Разделы

Телеком Техника Бытовая техника
|

МТТ обеспечил горячую линию для клиентов TCL в России

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, предоставил цифровые сервисы для производителя потребительской электроники и мобильных устройств TCL. Об этом CNews сообщили представители «МТТ».

МТТ подключил к своей виртуальной АТС представительство компании в стране, а также выделил два федеральных номера 8-800, на которые могут звонить потребители продукции под брендами TCL и Alcatel. Кроме того, специалисты МТТ интегрировали виртуальную АТС с CRM-системой.

Подобное решение дает возможность распределять звонки по нужным сотрудникам, сохранять записи разговоров, анализировать и вести статистику по звонкам. Центр поддержки TCL на базе цифровых продуктов МТТ уже обрабатывает свыше 1000 обращений в месяц. К работе в центре привлечены профессиональные операторы, которые ежедневно консультируют пользователей по настройке смартфонов, планшетов, «умных часов», WI-FI-роутеров и многих других продуктов корпорации TCL.

«В результате партнерства с МТТ мы наладили эффективные коммуникации с потребителями. Теперь наши клиенты от Калининграда до Владивостока могут обращаться в центр поддержки, получать необходимые консультации, связанные с использованием продукции компании TCL, узнать, где купить новинки и делиться c нами обратной связью, – прокомментировал руководитель клиентского сервиса TCL в России и СНГ Ринат Нигматуллин. – Качество продуктов и высокий уровень клиентского сервиса для нас очень важны. Благодаря современному коммуникационному решению от МТТ мы продолжим совершенствоваться в этих направлениях».

«Мы развиваем услугу ВАТС, заботясь как о компаниях среднего и малого бизнеса, так и о крупных корпорациях, предлагая им не только максимально широкий функционал базовой услуги, но и глубокие интеграционные возможности для дополнительных цифровых и IT-решений, – прокомментировал коммерческий директор МТТ Рамиль Биккужин. – Мы рады, что смогли предоставить сотрудникам компании TCL в России эффективное комплексное решение для управления взаимоотношениями с клиентами».

***

Руслан Рахметов, Security Vision: Российский бизнес заинтересован в предложениях от MSSP-провайдеров
Безопасность

АО «МТТ» (Межрегиональный транзиттелеком) – 100% дочерняя компания ПАО «МТС», является провайдером интеллектуальных решений для бизнеса. Сегодня в портфель компании МТТ входят услуги по облачным коммуникациям для частных лиц и корпоративных заказчиковМТТ Бизнес»), ИСС, нумерация 8–800, мобильная связь (MVNO) и платформа развития виртуальных операторов связи (MVNE), традиционная МГ/МН связь для частных лиц и организаций.

TCL Electronics (1070.HK) – компания потребительской электроники и мировой производитель телевизоров и мобильных устройств (TCL Communication – дочерняя компания TCL Electronics). Штаб-квартира TCL расположена в Гонконге. В настоящее время продукты компании представлены более чем в 160 странах Северной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники, включая телевизоры, смартфоны, аудиоустройства и продукты для умного дома в рамках стратегии компании «AI x IoT».

TCL – зарегистрированная торговая марка компании TCL Corporation. Alcatel является товарным знаком компании Nokia и используется в соответствии с лицензией, выданной компании TCL Communication.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский интегратор разрабатывает САПР, которая заменит системы Siemens и Ansys

До конца 2022 г. Webinar Meetings ждет еще 5 обновлений

В России отменяется 30-процентная скидка госпошлин при оплате через «Госуслуги». Теперь придется платить целиком

В России в разы выросли продажи подержанных серверов, потому что новые никто не продает

На российском рынке ИБ взрывной рост

Linux стал дьявольски опасен. Новое ядро убивает дисплеи ноутбуков. Видео

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые популярные электромобили в мире: какие модели актуальны в 2022 году

Лучшие электрические зубные щетки для детей: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы со станцией самоочистки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок

Совсем как настоящий: обнаружен удивительно сохранившийся динозавр

Климатическое вторжение против потепления: ученые хотят заморозить полюса Земли
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября