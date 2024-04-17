МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком

«МТС Exolve» становится единой платформой и зонтичным брендом для продуктов МТТ «МТС Exolve», 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, объявляет о переводе всех ключевых продуктов и сервисов компании МТТ на единую технологическую платформу, которая объединит в себе функционал виртуальных АТС, роботов и решения Telecom API. Об этом CNews сообщили представители «МТС Exolve». «МТС Exolve» стан

МТТ подключил голосового робота для «Академии Топ» 50%. Благодаря интеграции с CRM-системой все данные о результатах звонков оперативно попадают к менеджерам для анализа и дальнейшей работы с теми, кто проявил интерес к обучению. «Голосовой робот от МТТ предоставляет доступ к актуальной информации о ближайших обучающих программах и других важных аспектах, причем делает это быстро, меньше чем за час обзванивая всех потенциальных слушателей,

МТТ переходит на платформу МТС DataOps Platform для управления данными т метод позволяет автоматизировать и оптимизировать процессы сбора, обработки, хранения и анализа информации, уменьшая время на ее подготовку и повышая качество прогнозов. «Внедрение DataOps позволит МТТ сократить расходы на аналитику, а скорость обработки данных и точность бизнес-прогнозов значительно повысить, – сказал технический директор МТТ Илья Волынкин. – Мы ожидаем, что внедр

МТТ снизит расходы на инфраструктуру телеком-операторам Компания МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, анонсировала предложение, специально раз

МТС Exolve научилась переводить звонки в текст расшифровки телефонных звонков на базе аудиозаписи разговоров. Об этом CNews сообщили представители МТТ. Ранее МТС Exolve предоставляла возможность записать разговор и сохранить его как аудиофа

Голосовой робот МТТ помог ускорить подбор соискателей сети продуктовых дискаунтеров «Победа» ли лишь 5,3% от общего количества звонивших. «Учитывая колоссальный объем повторяющихся задач, цифровой ассистент – это незаменимый помощник в рекрутинге, – сказал директор по продажам и обслуживанию МТТ Костас Дубосас. – Помимо первичного интервью, ему также доверяют инструктаж персонала, сбор обратной связи и это далеко не полный список обязанностей, которые HR все более охотно делегирует

МТС Exolve запускает каскадные рассылки илиалов, изменении режима работы и другая полезная информация. Об этом CNews сообщили представители МТТ. Каскадные рассылки дают возможность последовательно осуществлять голосовые звонки и месс

МТТ и «Домклик» защитили номера пользователей АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, предоставил решение «Защита номера» для

Голосовой помощник МТТ пригласит школьников в «Фоксфорд» АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал голосового робота на платфор

МТТ разработал голосового робота на платформе VoiceBox для Fun&Sun в. «Благодаря цифровому решению, которое мы разработали для Fun&Sun, еще больше туристов смогут отправиться в путешествие и получить положительные эмоции, – сказал директор по продажам и обслуживанию МТТ Костас Дубосас. – Автоматизация работы с онлайн-покупкой тура – это один из наглядных примеров того, как цифровые сервисы МТТ помогают бизнесу выстроить быструю и эффективную коммуни

Голосовой робот МТТ займется информированием покупателей сети «Автомаг» робот займется информированием покупателей о ближайших расположенных к ним магазинах, режиме работы, ассортименте, клубной карте, выгодных предложениях. Привлечение к этой работе цифрового помощника МТТ позволило запустить информационную поддержку в режиме 365/7/24, снизить нагрузку на операторов колл-центра в 4 раза, а также существенно ускорить процесс обработки звонков. Цифровой помощни

Василий Сажко, МТТ: Наша цель — стать лидером в b2b-коммуникациях енденцию к консолидации. Так, в 2021 году МТС приобрела провайдера телеком- и ИТ-решений — компанию МТТ. Это говорит об интересе крупных компаний к телеком-сегменту и их стремлению расширить по

Цифровой помощник МТТ поможет улучшить платежную дисциплину АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал и подключил для ПАО «ТНС эне

МТТ продолжает развивать свою виртуальную АТС АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, расширил возможности своей виртуальной

Голосовой робот МТТ поможет поздравить радиослушателей АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал и подключил голосового робот

МТТ разработал голосового помощника для «Ленпромгаза» ие мастера, и получает подтверждение. При необходимости с заказчиком связывается специалист «Ленпромгаза», однако порядка 80% подтверждений проходит через голосового ассистента. «Цифровой помощник от МТТ облегчает и ускоряет взаимодействие между АО «Ленпромгаз» и потребителями, помогая обеспечить более эффективное и точное предоставление услуг по техническому и сервисному обслуживанию газов

МТТ реализовал отправку SMS на платформе «МТС Exolve» еса и разработчиков открылась возможность использовать и голос, и текст для общения со своими клиентами на одной платформе, используя интерфейс личного кабинета. Благодаря внедрению нового сервиса от МТТ корпоративные пользователи смогут: отправлять неограниченное количество SMS с использованием альфа-имени, которое может представлять собой название компании, бренд или домен; получить 100%

Цифровой ассистент от МТТ напомнит о приеме врача в Краснодаре АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал цифрового помощника для одно

МТТ сделает общение с «Металлинвестбанком» доступнее АО «МТТ», провайдер решений для бизнеса, обеспечил клиентам «Металлинвестбанка» удобное общение:

