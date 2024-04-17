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МТС МТТ Межрегиональный ТранзитТелеком

МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком

«МТТ» (Межрегиональный ТранзитТелеком) – 100% дочерняя компания ПАО «МТС», является провайдером интеллектуальных решений для бизнеса. В портфель компании МТТ входят услуги по облачным коммуникациям для частных лиц и корпоративных заказчиков («МТТ Бизнес»), ИСС, нумерация 8–800, мобильная связь (MVNO) и платформа развития виртуальных операторов связи (MVNE), традиционная МГ/МН связь для частных лиц и организаций и многое другое.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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17.04.2024 «МТС Exolve» становится единой платформой и зонтичным брендом для продуктов МТТ

«МТС Exolve», 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, объявляет о переводе всех ключевых продуктов и сервисов компании МТТ на единую технологическую платформу, которая объединит в себе функционал виртуальных АТС, роботов и решения Telecom API. Об этом CNews сообщили представители «МТС Exolve». «МТС Exolve» стан
04.04.2024 МТТ подключил голосового робота для «Академии Топ»

50%. Благодаря интеграции с CRM-системой все данные о результатах звонков оперативно попадают к менеджерам для анализа и дальнейшей работы с теми, кто проявил интерес к обучению. «Голосовой робот от МТТ предоставляет доступ к актуальной информации о ближайших обучающих программах и других важных аспектах, причем делает это быстро, меньше чем за час обзванивая всех потенциальных слушателей,
14.03.2024 МТТ переходит на платформу МТС DataOps Platform для управления данными

т метод позволяет автоматизировать и оптимизировать процессы сбора, обработки, хранения и анализа информации, уменьшая время на ее подготовку и повышая качество прогнозов. «Внедрение DataOps позволит МТТ сократить расходы на аналитику, а скорость обработки данных и точность бизнес-прогнозов значительно повысить, – сказал технический директор МТТ Илья Волынкин. – Мы ожидаем, что внедр
14.02.2024 МТТ снизит расходы на инфраструктуру телеком-операторам

Компания МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, анонсировала предложение, специально раз
08.02.2024 МТС Exolve научилась переводить звонки в текст

расшифровки телефонных звонков на базе аудиозаписи разговоров. Об этом CNews сообщили представители МТТ. Ранее МТС Exolve предоставляла возможность записать разговор и сохранить его как аудиофа
31.01.2024 Голосовой робот МТТ помог ускорить подбор соискателей сети продуктовых дискаунтеров «Победа»

ли лишь 5,3% от общего количества звонивших. «Учитывая колоссальный объем повторяющихся задач, цифровой ассистент – это незаменимый помощник в рекрутинге, – сказал директор по продажам и обслуживанию МТТ Костас Дубосас. – Помимо первичного интервью, ему также доверяют инструктаж персонала, сбор обратной связи и это далеко не полный список обязанностей, которые HR все более охотно делегирует
24.01.2024 МТС Exolve запускает каскадные рассылки

илиалов, изменении режима работы и другая полезная информация. Об этом CNews сообщили представители МТТ. Каскадные рассылки дают возможность последовательно осуществлять голосовые звонки и месс
17.01.2024 МТТ и «Домклик» защитили номера пользователей

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, предоставил решение «Защита номера» для
17.11.2023 Голосовой помощник МТТ пригласит школьников в «Фоксфорд»

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал голосового робота на платфор
09.11.2023 МТТ разработал голосового робота на платформе VoiceBox для Fun&Sun

в. «Благодаря цифровому решению, которое мы разработали для Fun&Sun, еще больше туристов смогут отправиться в путешествие и получить положительные эмоции, – сказал директор по продажам и обслуживанию МТТ Костас Дубосас. – Автоматизация работы с онлайн-покупкой тура – это один из наглядных примеров того, как цифровые сервисы МТТ помогают бизнесу выстроить быструю и эффективную коммуни
31.10.2023 Голосовой робот МТТ займется информированием покупателей сети «Автомаг»

робот займется информированием покупателей о ближайших расположенных к ним магазинах, режиме работы, ассортименте, клубной карте, выгодных предложениях. Привлечение к этой работе цифрового помощника МТТ позволило запустить информационную поддержку в режиме 365/7/24, снизить нагрузку на операторов колл-центра в 4 раза, а также существенно ускорить процесс обработки звонков. Цифровой помощни
31.10.2023 Василий Сажко, МТТ: Наша цель — стать лидером в b2b-коммуникациях

