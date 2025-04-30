Платформа Forward MVNO преодолела отметку в 10 млн абонентов 1

В Крыму появится второй за месяц мобильный оператор 1

Tele2 поможет своим виртуальным операторам бороться с подменой номеров 1

Голосовой робот МТТ ускорил опросы владельцев автомобилей Haval в 10 раз 1

Голосовой робот МТТ напомнит жителям Читы о записи к врачу 1

МТТ обеспечил горячую линию для клиентов TCL в России 1

МТТ представил обновленную версию VoiceBox 1

МТТ подключил к виртуальной АТС риелторов 1

МТТ стал ближе к медицинским центрам 1

Голосовой ассистент МТТ поможет вузу привлечь талантливых абитуриентов 1

Голосовой робот МТТ помог Dostavista сократить расходы 1

Голосовой робот МТТ вызовет врача на дом 1

Easy4 обеспечит туристов безроуминговой мобильной связью 1

Tele2 запустил нового виртуального оператора 1

Tele2 за год утроила выручку от виртуальных операторов 1

Вышло новое корпоративное издание TelcoJournal 1

В России заработал новый виртуальный оператор сотовой связи Easy4 1

Tele2 запустила конвейер виртуальных операторов связи 1

МТТ подготовил техническую базу для проекта MCN Telecom 2

Отечественный телеком вышел из зоны комфорта 1

МТТ представила коробочный продукт для запуска MVNO 2

Узбекистан подключился к Aiva Mobile 1

Brocade продвигает концепцию New IP и расширяет свою экосистему партнеров по открытым мобильным сетям 1

Aiva Mobile выходит на рынок Финляндии 1