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Carrier grade Carrier class CGN, CGNAT Carrier-grade NAT системы операторского класса высокого уровня надёжности

Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности


08.02.2021 «Ростех» создал базовую станцию LTE-Advanced операторского класса

азрабатываемых в настоящее время для операторов и крупных промышленных предприятий. В этом году мы также представим продукты для других популярных частотных диапазонов. Создание базовой станции LTE-A операторского класса дает российским производителям необходимую основу и опыт для разработки и последующего серийного выпуска отечественного оборудования 5G», − отметил директор по особым поруч
27.07.2018 Huawei и China Mobile Fujian запускают операторский облачный VR-сервис

27.09.2017 Unify вывела OpenScape Voice на уровень операторского класса

и комбинированной АТС OpenScape Voice V9 для использования в качестве транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи при проведении оперативно-розыскных мероприятий.OpenScape Voice — решение операторского уровня для учрежденческих, ведомственных и корпоративных сетей связи на базе протокола SIP. Решение обеспечивает высокую надежность и может обслуживать до 100 тыс. пользователей в
27.09.2016 ZTE представил технологию Pre5G Massive MIMO для операторского класса

ммуникационных технологий в Пекине анонсировал запуск технологии Pre5G Massive MIMO 2.0 (multiple input multiple output). Как рассказали CNews в компании, данная версия технологии, ориентированная на операторский класс, помогает операторам справляться с растущим спросом трафика, в сочетании с ограничениями на ресурс спектра. Благодаря данной технологии эффективность спектра повышается в 6-8
08.10.2015 «РТСофт» и Kontron представили сервер операторского класса CG2300

Компания «РТСофт» и международный холдинг Kontron представили сервер операторского класса CG2300, имеющий высоту 2U и характеризующийся длительным жизненным циклом. Как сообщили CNews в «РТСофт», стратегическом партнере Kontron в России и странах СНГ, данная сис
03.08.2015 МТС выпустила бюджетный операторский LTE-смартфон с большим экраном

вого поколения. Стоимость гаджета составляет i6490. Главная особенность, которая отличает МТС SMART Run 4G от его брендированного предшественника – это поддержка работы в LTE-сетях. Кроме того, новый операторский смартфон обладает следующими достоинствами: пятидюймовый экран с высоким разрешением, яркостью и чёткостью, мощная батарея емкостью 3400 mAh, гарантирующая длительную автономную ра
08.08.2014 МТС начала продажи операторского смартфона за 1990 руб.

26.09.2012 «ВымпелКом» открыл в Москве операторский магазин нового формата «НОУ-ХАУ от «Билайн»

10.05.2012 Qtech представит новинки абонентского и операторского оборудования на выставке «Связь-Экспокомм-2012»

04.03.2011 Oracle анонсировала два новых сервера операторского класса Netra SPARC T3

Корпорация Oracle представила два новых сервера операторского класса — стоечный сервер Oracle Netra SPARC T3-1 и блейд-сервер Oracle Netra SPARC T3-1BA ATCA. Эти серверы сертифицированы по стандарту NEBS 3 уровня и предлагают телекоммуникаци
13.11.2010 В Зеленограде начал работать первый операторский зал контакт-центра «Фронт Лайн»

В Зеленограде открылся первый операторский зал контакт-центра «Фронт Лайн». Таким образом на рынке города появилось новое предприятие, которое сможет оказывать высококачественные услуги в сфере телемаркетинга и информационн
15.06.2009 Nortel лидирует на мировом рынке программных коммутаторов операторского класса

нным недавно опубликованных отчетов аналитических компаний Dell’Oro Group и Infonetics Research, компания Nortel по-прежнему занимает лидирующее положение на глобальном рынке программных коммутаторов операторского класса по объему доходов за первый квартал 2009 г. Так, согласно отчету Dell'Oro Group Group «Carrier IP Telephony report 1Q 2009» (Отчет по рынку решений для IP-телефонии опер
26.06.2008 Nortel CS 2000 + Microsoft HMC: новое решение операторского класса

ым, Nortel предоставляет пакет Global Services, который представляет собой полный набор интеграционных сервисов и услуг для конечных пользователей. За счет интеграции программного коммутатора CS 2000 операторского класса с HMC 4.5, поставщики услуг могут предложить МСП новые возможности унифицированных коммуникаций, которые объединяют услуги связи в режиме реального времени, такие как голос
09.06.2008 Tandberg представил новый сервер ВКС операторского класса

Компания Tandberg представила новый высокопроизводительный серверный модуль (blade), значительно повышающий масштабируемость серверных решений операторского класса Tandberg Codian MSE 8000. Модули MSE 8510 Media2 обеспечивают поддержку в одной серверной стойке до 180 одновременных видеосоединений высокой четкости. Наибольшие преимущес
02.06.2006 Siemens представил новую версию решения операторского центра HiPath ProCenter

15.10.2004 На российский рынок вышли продукты операторского класса от METRObility

ка и оптика-оптика, оптические усилители, устройства волнового уплотнения (CWDM) для корпоративных сетей, транспортных сетей на уровне города, для организации широкополосного доступа и другие решения операторского класса для оптических сетей Ethernet. На первой миле METRObility предлагает улучшенные функции сети, контроль оборудования, автоматическую функцию резервирования. Службы ADSL, DSL
02.06.2003 Alcatel демонстрирует Ethernet-коммутацию операторского класса

На прошлой неделе компания Alcatel объявила о завершении разработки первого в отрасли комплексного решения операторского класса для городских Ethernet-сетей на базе продуктов Alcatel OmniSwitch 7000 и 8000. Коммутаторы OmniSwitch поддерживают функцию SCS (Smart Continuous Switching – интеллектуальна
18.10.2002 Lucent Тechnologies открывает в Москве лабораторию с новейшим оборудованием операторского класса

Компания Lucent Technologies (NYSE: LU) объявила об открытии в российском подразделении компании лаборатории, оснащенной современным оборудованием операторского класса, на основе которого организована действующая интеллектуальная мультисервисная сеть связи. Лаборатория дает Lucent возможность не только демонстрировать в действии оборудова
25.07.2002 Avaya завершила работы по техническому усовершенствованию операторского центра "Би Лайн"