енденцию к консолидации. Так, в 2021 году МТС приобрела провайдера телеком- и ИТ-решений — компанию МТТ. Это говорит об интересе крупных компаний к телеком-сегменту и их стремлению расширить по
19.10.2023 Цифровой помощник МТТ поможет улучшить платежную дисциплину

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал и подключил для ПАО «ТНС эне
17.10.2023 МТТ продолжает развивать свою виртуальную АТС

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, расширил возможности своей виртуальной

04.10.2023 Голосовой робот МТТ поможет поздравить радиослушателей

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал и подключил голосового робот
14.09.2023 МТТ разработал голосового помощника для «Ленпромгаза»

ие мастера, и получает подтверждение. При необходимости с заказчиком связывается специалист «Ленпромгаза», однако порядка 80% подтверждений проходит через голосового ассистента. «Цифровой помощник от МТТ облегчает и ускоряет взаимодействие между АО «Ленпромгаз» и потребителями, помогая обеспечить более эффективное и точное предоставление услуг по техническому и сервисному обслуживанию газов
30.08.2023 МТТ реализовал отправку SMS на платформе «МТС Exolve»

еса и разработчиков открылась возможность использовать и голос, и текст для общения со своими клиентами на одной платформе, используя интерфейс личного кабинета. Благодаря внедрению нового сервиса от МТТ корпоративные пользователи смогут: отправлять неограниченное количество SMS с использованием альфа-имени, которое может представлять собой название компании, бренд или домен; получить 100%

10.08.2023 Цифровой ассистент от МТТ напомнит о приеме врача в Краснодаре

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал цифрового помощника для одно
02.08.2023 МТТ сделает общение с «Металлинвестбанком» доступнее

АО «МТТ», провайдер решений для бизнеса, обеспечил клиентам «Металлинвестбанка» удобное общение:

20.06.2023 МТТ разработал голосового робота для агентства недвижимости Big City

еса, разработал голосового робота на платформе VoiceBox для агентства недвижимости Big City, которое работает на первичном рынке жилья Москвы и предлагает новостройки бизнес-класса. Цифровой помощник МТТ позволил агентству автоматизировать коммуникацию с потенциальными покупателями квартир и сократить расходы на реактивацию клиентской базы более чем в 10 раз. Кроме того, голосовой робот пов
07.06.2023 Голосовой робот от МТТ помог судоходной компании

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал и подключил голосового робот
01.06.2023 Голосовой помощник МТТ пригласит повысить квалификацию

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал голосового робота на платфор
18.05.2023 МТТ начинает продажи виртуальных контактных центров с отечественным ПО

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, предлагает клиентам новую услугу – вирт
02.05.2023 МТТ присоединился к антифроду «большой четверки»

мошенниками, использующими подставные номера. Ранее телеком-операторы «большой четверки» внедрили платформы, которые обеспечивают защиту звонков от подмены нумерации со стороны телефонных мошенников. МТТ стал одним из первых В2В-операторов, который присоединился к проекту и вошел в верификационный контур «большой четверки», после чего фродовый трафик значительно сократился. Теперь при звонк
20.04.2023 МТТ помог Ozon защитить номера телефонов клиентов

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, предоставил маркетплейсу Ozon свое плат
13.04.2023 МТТ и «Банки.ру» реализовали решение для защиты данных пользователей

зователем «Банки.ру», не раскрывая номер телефона пользователя. «Мы реализовали данное решение индивидуально под потребности оператора финансовой платформы «Банки.ру», – отметил директор по продуктам МТТ Василий Сажко. – Такие уникальные интегрированные коммуникационные решения для наших клиентов стали возможны благодаря экспертизе команды разработки, а также широкому функционалу нашей ново
21.03.2023 МТТ предлагает партнерам обслуживание абонентов под ключ

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал специальное агентское предло
16.03.2023 МТТ модернизировал виртуальную АТС

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, существенно обновил облачную виртуальную АТС (ВАТС) – один из ключевых продуктов компании. Все облачные решения МТТ являются российской разработкой с использованием отечественного программного обеспечения, серверная инфраструктура находится на территории России. В новой версии ВАТС, помимо базовой функци
14.03.2023 В МТТ назначен генеральный директор

МТС объявила о назначении генеральным директором дочерней компании МТТ Рамиля Биккужина, ранее занимавшего пост коммерческого директора. Рамиль Биккужин приступит к новым обязанностям с 14 марта 2023 г. Олег Алдошин, который возглавлял МТТ последний год
16.02.2023 МТТ начал обслуживать горячую линию «Газпром межрегионгаз Воронеж»

