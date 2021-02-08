Спецпроекты

«Ростех» создал базовую станцию LTE-Advanced операторского класса

Телеком Беспроводная связь

«Глобалинформсервис» (ГИС, входит в госкорпорацию «Ростех») разработал базовую станцию R45F. Она вошла в реестр телекоммуникационного оборудования российского производства (ТОРП) Минпромторга России. Базовая станция R45F поддерживает стандарты LTE и LTE-A и обеспечивает доступ абонентских терминалов к сети связи 4G. Стоимость базовой станции будет сопоставима с аналогичным оборудованием от зарубежных производителей.

Базовая станция соответствует техническим спецификациям 3GPP Release 14 и относится к классу базовых станций большого радиуса действия. Она работает в диапазоне 450 МГц и поддерживает работу таких современных сервисов и протоколов, как Voice-over-LTE, интернета вещей NB-IoT и Mission Critical Push To Talk (MCPTT). Производство базовой станции будет сосредоточено на предприятиях холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Представленная базовая станция − первый продукт в линейке базовых станций, разрабатываемых в настоящее время для операторов и крупных промышленных предприятий. В этом году мы также представим продукты для других популярных частотных диапазонов. Создание базовой станции LTE-A операторского класса дает российским производителям необходимую основу и опыт для разработки и последующего серийного выпуска отечественного оборудования 5G», − отметил директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко.

Устройство спроектировано на основе программно-определяемой радиосистемы (SDR), позволяющей менять радиочастотные параметры оборудования с помощью программного обеспечения. Это обеспечивает возможность эволюционного развития до 5G на той же аппаратной платформе.

Базовая станция представляет из себя моноблочное решение для размещения вне помещений и разработана с учетом климатических особенностей России. Устройство может работать в неблагоприятных климатических условиях, в частности, при температуре минус 40°C. Предусмотрена пассивная система охлаждения.

Базовая станция полностью соответствует требованиям «Правил применения базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи. Часть VI. Правила применения базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE и его модификации LTE-Advanced», утвержденным приказом Минцифры России №572 от 29 октября 2018 г.

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