Платформа Forward стала технологической основой для MVNE-экосистемы «Экспресс Мобайл»

Компания Forward, разработчик BSS/OSS-платформ для телекоммуникаций, финансового сектора и мультимедиа, сообщает о завершении работ по расширению функциональности платформы Forward MNVx Suite, используемой компанией «Экспресс Мобайл». Решение, ранее эксплуатировавшееся в конфигурации MVNO, масштабировано до уровня MVNE-платформы. Об этом CNews сообщили представители Forward.

Это обновление превращает «Экспресс Мобайл» в технологический хаб: теперь компания может запускать и обслуживать сторонних операторов на своей базе в кратчайшие сроки. На базе обновленной платформы уже идет подключение первого внешнего партнера, еще три проекта находятся в стадии финальной проработки.

В рамках проекта Forward значительно расширила ключевые контуры платформы — ядро управления абонентами и услугами, онлайн-тарификацию, интеграционный слой для подключения внешних операторских и ИТ-систем. Теперь платформа поддерживает мультиарендную архитектуру — это позволяет «изолированно» и безопасно вести нескольких операторов внутри одной инсталляции, сохраняя единые стандарты качества. Особое внимание уделено поддержке M2M/IoT-сегмента: Forward MNVx Suite теперь обеспечивает полный цикл управления устройствами Machine-to-Machine — от массовой активации SIM-карт и удаленного управления профилями до специализированной тарификации с учетом низкого трафика, пакетных моделей и мониторинга событий. Это открывает возможности для запуска проектов в сферах Интернета вещей, телематики, умных городов, промышленности 4.0 и других отраслях с высоким потенциалом роста M2M-подключений. Крометого, платформа получила развитые white label-возможности: партнеры могут запускать собственные брендированные MVNO/MVNE/MVNA-проекты используя готовую технологическую базу «Экспресс Мобайл». Полная кастомизация интерфейсов, тарифных планов, биллинга, самообслуживания абонентов и маркетинговых материалов позволяет быстро выводить на рынок новые операторские продукты без необходимости разрабатывать собственную инфраструктуру.

«Для нас MVNE — это способ масштабировать бизнес и помогать другим компаниям быстро запускать новые операторские проекты на нашей технологической базе. Расширение Forward дает нам управляемую платформу для подключения внешних операторов, развития B2B-направления и вывода на рынок M2M- и white label-решений, сохраняя полный контроль над ключевыми процессами монетизации и обслуживания», — отметил Андрей Семыкин, CEO «Экспресс Мобайл».

«Мы видим устойчивый запрос рынка на модели, которые позволяют запускать операторские проекты быстрее и с меньшими организационными издержками — в том числе в сегменте M2M/IoT и через white label-подход. Расширение Forward MNVx Suite для «Экспресс Мобайл» до уровня MVNE — это переход к современной архитектуре и процессам, рассчитанным на партнерскую экосистему, многопроектную эксплуатацию и гибкие модели монетизации. Платформа полностью готова поддерживать дальнейшее подключение операторов, развитие M2M-сервисов и запуск white label-проектов», — отметил Максим Сысоев, исполнительный директор Forward.

