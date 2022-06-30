МТТ подключил к виртуальной АТС риелторов

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, интегрировал свою виртуальную АТС «МТТ Бизнес» с одной из крупнейших CRM-систем для риелторов и агентств по недвижимости «Смартагент». Об этом CNews сообщили представители МТТ.

В результате проведенной интеграции, пользователи «Смартагент» получили возможность прямо из привычной для них CRM-системы совершать телефонные вызовы с городских номеров, подключать 8-800, переадресовывать звонки на мобильный, сохранять записи разговоров, анализировать статистику по звонкам. Благодаря тому, что все вызовы фиксируются в журнале звонков, ни один запрос от клиента не будет пропущен, что особенно ценно для агентств и риелторов, так как стоимость привлечения одного клиента на рынке недвижимости достаточно высока и важно, чтобы ни один звонок не потерялся.

«Сотрудничество МТТ и "Смартагент" расширяет возможности обеих компаний: МТТ увеличивает присутствие в сегменте real estate, а "Смартагент" – усиливает свой продукт, предлагая аудитории комплексное решение для управления взаимоотношениями с клиентами, – отметил коммерческий директор по продукту МТТ Ярослав Прокопович. - В сфере недвижимости, где привлечение клиентов на покупку или аренду обходится достаточно дорого, это предложение будет особенно актуально. Мы надеемся, что объединение возможностей CRM-системы и ВАТС от МТТ поможет риелторам повысить эффективность сделок».

«ВАТС МТТ — это современный сервис, который позволяет оперативно взаимодействовать с клиентской базой, отслеживать эффективность работы сотрудников и повышать количество результативных звонков», - отметил Роман Зимин, генеральный директор «СмартАгент».

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В рамках развития партнерской программы МТТ активно внедряет интеграции со специализированными CRM из разных отраслей, что позволяет точечно заходить в разные сегменты: медицина, доставка, e-commerce и другие.

АО «МТТ» (Межрегиональный ТранзитТелеком) – 100% дочерняя компания ПАО «МТС», является провайдером интеллектуальных решений для бизнеса. Сегодня в портфель компании МТТ входят услуги по облачным коммуникациям для частных лиц и корпоративных заказчиков («МТТ Бизнес»), ИСС, нумерация 8–800, мобильная связь (MVNO) и платформа развития виртуальных операторов связи (MVNE), традиционная МГ/МН связь для частных лиц и организаций и многое другое.