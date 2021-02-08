Carrier grade Carrier class CGN, CGNAT Carrier-grade NAT системы операторского класса высокого уровня надёжности
|08.02.2021
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«Ростех» создал базовую станцию LTE-Advanced операторского класса
азрабатываемых в настоящее время для операторов и крупных промышленных предприятий. В этом году мы также представим продукты для других популярных частотных диапазонов. Создание базовой станции LTE-A операторского класса дает российским производителям необходимую основу и опыт для разработки и последующего серийного выпуска отечественного оборудования 5G», − отметил директор по особым поруч
|27.07.2018
|Huawei и China Mobile Fujian запускают операторский облачный VR-сервис
|27.09.2017
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Unify вывела OpenScape Voice на уровень операторского класса
и комбинированной АТС OpenScape Voice V9 для использования в качестве транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи при проведении оперативно-розыскных мероприятий.OpenScape Voice — решение операторского уровня для учрежденческих, ведомственных и корпоративных сетей связи на базе протокола SIP. Решение обеспечивает высокую надежность и может обслуживать до 100 тыс. пользователей в
|27.09.2016
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ZTE представил технологию Pre5G Massive MIMO для операторского класса
ммуникационных технологий в Пекине анонсировал запуск технологии Pre5G Massive MIMO 2.0 (multiple input multiple output). Как рассказали CNews в компании, данная версия технологии, ориентированная на операторский класс, помогает операторам справляться с растущим спросом трафика, в сочетании с ограничениями на ресурс спектра. Благодаря данной технологии эффективность спектра повышается в 6-8
|08.10.2015
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«РТСофт» и Kontron представили сервер операторского класса CG2300
Компания «РТСофт» и международный холдинг Kontron представили сервер операторского класса CG2300, имеющий высоту 2U и характеризующийся длительным жизненным циклом. Как сообщили CNews в «РТСофт», стратегическом партнере Kontron в России и странах СНГ, данная сис
|03.08.2015
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МТС выпустила бюджетный операторский LTE-смартфон с большим экраном
вого поколения. Стоимость гаджета составляет i6490. Главная особенность, которая отличает МТС SMART Run 4G от его брендированного предшественника – это поддержка работы в LTE-сетях. Кроме того, новый операторский смартфон обладает следующими достоинствами: пятидюймовый экран с высоким разрешением, яркостью и чёткостью, мощная батарея емкостью 3400 mAh, гарантирующая длительную автономную ра
|08.08.2014
|МТС начала продажи операторского смартфона за 1990 руб.
|26.09.2012
|«ВымпелКом» открыл в Москве операторский магазин нового формата «НОУ-ХАУ от «Билайн»
|10.05.2012
|Qtech представит новинки абонентского и операторского оборудования на выставке «Связь-Экспокомм-2012»
|04.03.2011
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Oracle анонсировала два новых сервера операторского класса Netra SPARC T3
Корпорация Oracle представила два новых сервера операторского класса — стоечный сервер Oracle Netra SPARC T3-1 и блейд-сервер Oracle Netra SPARC T3-1BA ATCA. Эти серверы сертифицированы по стандарту NEBS 3 уровня и предлагают телекоммуникаци
|13.11.2010
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В Зеленограде начал работать первый операторский зал контакт-центра «Фронт Лайн»
В Зеленограде открылся первый операторский зал контакт-центра «Фронт Лайн». Таким образом на рынке города появилось новое предприятие, которое сможет оказывать высококачественные услуги в сфере телемаркетинга и информационн
|15.06.2009
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Nortel лидирует на мировом рынке программных коммутаторов операторского класса
