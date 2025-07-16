«РКС Холдинг» внедрил виртуальную АТС «МТС Exolve»

«МТС Exolve», дочерняя компания МТС, российский разработчик коммуникационных решений для бизнеса, подключил виртуальную АТС (ВАТС) одному из частных коммунальных операторов в России. Проект реализован для компании «РКС-Холдинг» с целью повышения эффективности коммуникаций с клиентами.

Решение позволяет ускорить взаимодействие с клиентами и подрядчиками, а также повысить надёжность коммуникационной инфраструктуры.

Проект предусматривает использование облачного виртуального сервиса с московским городским номером, стабильной интеграцией в CRM и ИТ-инфраструктуру холдинга, а также функцию записи звонков и инструментария для аналитики вызовов.

«Благодаря автоматизации звонков, записи и аналитике, холдинг улучшил качество обслуживания и получил возможность гибко масштабировать коммуникационную инфраструктуру в соответствии с потребностями бизнеса и требованиями регуляторов», — отметил руководитель департамента системного администрирования и технической поддержки «РКС-Холдинга» Ян Самойлов.

«РКС Холдинг» получил современное решение для эффективного управления клиентскими коммуникациями, что способствует повышению оперативности, прозрачности и контроля качества сервиса. В целом мы видим, что сфера ЖКХ всё более активно внедряет цифровые технологии и применяет современные инструменты для повышения контактности с клиентами», — сказал директор по продажам и обслуживанию «МТС Exolve» Костас Дубосас.