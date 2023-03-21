МТС МТТ Межрегиональный ТранзитТелеком
«МТТ» (Межрегиональный ТранзитТелеком) – 100% дочерняя компания ПАО «МТС», является провайдером интеллектуальных решений для бизнеса. В портфель компании МТТ входят услуги по облачным коммуникациям для частных лиц и корпоративных заказчиков («МТТ Бизнес»), ИСС, нумерация 8–800, мобильная связь (MVNO) и платформа развития виртуальных операторов связи (MVNE), традиционная МГ/МН связь для частных лиц и организаций и многое другое.
МТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Васильев Евгений 116 57
|Рейман Леонид 1032 42
|Слизень Виталий 242 40
|Солодухин Константин 115 31
|Биккужин Рамиль 31 29
|Широкий Денис 20 20
|Ажигиров Андрей 23 19
|Брюквин Юрий 291 18
|Медведев Дмитрий 1634 17
|Путин Владимир 2763 14
|Заболотный Игорь 43 13
|Чураев Николай 14 12
|Бойко Анна 19 12
|Разроев Элдар 48 11
|Борушевский Денис 37 9
|Никифоров Николай 1172 8
|Гуркин Дмитрий 9 8
|Морошкин Александр 118 8
|Парфенов Игорь 50 7
|Бертяков Виктор 7 7
|Мардер Наум 114 7
|Щебетов Сергей 34 7
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 7
|Андреева Екатерина 47 6
|Румянцева Ольга 62 6
|Акопьян Артур 23 5
|Кочетков Владислав 247 5
|Клименко Антон 11 5
|Голованов Леонид 5 5
|Королев Игорь 62 5
|Хасьянова Гульнара 121 5
|Гуркин Вячеслав 10 5
|Ладыгин Кирилл 7 5
|Солдатенков Сергей 160 5
|Литвинов Артем 13 5
|Ермоленко Олег 5 5
|Хасьянова Гюльнара 16 5
|Усманов Алишер 293 4
|Лосев Сергей 46 4
|Овчинников Борис 129 4
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