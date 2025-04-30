Получите все материалы CNews по ключевому слову
МТС МТТ MVNE Mobile Virtual Network Enabler
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Биккужин Рамиль 43 7
|Васильев Евгений 122 3
|Ажигиров Андрей 23 3
|Волков Сергей 85 2
|Горшенин Василий 6 2
|Мельников Александр 91 2
|Бородин Андрей 38 2
|Прокопович Ярослав 3 2
|Артемьев Иван 5 2
|Клименко Алексей 13 1
|Свердлов Денис 200 1
|Миньковский Михаил 25 1
|Кириенко Владимир 141 1
|Солонин Виталий 89 1
|Свинцов Ярослав 10 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Степаненко Кирилл 16 1
|Шамолин Михаил 124 1
|Тюрин Андрей 8 1
|Калачников Алексей 8 1
|Маковский Максим 14 1
|Стрешинский Владимир 8 1
|Горьков Игорь 19 1
|Широкий Денис 20 1
|Чазов Андрей 22 1
|Жилков Евгений 6 1
|Красовский Александр 29 1
|Беляков Алексей 30 1
|Растопшин Павел 46 1
|Амелина Наталия 1 1
|Бацан Марина 2 1
|Гордиенко Дмитрий 7 1
|Телятников Алексей 21 1
|Нигматуллин Ринат 8 1
|Колокольцев Владимир 42 1
|Кирьянова Александра 140 1
|Жаренов Максим 6 1
|Духанин Михаил 2 1
|Онищенко Дмитрий 4 1
|Братишко Олег 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356957, в очереди разбора - 758566.
Создано именных указателей - 173828.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.