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, обеспечил горячую линию для пользовател
19.01.2023 МТТ обновил конструктор голосовых роботов VoiceBox

для бизнеса, обновил функциональность платформы голосовых роботов VoiceBox. Обновление включает в себя ряд доработок, которые сделали использование сервиса более удобным и функциональным для клиентов МТТ. В обновлении VoiceBox появились следующие функции: использование группы номеров для совершения исходящих звонков; экспорт сценариев из личного кабинета; изменение типа сценария. Использова
15.12.2022 Голосовой робот МТТ ускорил опросы владельцев автомобилей Haval в 10 раз

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал и запустил цифрового помощни
13.12.2022 МТТ расскажет, зачем бизнесу нейросети и метавселеннные

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, проводит встречу, на которую приглашает
05.12.2022 МТС победила в номинациях премии «Лучшие решения для цифровой экономики – 2022»

вым решением для городского водоснабжения», датчики «Цельсиум» — «Лучшим IoT-решением для здравоохранения», «Лучшей платформой голосовых роботов для бизнеса» признана «Цифровой сотрудник VoiceBox» от МТТ, дочерней компании МТС. Решение от МТС «Цифровой водоканал» признано лучшим для городского водоснабжения. Сервис представляет собой программный комплекс на базе сети интернета вещей, которы
23.11.2022 Голосовой робот МТТ ускорил ремонт дорогостоящего холодильного оборудования

тимизировать работу колл-центра, ускорить прием заявок и в результате – повысить эффективность работы, что в свою очередь позволит заказчикам компании избежать потерь», – сказал коммерческий директор МТТ Рамиль Биккужин. «Наша основная задача – обеспечить сохранность продукции заказчика, и время реагирования на инцидент для нас критично, – сказал генеральный директор «Лэнд-сервис» Алексей М
17.11.2022 Голосовой робот от МТТ ускорил прием и обработку заявок в ЖКХ в два раза

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал цифрового помощника для конс
10.11.2022 Голосовой робот МТТ примет звонок пациентов из Сарова

омплексам, у нас много примеров успешных совместных решений, – сказал руководитель проектного офиса МТТ Дмитрий Гордиенко. – В работе с Клинической больницей №50 города Саров наши специалисты п
02.11.2022 МТТ разработал голосового помощника для «Екатеринбурггаза»

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал цифрового помощника для компании «Екатеринбурггаз». Голосовой робот, разработанный на платформе VoiceBox от МТТ, принимает показания счетчиков газа у жителей Екатеринбурга. Цифровой помощник ежемесячно обрабатывает более 5 тыс. обращений клиентов ресурсоснабжающей организации, автоматизируя процесс п
21.10.2022 Сеть клиник «Медикс» внедрила голосового робота VoiceBox компании МТТ

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, подключило голосового робота VoiceBox к
18.10.2022 МТТ защитит номера телефонов продавцов сервиса «Ozon объявления»

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, предоставил свое платформенное решение


Публикаций - 877, упоминаний - 1691

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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 185
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 123
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ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 72
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 71
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Аккорд-Тел 32 19
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ЛДПР 116 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 3
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 3
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 2
Ассоциация менеджеров 107 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 2
Wireless Ukraine - Ассоциация участников рынка беспроводных сетей передачи данных 3 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Демократическая политическая партия США 122 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
OpenFabrics Alliance 3 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
НГФ - Национальная гильдия фрилансеров 3 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 352
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 221
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 168
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 155
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 131
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 117
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 112
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 88
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 78
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 72
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 71
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 70
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 65
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 57
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 54
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 53
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 53
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 52
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 52
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 49
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 46
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 41
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 40
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 35
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 187 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 32
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 32
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 32
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 31
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 30
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 460 30
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 30
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 29
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 28
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 375 28
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 315 28
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 27
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 27
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 27
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 27
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 56 56
МТС - МТТ YouMagic Softphone 41 40
Apple iPhone 6 4861 36
МТС Exolve 150 32
МТС - МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 32 31
Microsoft Windows 2000 8678 30
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 47 22
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 21
Google Android 15243 20
Microsoft Windows 16882 20
Linux OS 11533 17
Apple iOS 8583 15
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 12
Inoventica invGUARD 30 11
Apple macOS 2419 11
Qsoft - amoCRM 154 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 9
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 9
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 8
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 7
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 7
МТС - МТТ Виртуальная карта 7 7
МТС - МТТ Телефон VoIP-платформа 7 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 7
Microsoft Dynamics 1197 5
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 5
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 5
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 4
Mandriva Linux 87 4
Модульбанк - Юниклауд Лабс - Unicloud Business 365 17 4
Apple iPad 4011 4
Apple - App Store 3109 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 4
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 3
Васильев Евгений 132 58
Рейман Леонид 1065 44
Слизень Виталий 244 41
Биккужин Рамиль 70 34
Солодухин Константин 119 32
Широкий Денис 20 20
Брюквин Юрий 300 19
Ажигиров Андрей 23 19
Медведев Дмитрий 1665 17
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 15
Путин Владимир 3454 14
Заболотный Игорь 45 13
Бойко Анна 20 12
Чураев Николай 14 12
Борушевский Денис 37 9
Сажко Василий 29 8
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 8
Морошкин Александр 118 8
Гуркин Дмитрий 9 8
Бертяков Виктор 8 8
Дубосас Костас 39 8
Хасьянова Гульнара 156 8
Никифоров Николай 1138 8
Парфенов Игорь 52 7
Мардер Наум 116 7
Щебетов Сергей 34 7
Гордиенко Дмитрий 8 7
Андреева Екатерина 54 6
Румянцева Ольга 62 6
Солдатенков Сергей 162 5
Кочетков Владислав 248 5
Акопьян Артур 27 5
Королев Игорь 65 5
Голованов Леонид 9 5
Хасьянова Гюльнара 18 5
Литвинов Артем 14 5
Клименко Антон 11 5
Ладыгин Кирилл 7 5
Гуркин Вячеслав 10 5
Ермоленко Олег 5 5
Россия - РФ - Российская федерация 166164 626
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 239
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 147
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 73
Европа 24963 63
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 55
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 45
Германия - Федеративная Республика 13221 38
Россия - СФО - Новосибирск 4875 38
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 35
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 34
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 29
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 27
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 26
Азия - Азиатский регион 5920 26
Финляндия - Финляндская Республика 3697 26
Украина 7928 25
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 23
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 22
Швеция - Королевство 3781 19
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 19
Беларусь - Белоруссия 6289 18
Таджикистан - Республика 953 17
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 17
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 17
Франция - Французская Республика 8177 17
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 17
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 17
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 16
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 16
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 16
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Казахстан - Республика 6047 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 15
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 14
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 18
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 10
ComNews - Медиа-бизнес 142 10
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 9
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 8
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Мобильные системы 118 6
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CRN 50 4
ComputerWorld 144 4
Eurovision 5 4
PCweek 30 3
Технополис ХХI 3 3
Компьютерра - Компьюлента 9 3
Bloomberg 1627 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
РОИ - Российская общественная инициатива 85 2
CNews Техноблог 62 2
ИнформКурьерСвязь 14 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
FT - Financial Times 1295 2
Ведомости 1466 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Digital Trends - Издание 35 1
IDG - International Data Group 117 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
AppleInsider 400 1
Российская газета 290 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Радио России - радиостанция 49 1
Rambler Group - Секрет фирмы 39 1
Сноб 7 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 51
Рустелеком ТК 305 18
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 14
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 14
IDC - International Data Corporation 4975 6
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
Gartner - Гартнер 3658 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
Radicati Group 26 2
Discovery Research Group 22 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Synergy Research Group 48 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
NPD DisplaySearch 285 1
Gartner - Dataquest 353 1
Mobile Research Group 87 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
Forrester Research 834 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 10
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 7
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 6
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 6
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
UQAM - Université du Québec à Montréal - Университет Квебека 3 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 2
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 2
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 12 2
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 2
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 2
Chongqing University of Posts and Telecommunications - Чунцинский университет почты и телекоммуникаций - Университет почтовой и телекоммуникационной связи Чунцин 5 2
ИМИСП - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента - IMISP - International Management Institute of Saint Petersburg 22 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 23 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
Связь-Экспокомм 276 8
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
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День молодёжи - 27 июня 1087 3
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CeBIT 614 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Регулирование цифровых технологий - конференция 2 2
МТС - МТТ Премия 2 2
PR in IT Award - премия 2 2
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 2
CBOSS User Group 2 2
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
CSTB Telecom & Media 83 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Прямая линия с Президентом РФ - Итоги года с Президентом РФ 19 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
CNews ИТ-стратегия 32 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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