 7 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 82 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 12
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2968 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 3
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 443 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1071 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 2
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов 285 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1942 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3727 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 1
Речевые технологии - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 284 1
Цифровое месторождение - Объединение технологий бурения, разведки, цифрового управления процессами и производствами добычи нефти и газа в сочетании с коммуникационными технологиями 29 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 242 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2068 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 482 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 398 1
Бронирование - Booking 576 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 1
МТС Exolve 67 12
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 55 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 2
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 94 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
ELMA BPM 34 1
BIA Technologies - Sunrise BPMS 8 1
ELMA RPA 8 1
UiPath Studio - Uipath StudioX 3 1
UiPath RPA - UiPath Robotic Process Automation - Uipath Process Mining 10 1
ELMA Intelligent Automation 2 1
Газпром - Северный поток - Северный поток 2 9 1
СНГС НПО - Унофактор 6 1
Петров Михаил 138 1
Кушнир Леонид 19 1
Трефилов Алексей 45 1
Кузнецов Борис 3 1
Турчанинов Владимир 6 1
Крухмалева Яна 4 1
Мадани Фарид 11 1
Суханов Алексей 6 1
Сапон Алексей 2 1
Шевелев Георгий 1 1
Обертинюк Михаил 1 1
Крошкина Светлана 2 1
Петрова Светлана 4 1
Егорова Светлана 4 1
Гусев Сергей 42 1
Сущенко Алексей 1 1
Пуриков Руслан 1 1
Манаева Юлия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 5
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 2
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Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 2
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
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Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
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НКО - Некоммерческая организация 500 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Bookmaker - bookie - turf accountant - Букмекер - букмекерская контора - тотализаторы - Центры учета перевода интерактивных ставок, ЦУПИС 28 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 134 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
CNews AWARDS - награда 519 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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