10.01.2002 North-West Group поставила операторский центр в Казахстан


Публикаций - 710, упоминаний - 742

Carrier grade и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12163 84
Ростелеком 9550 74
Cisco Systems 5087 74
МегаФон 8562 58
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8665 58
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2640 54
Huawei 3866 52
Microsoft Corporation 24494 44
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3000 43
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 39
ADVA Optical Networking - MRV Communications 220 37
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1045 35
Samsung Electronics 10191 35
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5668 32
Apple Inc 11963 30
Spirit DSP - Спирит Корп 470 28
HP Inc. 5667 26
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2849 26
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 25
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3199 23
Intel Corporation 12116 23
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1442 23
LG Electronics 3607 22
IBM - International Business Machines Corp 9416 22
Google LLC 11684 21
HTC Corporation 1499 21
AT&T Inc 1671 21
ZTE Corporation 745 21
Siemens AG - Siemens Group 2581 20
Oracle Corporation 6646 20
VideoMost - ВидеоМост 271 20
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 19
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 18
Lenovo Motorola 3499 17
Ростелеком - Связьинвест 1707 17
Meta Platforms - Facebook 4426 17
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 853 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2023 16
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1360 16
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1510 16
РЖД - Российские железные дороги 1878 13
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 464 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7110 10
Евросеть 1404 10
Альфа-Банк 1742 8
Россети Ленэнерго 1700 8
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1064 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2262 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1092 6
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 6
Газпром ПАО 1333 6
Почта России ПАО 2090 5
SoftBank Group 258 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 922 5
Связной ГК 1366 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2764 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1873 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 866 4
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 3
Amedia TV - Амедиа 37 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 3
Dixis - Диксис 359 3
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 3
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 43 3
Экополис Корпорация - Ecopolis Corp 14 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 3
NanduQ - Qiwi 996 3
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 117 3
Дмитровская областная больница 7 3
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  21 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 3
Русагро Группа Компаний 270 2
Северсталь ПАО - Severstal 464 2
Лента - Сеть розничной торговли 2037 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 647 2
Visa International 1942 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 123 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11336 49
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5796 19
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4894 18
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 670 15
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1344 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2959 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2677 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5375 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1372 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3236 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3079 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2646 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4424 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3004 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3915 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 248 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 966 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1918 6
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 437 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2683 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2167 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3284 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2446 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 810 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1657 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 571 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2837 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1853 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 326 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 366 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 202 2
NSSF - National Social Security Fund 4 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 459 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4618 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1066 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1358 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6252 49
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 13
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 5
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 5
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 5
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 4
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 3
WiMAX Forum 68 3
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 177 3
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 56 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 713 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 207 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 15 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 2
РСТ - Российский союз туриндустрии 7 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 92 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 1
Электрокабель 10 1
GSA - Global mobile Suppliers Association 16 1
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1422 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1014 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 643 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 110 1
Интернет-видео - ассоциация 19 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 51 1
Открытые Сетевые Технологии - Open Net Association - ассоциация 2 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
ASF - Apache Software Foundation 203 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64104 301
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20292 223
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27611 157
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8064 147
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15456 141
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24189 139
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48976 137
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10657 118
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6338 118
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23747 116
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29137 107
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3601 101
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20678 100
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9313 97
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10840 94
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13822 91
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12393 89
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3996 85
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30018 85
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23761 84
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10030 79
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7711 78
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7832 77
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2106 74
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18346 73
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9290 72
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3927 71
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4592 70
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12276 69
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15639 68
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2810 68
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5639 64
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24905 62
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 689 59
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6370 58
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 852 57
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3635 56
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26449 56
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2100 54
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 816 53
Google Android 13860 37
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 120 28
Linux OS 9751 25
Microsoft Skype 2054 23
Apple iOS 7638 22
Microsoft Windows 2000 8660 19
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver - MRV OptiDriver 75 19
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4938 18
ADVA Optical Networking - MRV TereScope 59 18
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 96 17
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1051 16
ADVA Optical Networking - MRV NBase-Xyplex - MRV iTouch 27 16
Microsoft Windows 15504 15
Apple iPhone 6 4861 14
Apple iPhone - серия смартфонов 7037 13
Intel x86 - архитектура процессора 1821 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4269 11
Rakuten Viber 616 11
Apple - App Store 2858 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1405 9
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2388 9
Apple iPad 3847 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5043 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1539 8
Opera Browser - Браузер 1017 8
Samsung Galaxy 948 8
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2698 8
Cisco IOS-XR Network OS 18 8
Nokia Symbian OS 1398 8
PICMG ATCA - Advanced TCA - Advanced Telecom Computing Architecture - усовершенствованная телекоммуникационная вычислительная архитектура 20 7
Avaya Definity УАТС 102 7
Google Play - Google Store - Android Market 3260 7
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1618 7
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 229 6
Apple Mac - Apple Macintosh 2965 6
HTC Sense 188 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1010 6
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 39 6
Mozilla Firefox - браузер 1883 6
Солонин Виталий 89 13
Свириденко Андрей 97 10
Шишмарев Сергей 30 10
Рейман Леонид 1048 6
Щапов Олег 24 6
Медведев Дмитрий 1653 5
Миньковский Михаил 25 5
Тимощенко Дмитрий 16 4
Солодухин Константин 118 4
Пашкевич Владимир 22 4
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 4
Зобнина Маргарита 54 4
Эфендиев Мурад 15 4
Осеевский Михаил 314 4
Щеголев Игорь 698 4
Акулич Марина 4 4
Малис Александр 157 4
Овчинников Борис 129 3
Масленников Игорь 36 3
Гольцов Александр 77 3
Малышев Александр 37 3
Есипов Михаил 5 3
Сиваков Юрий 9 3
Мякишева Марина 84 3
Завьялов Николай 6 3
Окороков Дмитрий 7 3
Кротова Ольга 6 3
Рожковский Кирилл 14 3
Анциферова Надежда 5 3
Брюквин Юрий 298 3
Петров Кирилл 34 3
Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 3
Джабиев Георгий 39 3
Кузьменко Валерия 62 3
Рыбалко Станислав 9 3
Панкратова Оксана 42 3
Слизень Виталий 242 3
Зигуля Юрий 16 3
Басов Алексей 115 3
Путин Владимир 3116 3
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WapStart 45 3
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TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 281 2
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N+1 - Издание 154 2
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5892 1
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СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 428 2
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Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 56 1
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Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 150 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 360 1
СПбГУ - Математико-механический факультет 8 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 300 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 243 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 360 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 143 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 200 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 236 1
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