Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности

«Ростех» создал базовую станцию LTE-Advanced операторского класса азрабатываемых в настоящее время для операторов и крупных промышленных предприятий. В этом году мы также представим продукты для других популярных частотных диапазонов. Создание базовой станции LTE-A операторского класса дает российским производителям необходимую основу и опыт для разработки и последующего серийного выпуска отечественного оборудования 5G», − отметил директор по особым поруч