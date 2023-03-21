Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 114501
ИКТ 9315
Организации 7313
Ведомства 1371
Ассоциации 736
Технологии 3082
Системы 19604
Персоны 44995
География 1798
Статьи 1321
Пресса 943
ИАА 598
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1827
Мероприятия 815

МТС МТТ Межрегиональный ТранзитТелеком

МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком

«МТТ» (Межрегиональный ТранзитТелеком) – 100% дочерняя компания ПАО «МТС», является провайдером интеллектуальных решений для бизнеса. В портфель компании МТТ входят услуги по облачным коммуникациям для частных лиц и корпоративных заказчиков («МТТ Бизнес»), ИСС, нумерация 8–800, мобильная связь (MVNO) и платформа развития виртуальных операторов связи (MVNE), традиционная МГ/МН связь для частных лиц и организаций и многое другое.


21.03.2023 МТТ предлагает партнерам обслуживание абонентов под ключ
16.03.2023 МТТ модернизировал виртуальную АТС
14.03.2023 В МТТ назначен генеральный директор
16.02.2023 МТТ начал обслуживать горячую линию «Газпром межрегионгаз Воронеж»
19.01.2023 МТТ обновил конструктор голосовых роботов VoiceBox
15.12.2022 Голосовой робот МТТ ускорил опросы владельцев автомобилей Haval в 10 раз
13.12.2022 МТТ расскажет, зачем бизнесу нейросети и метавселеннные
05.12.2022 МТС победила в номинациях премии «Лучшие решения для цифровой экономики – 2022»
23.11.2022 Голосовой робот МТТ ускорил ремонт дорогостоящего холодильного оборудования
17.11.2022 Голосовой робот от МТТ ускорил прием и обработку заявок в ЖКХ в два раза
10.11.2022 Голосовой робот МТТ примет звонок пациентов из Сарова
02.11.2022 МТТ разработал голосового помощника для «Екатеринбурггаза»
24.10.2022 Голосовой робот МТТ напомнит жителям Читы о записи к врачу
21.10.2022 Сеть клиник «Медикс» внедрила голосового робота VoiceBox компании МТТ
18.10.2022 МТТ защитит номера телефонов продавцов сервиса «Ozon объявления»
05.10.2022 МТТ обеспечил горячую линию для клиентов TCL в России
22.09.2022 МТТ разработал и подключил голосового робота на платформе VoiceBox для компании «Промис»
24.08.2022 МТТ представил обновленную версию VoiceBox
11.08.2022 Цифровой помощник МТТ поможет купить квартиру в Санкт-Петербурге
09.08.2022 МТТ подключил виртуальную АТС для диагностического центра «Инвитро эксперт»
04.08.2022 Владельцы лодок, катеров и яхт получат удобный сервис для уведомления о выходе в море
20.07.2022 МТТ запустил голосового робота для службы доставки пиццы
08.07.2022 Голосовой робот на платформе МТТ VoiceBox проводит инструктаж курьеров сервиса Dostavista
30.06.2022 МТТ подключил к виртуальной АТС риелторов
22.06.2022 МТТ стал ближе к медицинским центрам
12.05.2022 Голосовой ассистент МТТ поможет вузу привлечь талантливых абитуриентов
28.04.2022 МТТ расширил возможности виртуальной АТС с помощью «Простых звонков»
20.04.2022 Сеть клиник «Альфа-центр здоровья» приняла на работу цифрового сотрудника
13.04.2022 Голосовой робот МТТ помог Dostavista сократить расходы
29.03.2022 Голосовой робот МТТ вызовет врача на дом
15.03.2022 МТТ защитит аккаунты клиентов «Авито»
01.03.2022 В МТТ назначен генеральный директор
15.02.2022 МТТ запустил сервис коллтрекинга
09.11.2021 Голосовой помощник от МТТ поможет осваивать школьную программу в комфортном режиме
30.06.2021 МТС купила телеком-оператора экс-министра связи
30.06.2021 МТС приобрела провайдера телеком- и ИТ-решений МТТ
03.06.2021 МТТ значительно расширил возможности виртуальной АТС «МТТ бизнес»
26.04.2021 МТТ начал снабжать голосовыми роботами предприятия ЖКХ
12.03.2021 МТТ предлагает полгода бесплатного общения с клиентами при подключении номера 8800
03.03.2021 МТС собирается купить оператора связи, принадлежавшего экс-министру связи Рейману