МТТ разработал голосового робота для агентства недвижимости Big City еса, разработал голосового робота на платформе VoiceBox для агентства недвижимости Big City, которое работает на первичном рынке жилья Москвы и предлагает новостройки бизнес-класса. Цифровой помощник МТТ позволил агентству автоматизировать коммуникацию с потенциальными покупателями квартир и сократить расходы на реактивацию клиентской базы более чем в 10 раз. Кроме того, голосовой робот пов

Голосовой робот от МТТ помог судоходной компании АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал и подключил голосового робот

Голосовой помощник МТТ пригласит повысить квалификацию АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал голосового робота на платфор

МТТ начинает продажи виртуальных контактных центров с отечественным ПО АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, предлагает клиентам новую услугу – вирт

МТТ присоединился к антифроду «большой четверки» мошенниками, использующими подставные номера. Ранее телеком-операторы «большой четверки» внедрили платформы, которые обеспечивают защиту звонков от подмены нумерации со стороны телефонных мошенников. МТТ стал одним из первых В2В-операторов, который присоединился к проекту и вошел в верификационный контур «большой четверки», после чего фродовый трафик значительно сократился. Теперь при звонк

МТТ помог Ozon защитить номера телефонов клиентов АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, предоставил маркетплейсу Ozon свое плат

МТТ и «Банки.ру» реализовали решение для защиты данных пользователей зователем «Банки.ру», не раскрывая номер телефона пользователя. «Мы реализовали данное решение индивидуально под потребности оператора финансовой платформы «Банки.ру», – отметил директор по продуктам МТТ Василий Сажко. – Такие уникальные интегрированные коммуникационные решения для наших клиентов стали возможны благодаря экспертизе команды разработки, а также широкому функционалу нашей ново

МТТ предлагает партнерам обслуживание абонентов под ключ АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал специальное агентское предло

МТТ модернизировал виртуальную АТС МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, существенно обновил облачную виртуальную АТС (ВАТС) – один из ключевых продуктов компании. Все облачные решения МТТ являются российской разработкой с использованием отечественного программного обеспечения, серверная инфраструктура находится на территории России. В новой версии ВАТС, помимо базовой функци

В МТТ назначен генеральный директор МТС объявила о назначении генеральным директором дочерней компании МТТ Рамиля Биккужина, ранее занимавшего пост коммерческого директора. Рамиль Биккужин приступит к новым обязанностям с 14 марта 2023 г. Олег Алдошин, который возглавлял МТТ последний год

МТТ начал обслуживать горячую линию «Газпром межрегионгаз Воронеж» АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, обеспечил горячую линию для пользовател

МТТ обновил конструктор голосовых роботов VoiceBox для бизнеса, обновил функциональность платформы голосовых роботов VoiceBox. Обновление включает в себя ряд доработок, которые сделали использование сервиса более удобным и функциональным для клиентов МТТ. В обновлении VoiceBox появились следующие функции: использование группы номеров для совершения исходящих звонков; экспорт сценариев из личного кабинета; изменение типа сценария. Использова

Голосовой робот МТТ ускорил опросы владельцев автомобилей Haval в 10 раз АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал и запустил цифрового помощни

МТТ расскажет, зачем бизнесу нейросети и метавселеннные АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, проводит встречу, на которую приглашает

МТС победила в номинациях премии «Лучшие решения для цифровой экономики – 2022» вым решением для городского водоснабжения», датчики «Цельсиум» — «Лучшим IoT-решением для здравоохранения», «Лучшей платформой голосовых роботов для бизнеса» признана «Цифровой сотрудник VoiceBox» от МТТ, дочерней компании МТС. Решение от МТС «Цифровой водоканал» признано лучшим для городского водоснабжения. Сервис представляет собой программный комплекс на базе сети интернета вещей, которы

Голосовой робот МТТ ускорил ремонт дорогостоящего холодильного оборудования тимизировать работу колл-центра, ускорить прием заявок и в результате – повысить эффективность работы, что в свою очередь позволит заказчикам компании избежать потерь», – сказал коммерческий директор МТТ Рамиль Биккужин. «Наша основная задача – обеспечить сохранность продукции заказчика, и время реагирования на инцидент для нас критично, – сказал генеральный директор «Лэнд-сервис» Алексей М

Голосовой робот от МТТ ускорил прием и обработку заявок в ЖКХ в два раза АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал цифрового помощника для конс

Голосовой робот МТТ примет звонок пациентов из Сарова омплексам, у нас много примеров успешных совместных решений, – сказал руководитель проектного офиса МТТ Дмитрий Гордиенко. – В работе с Клинической больницей №50 города Саров наши специалисты п

МТТ разработал голосового помощника для «Екатеринбурггаза» МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал цифрового помощника для компании «Екатеринбурггаз». Голосовой робот, разработанный на платформе VoiceBox от МТТ, принимает показания счетчиков газа у жителей Екатеринбурга. Цифровой помощник ежемесячно обрабатывает более 5 тыс. обращений клиентов ресурсоснабжающей организации, автоматизируя процесс п

Сеть клиник «Медикс» внедрила голосового робота VoiceBox компании МТТ АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, подключило голосового робота VoiceBox к