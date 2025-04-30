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МТС МТТ MVNE Mobile Virtual Network Enabler



30.04.2025 Платформа Forward MVNO преодолела отметку в 10 млн абонентов 1
29.07.2024 В Крыму появится второй за месяц мобильный оператор 1
21.02.2023 Tele2 поможет своим виртуальным операторам бороться с подменой номеров 1
15.12.2022 Голосовой робот МТТ ускорил опросы владельцев автомобилей Haval в 10 раз 1
24.10.2022 Голосовой робот МТТ напомнит жителям Читы о записи к врачу 1
18.10.2022 МТТ защитит номера телефонов продавцов сервиса «Ozon объявления» 1
05.10.2022 МТТ обеспечил горячую линию для клиентов TCL в России 1
24.08.2022 МТТ представил обновленную версию VoiceBox 1
30.06.2022 МТТ подключил к виртуальной АТС риелторов 1
22.06.2022 МТТ стал ближе к медицинским центрам 1
12.05.2022 Голосовой ассистент МТТ поможет вузу привлечь талантливых абитуриентов 1
28.04.2022 МТТ расширил возможности виртуальной АТС с помощью «Простых звонков» 1
20.04.2022 Сеть клиник «Альфа-центр здоровья» приняла на работу цифрового сотрудника 1
13.04.2022 Голосовой робот МТТ помог Dostavista сократить расходы 1
29.03.2022 Голосовой робот МТТ вызовет врача на дом 1
23.12.2021 «Ростелеком» купил сотового оператора Хабиба Нурмагомедова 1
27.08.2019 Easy4 обеспечит туристов безроуминговой мобильной связью 1
26.06.2019 Tele2 запустил нового виртуального оператора 1
04.02.2019 Tele2 за год утроила выручку от виртуальных операторов 1
03.09.2018 МТТ модернизировал сервисную платформу «МТТ Бизнес» 1
07.08.2018 Вышло новое корпоративное издание TelcoJournal 1
31.05.2018 В России заработал новый виртуальный оператор сотовой связи Easy4 1
22.05.2018 МТТ сообщил об успешном переходе на новую бизнес-модель 2
11.12.2017 Tele2 запустила конвейер виртуальных операторов связи 1
31.10.2017 МТТ подготовил техническую базу для проекта MCN Telecom 2
28.09.2017 Отечественный телеком вышел из зоны комфорта 1
16.06.2017 МТТ представила коробочный продукт для запуска MVNO 2
19.05.2017 «1C-СП» и МТТ запустили «1C-SIM» 2
16.02.2017 «Актив Технолоджи» представила платформу для виртуальных операторов нового поколения 1
22.12.2016 МТТ подвел итоги 2016 года: компания переходит в «облако» 1
15.11.2016 Игорь Горьков -

ИТ вынуждают операторов трансформировать бизнес

 1
14.11.2016 Рынок телекоммуникаций: все чем-то заняты, но роста нет 1
06.09.2016 МТТ запускает MVNE-платформу для бизнеса MVNO-операторов 2
17.02.2016 Узбекистан подключился к Aiva Mobile 1
16.02.2016 Brocade продвигает концепцию New IP и расширяет свою экосистему партнеров по открытым мобильным сетям 1
15.12.2015 Aiva Mobile выходит на рынок Финляндии 1
18.03.2014 Ericsson: OSS/BSS-решения будут становится проще, но мощнее 1
13.08.2013 Игроки российского рынка не могут поделить LTE 1
25.07.2013 Модель «MVNO на сетях LTE»: перспективы развития в России и мире 1
16.05.2011 «Плюс Один» запускает услугу «Оператор MVNO под ключ» 1