нным недавно опубликованных отчетов аналитических компаний Dell’Oro Group и Infonetics Research, компания Nortel по-прежнему занимает лидирующее положение на глобальном рынке программных коммутаторов операторского класса по объему доходов за первый квартал 2009 г. Так, согласно отчету Dell'Oro Group Group «Carrier IP Telephony report 1Q 2009» (Отчет по рынку решений для IP-телефонии опер
|26.06.2008
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Nortel CS 2000 + Microsoft HMC: новое решение операторского класса
ым, Nortel предоставляет пакет Global Services, который представляет собой полный набор интеграционных сервисов и услуг для конечных пользователей. За счет интеграции программного коммутатора CS 2000 операторского класса с HMC 4.5, поставщики услуг могут предложить МСП новые возможности унифицированных коммуникаций, которые объединяют услуги связи в режиме реального времени, такие как голос
|09.06.2008
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Tandberg представил новый сервер ВКС операторского класса
Компания Tandberg представила новый высокопроизводительный серверный модуль (blade), значительно повышающий масштабируемость серверных решений операторского класса Tandberg Codian MSE 8000. Модули MSE 8510 Media2 обеспечивают поддержку в одной серверной стойке до 180 одновременных видеосоединений высокой четкости. Наибольшие преимущес
|02.06.2006
|Siemens представил новую версию решения операторского центра HiPath ProCenter
|15.10.2004
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На российский рынок вышли продукты операторского класса от METRObility
ка и оптика-оптика, оптические усилители, устройства волнового уплотнения (CWDM) для корпоративных сетей, транспортных сетей на уровне города, для организации широкополосного доступа и другие решения операторского класса для оптических сетей Ethernet. На первой миле METRObility предлагает улучшенные функции сети, контроль оборудования, автоматическую функцию резервирования. Службы ADSL, DSL
|02.06.2003
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Alcatel демонстрирует Ethernet-коммутацию операторского класса
На прошлой неделе компания Alcatel объявила о завершении разработки первого в отрасли комплексного решения операторского класса для городских Ethernet-сетей на базе продуктов Alcatel OmniSwitch 7000 и 8000. Коммутаторы OmniSwitch поддерживают функцию SCS (Smart Continuous Switching – интеллектуальна
|18.10.2002
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Lucent Тechnologies открывает в Москве лабораторию с новейшим оборудованием операторского класса
Компания Lucent Technologies (NYSE: LU) объявила об открытии в российском подразделении компании лаборатории, оснащенной современным оборудованием операторского класса, на основе которого организована действующая интеллектуальная мультисервисная сеть связи. Лаборатория дает Lucent возможность не только демонстрировать в действии оборудова
|25.07.2002
|Avaya завершила работы по техническому усовершенствованию операторского центра "Би Лайн"
|10.01.2002
|North-West Group поставила операторский центр в Казахстан
Carrier grade и организации, системы, технологии, персоны:
|Солонин Виталий 89 13
|Свириденко Андрей 97 10
|Шишмарев Сергей 30 10
|Рейман Леонид 1048 6
|Щапов Олег 24 6
|Медведев Дмитрий 1653 5
|Миньковский Михаил 25 5
|Тимощенко Дмитрий 16 4
|Солодухин Константин 118 4
|Пашкевич Владимир 22 4
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 4
|Зобнина Маргарита 54 4
|Эфендиев Мурад 15 4
|Осеевский Михаил 314 4
|Щеголев Игорь 698 4
|Акулич Марина 4 4
|Малис Александр 157 4
|Овчинников Борис 129 3
|Масленников Игорь 36 3
|Гольцов Александр 77 3
|Малышев Александр 37 3
|Есипов Михаил 5 3
|Сиваков Юрий 9 3
|Мякишева Марина 84 3
|Завьялов Николай 6 3
|Окороков Дмитрий 7 3
|Кротова Ольга 6 3
|Рожковский Кирилл 14 3
|Анциферова Надежда 5 3
|Брюквин Юрий 298 3
|Петров Кирилл 34 3
|Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 3
|Джабиев Георгий 39 3
|Кузьменко Валерия 62 3
|Рыбалко Станислав 9 3
|Панкратова Оксана 42 3
|Слизень Виталий 242 3
|Зигуля Юрий 16 3
|Басов Алексей 115 3
|Путин Владимир 3116 3
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