Публикаций - 817, упоминаний - 1570

МТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10163 194
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9625 147
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7053 128
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8108 112
МегаФон - Синтерра - Synterra 788 70
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 900 69
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 67
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 67
АФК Система ПАО 1728 63
Ростелеком - Связьинвест 1704 62
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1355 59
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1932 55
Питерская группа связистов 426 40
МегаФон ПетерСтар 325 37
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2535 29
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 599 27
Ростелеком - РТКомм.РУ 358 23
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 144 23
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 336 23
Центел - Центральный телеграф 409 22
МегаФон - Синтерра Медиа - Телеком-центр 110 22
МТС - Система Телеком 228 21
Microsoft Corporation 23616 21
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 787 20
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1360 18
Oracle Corporation 6346 17
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 37 17
Рустелеком ТК 285 17
СМАРТС ГК 519 16
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 15
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис 544 14
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - 888 14
МТС - МТТ MVNO - AIVA mobile - МТТ.Мобайл - виртуальный оператор мобильной связи 16 14
Cisco Systems 4897 14
Электросвязь 270 13
Yandex - Яндекс 5795 13
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2970 12
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 615 12
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 381 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1542 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5923 31
Почта России ПАО 2018 25
ПромСвязьКапитал 79 20
Евросеть 1401 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6243 15
РЖД - Российские железные дороги 1645 14
Альфа-Групп 665 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2435 12
Связной ГК 1343 12
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1023 12
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 11
Qiwi 931 11
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 75 10
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 135 9
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 8
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 247 8
ГПБ - Газпромбанк 948 8
IPOC 123 7
МегаФон - Синтерра - Synterra Cyprus 12 7
ПСБ - Промсвязьбанк 743 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1867 6
ВТБ - ВТБ24 660 6
Газпром ПАО 1168 6
Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 162 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 6
Альфа-Банк 1608 6
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2529 6
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 6
Газпром нефть 507 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 677 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 575 5
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 52 5
РВК - Российская венчурная компания 538 5
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 63 5
Waarde Capital 7 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1208 5
Runa Capital 156 5
Газпром - Газфонд НПФ 11 5
Лидер УК 23 5
Prostor Capital 28 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9293 111
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18246 104
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10482 51
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2037 35
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2373 35
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3020 22
Президент Российской Федерации 3760 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2449 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3761 12
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 615 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2847 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1682 10
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2734 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2943 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3081 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4617 7
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 967 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1608 7
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 707 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1576 6
Судебная власть - Judicial power 2118 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1256 6
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 327 5
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 54 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2456 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2438 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 698 5
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1211 4
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 191 4
Администрация Президента РФ 984 4
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 204 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1223 4
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 166 4
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 8 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 210 4
Правительство Москвы 2061 4
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 153 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 284 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6104 81
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 14
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1367 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 560 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 5
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 4
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 96 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1800 3
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 3
ЛДПР 100 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 3
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 52 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 2
Демократическая политическая партия США 117 2
Ассоциация менеджеров 97 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 36 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 1
4CIO 715 1
Международная академия связи - МАС 37 1
8K Association - Ассоциация 8K 161 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 244 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2585 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 6 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17777 351
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79774 222
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22450 209
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54110 175
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25527 157
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7519 124
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15144 97
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7866 91
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39725 90