Публикаций - 43, упоминаний - 48

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13098 19
Ростелеком 9881 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2945 10
МегаФон 9190 7
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 99 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8862 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2056 4
Easy4 - Изи4 - MVNO-оператор мобильной связи 9 4
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 18 4
Центр2М - Center2М 67 3
8422 3
МС-СпецТелеком - MVNO-оператор мобильной связи 12 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 677 3
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 2
Almatel - Алмател - Алма Групп - Alma Group 16 2
V-Tell - Глобал Телеком - MVNO-оператор мобильной связи 8 2
SIM SIM - Сим Сим - MVNO-оператор мобильной связи 6 2
МТС - МТТ MVNO - AIVA mobile - МТТ.Мобайл - виртуальный оператор мобильной связи 16 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 2
Крок - Croc 1784 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5010 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 842 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1495 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 278 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1330 2
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 92 2
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1584 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 180 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 2
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 27 2
One Vasco 1 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1147 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 331 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4102 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7537 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1222 5
Евросеть 1412 2
Городская больница имени М.И. Шевчук КГБУЗ 2 2
ЦИАН - CIAN 145 1
Альфа-Банк 1791 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2861 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 33 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1420 1
Альфа-Центр Здоровья 6 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 19 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 30 1
TDD - Typhoon Digital Development - Тайфун диджитал девелопмент 7 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Great Wall Motors 4 1
Люкстранс СК - Люкстранс Судоходная компания 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11961 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3104 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 684 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 347 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3321 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4918 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 853 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 258 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 58 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 209 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2203 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2799 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 49 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6297 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 647 37
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28187 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67484 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21001 20
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16287 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21693 15
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8814 14
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7004 14
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8540 11
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14071 10
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3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6508 7
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7290 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24665 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8038 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10553 7
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9447 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4598 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11455 6
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1116 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10752 6
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M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 894 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2233 5
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4084 5
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2532 5
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24607 5
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МТС - МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 32 15
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 55 7
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2096 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1170 3
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 100 3
MTT Telecom API 22 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 512 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Rakuten Viber 630 2
Qsoft amoCRM 111 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Фабрика MVNO 11 1
Easy4 SIM-карты 1 1
Kaspersky Mobile Security - Kaspersky Mobile Security Software Development Kit, KMS SDK - Kaspersky Security for Mobile - Kaspersky Mobile Antivirus AppLock & Web Security 51 1
Nokia Alcatel-Lucent eNodeB 2 1
Nokia Alcatel-Lucent Shanghai Bell 24 1
Nokia Alcatel-Lucent Digital 2U 1 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Apple - App Store 2925 1
Amdocs CES - Amdocs Customer Experience Systems 8 1
Amdocs Compact Convergence 1 1
Amdocs App Store 1 1
Amdocs BSS 2 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 95 1
Delta Electronics Ultron DPS - серия ИБП 37 1
Nokia Nseries 537 1
CBOSS sms - CBOSS smsAPI 21 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5017 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1118 1
CBOSS ip 3 1
CBOSS missedCall 3 1
CBOSS rtb 8 1
CBOSS md - CBOSS mdDrive 5 1
CBOSS ussd 2 1
CBOSS aip 1 1
CBOSS mms 1 1
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 28 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 271 1
CBOSS callback 1 1
Плюс Один - MVNO Support System GEAR 2 1
Биккужин Рамиль 43 7
Васильев Евгений 122 3
Ажигиров Андрей 23 3
Волков Сергей 85 2
Горшенин Василий 6 2
Мельников Александр 91 2
Бородин Андрей 38 2
Прокопович Ярослав 3 2
Артемьев Иван 5 2
Клименко Алексей 13 1
Свердлов Денис 200 1
Миньковский Михаил 25 1
Кириенко Владимир 141 1
Солонин Виталий 89 1
Свинцов Ярослав 10 1
Брюквин Юрий 299 1
Степаненко Кирилл 16 1
Шамолин Михаил 124 1
Тюрин Андрей 8 1
Калачников Алексей 8 1
Маковский Максим 14 1
Стрешинский Владимир 8 1
Горьков Игорь 19 1
Широкий Денис 20 1
Чазов Андрей 22 1
Жилков Евгений 6 1
Красовский Александр 29 1
Беляков Алексей 30 1
Растопшин Павел 46 1
Амелина Наталия 1 1
Бацан Марина 2 1
Гордиенко Дмитрий 7 1
Телятников Алексей 21 1
Нигматуллин Ринат 8 1
Колокольцев Владимир 42 1
Кирьянова Александра 140 1
Жаренов Максим 6 1
Духанин Михаил 2 1
Онищенко Дмитрий 4 1
Братишко Олег 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 148009 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43983 11
Европа 21893 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17752 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52487 5
Германия - Федеративная Республика 12769 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14272 4
Япония 13353 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14226 4
Финляндия - Финляндская Республика 3623 3
Турция - Турецкая республика 2406 2
Испания - Королевство 3734 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17374 2
Россия - СФО - Новосибирск 4404 2
Южная Корея - Республика 6716 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 2
Африка - Африканский регион 3512 2
Испания - Каталония - Барселона 744 2
Таджикистан - Республика 878 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2301 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 203 2
Таиланд - Королевство 832 1
Греция - Греческая Республика 985 1
Европа Восточная 3109 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Польша - Республика 1970 1
Узбекистан - Республика 1766 1
Финляндия - Хельсинки 247 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 121 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 139 1
Европа Западная 1482 1
Венгрия 841 1
Австрия - Австрийская Республика 1315 1
Словакия - Словацкая Республика 473 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1039 1
Земля - планета Солнечной системы 10452 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13393 1
Солнечная система - Solar system 2532 1
Нидерланды 3555 1
Швеция - Королевство 3641 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6532 13
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5882 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48973 9
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1980 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11168 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10128 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3592 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10098 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8989 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6477 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 764 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4750 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7619 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24649 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3224 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19081 3
Аренда 2473 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 894 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2192 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5563 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8708 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5050 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1242 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4992 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1229 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5289 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 434 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52284 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7212 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5638 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16639 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7973 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6829 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6006 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3328 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1661 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 2
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