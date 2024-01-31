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Голосовой робот МТТ помог ускорить подбор соискателей сети продуктовых дискаунтеров «Победа»

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал голосового робота на платформе МТС Exolve для федеральной сети продуктовых дискаунтеров «Победа». Цифровой помощник проводит первичное интервью с соискателями и передает информацию в отдел персонала. В результате внедрения голосового ассистента компании удалось сократить расходы на работу колл-центра в 3 раза, а скорость подбора кандидатов повысить на 30%.

«Внедрение голосового ассистента позволило уменьшить затраты компании и оптимизировать процесс обработки обращений соискателей: рекрутеры централизованно получают данные, собранные с помощью голосового помощника, и обрабатывают поступившие заявки в соответствии с внутренним регламентом, – сказала начальник отдела по управлению персоналом торговой сети «Победа» Светлана Егорова. – Подключение робота обусловлено также и заботой о соискателях – экономится их время, формат голосового помощника для них удобен и понятен».

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В месяц в колл-центр поступает порядка 500 звонков по вопросам трудоустройства. На обращения соискателей мгновенно отвечает голосовой помощник, уточняет, какая именно вакансия и какое из трех направлений интересует – магазин, офис или логистика, выясняет основные характеристики звонившего и передает контакты в отдел персонала. Также есть возможность пообщаться с оператором, однако за весь период работы цифрового ассистента перевести на «живого человека» попросили лишь 5,3% от общего количества звонивших.

«Учитывая колоссальный объем повторяющихся задач, цифровой ассистент – это незаменимый помощник в рекрутинге, – сказал директор по продажам и обслуживанию МТТ Костас Дубосас. – Помимо первичного интервью, ему также доверяют инструктаж персонала, сбор обратной связи и это далеко не полный список обязанностей, которые HR все более охотно делегирует цифровым помощникам».

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