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17533 73
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13668 66
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26281 60
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5589 57
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2435 57
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13361 50
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3712 45
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8768 45
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 543 45
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2230 44
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11504 42
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 853 42
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17458 40
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3413 40
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7608 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12377 35
Голосовые сообщения - Voice messages 1731 31
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 175 31
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2261 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26141 30
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9299 30
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8096 29
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4153 29
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 1601 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9624 27
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10169 27
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11629 26
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 410 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22182 25
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 3014 24
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9160 24
Microsoft Windows 2000 12731 66
Apple iPhone 6 6218 52
МТС - МТТ YouMagic Softphone 41 40
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 40 40
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4818 33
МТС - МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 33 31
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 41 22
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1027 21
Age of Kings 3451 21
Microsoft Windows 14550 20
Google Android 12693 19
Linux OS 8357 17
Apple iOS 6892 14
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6622 14
Apple macOS 1743 11
Inoventica invGUARD 26 9
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 45 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 737 8
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 744 8
Apple iPhone - серия смартфонов 6666 8
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 8
Qsoft amoCRM 78 8
МТС - МТТ Телефон VoIP-платформа 7 7
Microsoft Skype 1983 7
MTT Telecom API 9 7
МТС - МТТ Виртуальная карта 7 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4189 7
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 256 6
Visiology Vitalk - Голосовой помощник (ассистент) 126 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2937 6
Microsoft Dynamics 1171 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2522 5
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 5
OpenText Documentum 360 5
Apple iPad 3750 4
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 344 4
Apple - App Store 2630 4
Модульбанк - Юниклауд Лабс - Unicloud Business 365 17 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 4
Intel Core - Семейство процессоров 1760 3
Васильев Евгений 116 57
Рейман Леонид 1032 42
Слизень Виталий 242 40
Солодухин Константин 115 31
Биккужин Рамиль 31 29
Широкий Денис 20 20
Ажигиров Андрей 23 19
Брюквин Юрий 291 18
Медведев Дмитрий 1634 17
Путин Владимир 2763 14
Заболотный Игорь 43 13
Чураев Николай 14 12
Бойко Анна 19 12
Разроев Элдар 48 11
Борушевский Денис 37 9
Никифоров Николай 1172 8
Гуркин Дмитрий 9 8
Морошкин Александр 118 8
Парфенов Игорь 50 7
Бертяков Виктор 7 7
Мардер Наум 114 7
Щебетов Сергей 34 7
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 7
Андреева Екатерина 47 6
Румянцева Ольга 62 6
Акопьян Артур 23 5
Кочетков Владислав 247 5
Клименко Антон 11 5
Голованов Леонид 5 5
Королев Игорь 62 5
Хасьянова Гульнара 121 5
Гуркин Вячеслав 10 5
Ладыгин Кирилл 7 5
Солдатенков Сергей 160 5
Литвинов Артем 13 5
Ермоленко Олег 5 5
Хасьянова Гюльнара 16 5
Усманов Алишер 293 4
Лосев Сергей 46 4
Овчинников Борис 129 4
Россия - РФ - Российская федерация 124401 593
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39710 244
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15269 136
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50389 71
Европа 21428 60
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13248 55
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2346 43
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17195 40
Россия - СФО - Новосибирск 3752 36
Германия - Федеративная Республика 12128 36
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2878 34
Россия - УФО - Екатеринбург 3358 33
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6359 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13012 28
Украина 7312 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15237 26
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2632 26
Азия - Азиатский регион 5067 25
Финляндия - Финляндская Республика 3483 25
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2347 24
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1220 21
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2532 20
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2394 17
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1443 17
Швеция - Королевство 3499 17
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2400 16
Таджикистан - Республика 767 16
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1832 16
Франция - Французская Республика 7103 15
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1289 15
Казахстан - Республика 4928 14
Россия - ПФО - Нижегородская область 1578 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1554 14
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 787 14
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1056 14
Россия - ПФО - Самарская область 1128 14
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1625 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1005 13
Россия - Сибирь 2146 13
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1434 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42327 150
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42564 110
Абонентская база - Абонентская плата 5320 92
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5775 79
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14258 64
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6909 54
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1763 48
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8935 48
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24534 43
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9381 42
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20867 40
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15281 40
Физическое лицо - Физлицо 3160 39
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6485 30
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1248 29
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4291 26
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6487 25
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6943 25
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10930 24
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4563 24
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10623 24
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - секьюритизация - Company shares and bonds - securities 5155 23
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5050 23
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6173 23
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8405 22
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3300 22
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1327 22
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4715 21
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4133 21
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10053 19
Кредитование - Сrediting - Заём 5916 19
Аренда 2147 18
Информационное общество - Государственная программа 1298 18
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5298 18
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5578 17
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3954 17
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3962 16
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4314 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4981 15
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1699 15
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11021 73
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 575 18
Прайм - Агентство экономической информации 858 10
ComNews - Медиа-бизнес 96 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 807 9
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 396 8
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 7
Мобильные системы 113 6
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 6
91Mobiles 1713 5
CRN 46 4
ComputerWorld 146 4
Технополис ХХI 3 3
Eurovision 4 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 3
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 253 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 99 3
PCweek 30 3
Bloomberg Businessweek 123 3
CNews Техноблог 60 2
РОИ - Российская общественная инициатива 77 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1277 2
Ведомости 579 2
ИнформКурьерСвязь 14 2
FT - Financial Times 1174 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 678 2
АиФ - Аргументы и факты 41 1
AppleInsider 386 1
Казанский Портал - e-Kazan.ru 5 1
Российская газета 241 1
Вебпланета 4 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
Helsingin Sanomat 16 1
Первый канал - Дом кино - телеканал 15 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 67 1
IDG - International Data Group 99 1
ComputerWire 51 1
Росбалт ИА 60 1
РБК Daily 91 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7502 48
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 941 14
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2251 11
IDC - International Data Corporation 4855 6
Gartner - Гартнер 3485 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 534 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 267 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 91 4
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 94 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 2
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 65 1
NPD DisplaySearch 282 1
Gartner - Dataquest 348 1
РАЭК Экономика Рунета 17 1
S&P - Standard and Poor’s 483 1
CNews ИТ-инфраструктура 39 1
Synergy Research Group 40 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
Mobile Research Group 67 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 20 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Discovery Research Group 21 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 108 1
Forrester Research 812 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 1
Juniper Research 505 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 9
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 44 7
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 59 6
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 204 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 204 5
РАН - Российская академия наук 1808 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 210 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 723 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 277 4
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 488 3
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 135 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 88 3
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 8 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 70 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 148 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 91 2
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 57 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 88 2
UQAM - Université du Québec à Montréal - Университет Квебека 2 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 379 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 338 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1296 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 63 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 47 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 26 1
РАН ИФ - Институт философии 12 1
ИРПА имени А.С. Попова - Институт радиовещательного приёма и акустики имени А.С. Попова 2 1
ВМИРЭ - Военно-морской институт радиоэлектроники имени А. С. Попова 2 1
Государственный Русский музей 41 1
КФУ - НИИ ММ - Институт математики и механики имени Н.И.Лобачевского - НИИММ - Научно-исследовательский институт математики и механики имени Н.Г. Чеботарёва 2 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ 28 1
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 28 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 94 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 589 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 36 1
University of California - Калифорнийский университет 80 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11731 21
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1808 8
ИнфоКом 86 5
ComNews Awards 7 3
День молодёжи - 27 июня 696 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 3
МТС - МТТ Премия 2 2
PR in IT Award - премия 2 2
CeBIT 461 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 2
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 2
Регулирование цифровых технологий - конференция 2 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2101 2
CBOSS User Group 2 2
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 9 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 994 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 51 1
Международный женский день - 8 марта 282 1
РИФ - Российский Интернет Форум 57 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 1
Прямая линия с Президентом РФ 12 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226651, в очереди разбора - 870591.
Создано именных указателей - 114501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Нейросети для создания музыки: выбор ZOOM

Роботы-пылесосы с влажной уборкой: лучшие модели до 20 000 рублей

Как создать Telegram-бота в 2023 году: подробное руководство

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще