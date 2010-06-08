MRV представила новые абонентские устройства для операторских сетей Ethernet серии OptiSwitch 304S ности управления трафиком, удаленное управление по стандарту 802.3ah, а также защиту информации и множество других функций, необходимых при построении городских сетей операторского класса. Устройства OptiSwitch 304S (OS304S) имеют компактные размеры (высота 1U, ширина в половину 19” стойки) и оснащены 1 медным абонентским портом 10/100/1000BaseT, а также 3 портами для установки сменных моду

MRV представила новые маршрутизирующие коммутаторы для 10-гигабитных сетей IPv4/IPv6 линий связи, представила новую линейку маршрутизирующих коммутаторов IPv4/IPv6 операторского класса OSM8500 – высокопроизводительную, масштабируемую платформу для 10-гигабитных скоростей. Устро

MRV выпустил новый коммутатор серии OptiSwitch 9000 дских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, представила новую модель из линейки коммутаторов OptiSwitch 9000 (OS9000) — первой в отрасли системы операторского класса для городских с

MRV выпускает новый 10-гигабитный коммутатор OptiSwitch 9000 и волоконно-оптических линий связи, представила новую 10-гигабитную модель из линейки коммутаторов OptiSwitch 9000 (OS9000) — первой в отрасли системы операторского класса для городских сетей

MRV выпустила новый коммутатор серии OptiSwitch 9000 дских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, представила новую модель из линейки коммутаторов OptiSwitch 9000 (OS9000) – первой в отрасли системы операторского класса для городских сетей

MRV выпускает решения DWDM для коммутаторов OptiSwitch 9000 иний связи, сообщила о выпуске новых пассивных модулей DWDM для новых маршрутизирующих коммутаторов OptiSwitch 9000 (OS9000). OS9000 представляет собой первую в отрасли систему операторского кл

MRV выпустил новый 10-гигабитный коммутатор OptiSwitch 9000 ских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, представила новую модель из линейки коммутаторов OptiSwitch 9000 (OS9000) — первой в отрасли системы операторского класса для городских с

MRV представила новую линейку маршрутизирующих коммутаторов Компания MRV представила новую линейку маршрутизирующих коммутаторов операторского класса OSM6500 — высокопроизводительную, масштабируемую платформу для 10-гигабитных скоростей.

MRV выпустила новые модули для OptiSwitch линий связи, выпустила новые 8-портовые модули расширения Fast Ethernet для семейства коммутаторов OptiSwitch, предназначенные для подключения абонентов и объединения коммутаторов по одному од

MRV представила новые коммутаторы серии OptiSwitch Master с поддержкой MPLS/VPLS нно-оптических линий связи, представила новую линейку маршрутизирующих коммутаторов OSM207 из серии OptiSwitch Master, обладающих расширенными возможностями маршрутизации и управления трафиком.

MRV представил решение для резервирования магистралей Gigabit Ethernet в операторских сетях зи, сообщила о выпуске новых модулей EM2006-GER/SFP для маршрутизирующих коммутаторов IP/MPLS серии OptiSwitch Master, реализующих технологию резервирования магистральных каналов Gigabit Ethern

MRV увеличил дальность работы решения последней мили Ethernet-поверх-VDSL уске новой модификации решения последней мили Ethernet-поверх-VDSL (EoV) для семейства коммутаторов OptiSwitch, обеспечивающей значительное увеличение дальности работы по обычному медному телеф

MRV расширил опции электропитания для коммутаторов OSM105 Компания MRV сообщила о выпуске новых моделей компактных маршрутизирующих коммутаторов серии OptiSwitch Master 105 (OSM105) с источниками питания постоянного тока 36-72 В. Поскольку устр

MRV выпустил модули со сменными оптическими интерфейсами для OptiSwitch Master еских линий связи, сообщила о выпуске новых модулей для маршрутизирующих коммутаторов IP/MPLS серии OptiSwitch Master. Данные модули поддерживают установку сменных гигабитных интерфейсов GBIC и

MRV начал поставки коммутаторов OptiSwitch-F12 cations сообщила о начале поставок на рынок России, стран СНГ и Балтии новых недорогих коммутаторов OptiSwitch-F12, имеющих двенадцать гигабитных портов с медными или оптическими интерфейсами.

MRV Communications представил абонентские устройства OSM105 Компания MRV Communications представила новую линейку маршрутизирующих коммутаторов OSM105 из серии OptiSwitch Master. Это компактные устройства с 4 медными и одним или двумя оптическими портам

MRV Communications расширил линейку OptiSwitch Master Компания MRV Communications представила новую модель OptiSwitch Master 1600 из серии маршрутизирующих коммутаторов OptiSwitch Master. Это 1

MRV Communications успешно протестировал решение E1 для коммутаторов OptiSwitch оставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о завершении тестирования решения для передачи голосовых потоков E1 в сетях Ethernet/IP для семейства коммутаторов OptiSwitch, проведенного инженерами компании Telrad Networks, производителя оборудования телефонии. Результаты тестирования свидетельствуют о том, что при передаче голосового трафика E1 от УАТС

MRV Communications представил модули для организации соединений Fast Ethernet по одному оптическому волокну иний связи компания MRV Communications выпустила новые модули расширения для семейства коммутаторов OptiSwitch, предназначенные для организации соединений Fast Ethernet по одному одномодовому о

MRV Communications представил оптические модули Fast Ethernet для коммутаторов OptiSwitch-F2026 етей доступа и волоконно-оптических линий связи, выпустила новые модули расширения для коммутаторов OptiSwitch F-2026. Теперь данные устройства могут комплектоваться оптическими интерфейсами Fa

MRV Communications представил новые модули OptiSwitch Компания MRV Communications, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, объявила сегодня о выпуске новых модулей для платформы OptiSwitch, обеспечивающих передачу голосовых потоков E1 с помощью транспортных механизмов Ethernet/IP. Модули EM2004-2E2TF имеют 2 порта E1, 2 порта 10/100BaseT, а также оптический интерфейс 1

MRV Communications представил 12-портовый гигабитный коммутатор семейства OptiSwitch-F иний связи, представила новую модель из семейства коммутаторов с фиксированной конфигурацией портов OptiSwitch-F – OptiSwitch-F12, которая имеет двенадцать гигабитных портов с медными ил

MRV Communications расширил линейку маршрутизирующих коммутаторов OptiSwitch Master ик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, объявила о расширении линейки OptiSwitch Master новой моделью 8-слотового шасси, а также о введении «облегченной» версии ПО

MRV Communications выпустил оптические модули для платформ OptiSwitch и FiberDriver Компания MRV Communications, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новых модулей для платформ OptiSwitch и FiberDriver, обеспечивающих гибкость в выборе волоконно-оптических интерфейсов для различных приложений. Линейки коммутаторов OptiSwitch и медиаконвертеров FiberDriver предл

MRV Communications расширил спектр опций DC-электропитания для платформы OptiSwitch язи, сообщила о расширении спектра опций электропитания постоянного тока для семейства коммутаторов OptiSwitch. Поскольку линейка OptiSwitch позиционируется как решение для построения оп

MRV Communications представил новые решения EoV для коммутаторов OptiSwitch ions, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, объявила о выпуске ряда новых устройств доступа последней мили Ethernet-поверх-VDSL (EoV) для семейства коммутаторов OptiSwitch. Среди новых продуктов – серия новых модулей и абонентских устройств EoV. Модули EM2004-8EOV/L, имеющие 8 портов EoV и поддерживающие классификацию трафика и управление качеством усл

MRV Communications снижает цены на маршрутизирующие коммутаторы серии OptiSwitch Master пания MRV Communications объявила о значительном снижении цен на маршрутизирующие коммутаторы серии OptiSwitch Master. Снижение цен составило в среднем 54% и затронуло всю линейку данных устрой

Решение E1 для коммутаторов OptiSwitch обеспечивает передачу голосового трафика даже при максимальной загрузке сети тестирования решения для передачи голосовых потоков E1 в сетях Ethernet для семейства коммутаторов OptiSwitch, проведенного специалистами компании "Телеком Транспорт". Результаты тестирования

MRV Communications представила решение для передачи голосовых потоков E1 в сетях Ethernet ей и волоконно-оптических линий связи, объявила о выпуске решения, обеспечивающего передачу голосовых потоков E1 с помощью транспортных механизмов Ethernet/IP. Данное решение реализовано на платформе OptiSwitch и обеспечивает создание прозрачных каналов "точка-точка" для голосовых потоков E1, позволяя, например, соединять удаленные УАТС с помощью сети передачи данных Ethernet. Это дает возм

MRV Communications представила первую модель из нового семейства коммутаторов OptiSwitch-F заторов с фиксированной конфигурацией портов, а также первую модель из этого семейства - коммутатор OptiSwitch F-2026. Буква "F" в названии линейки OptiSwitch-F означает фиксированное ко

MRV Communications объявляет о снижении цен на решения последней мили Ethernet-поверх-VDSL для коммутаторов OptiSwitch щик решений для городских IP-сетей доступа и волоконно-оптических линий связи, объявила о значительном снижении цен на ряд решений последней мили Ethernet-поверх-VDSL (EoV) для семейства коммутаторов OptiSwitch. Изменение цен коснулось наиболее популярных устройств, составляющих большую часть стоимости решений EoV для сетей операторов связи и предприятий. С 1 октября этого года стоимость аб

Семейство OptiSwitch пополнилось новыми моделями высокопроизводительных маршрутизирующих коммутаторов линий связи, сообщила, что в рамках проводящегося объединения всех подразделений компании семейство OptiSwitch пополнится линейкой маршрутизирующих коммутаторов, выпускавшихся до настоящего мом

MRV comunications представила новую маршрутизирующую платформу из серии OptiSwitch Master ставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, представила новую модель OptiSwitch Master 48 из серии маршрутизирующих коммутаторов OptiSwitch Master. В отлич

Optical Access выпускает новую модификацию шасси коммутаторов OptiSwitch-800 для операторов связи ), ведущий поставщик решений для городских IP-сетей, объявила о выпуске новой платформы в семействе OptiSwitch. Эта линейка модульных высокопроизводительных коммутаторов, предназначенных для по

Optical Access представила решение Ethernet WDM (eWDM) для семейства коммутаторов OptiSwitch тей и волоконно-оптических линий связи, представила решение Ethernet WDM для семейства коммутаторов OptiSwitch. Данное решение обеспечивает передачу сигнала на длинах волн CWDM (Coarse Wave Div

Рынок телекоммуникаций: Быстрее, дальше, шире... (Часть 1) я в категории "Коммуникации". ZDNet обнаружил, что технология EoV, внедренная в семействе продуктов MRV OptiSwitch(TM), позволяет получать скорость передачи данных в 12 раз большую, чем при исп

Optical Access расширяет линейку пассивных систем беспроводной оптической связи ического сигнала, подаваемого непосредственно с интерфейса PAL специальных модулей для коммутаторов OptiSwitch. Для подключения систем TereScope 1 используется специальный нестандартный оптичес

Optical Access увеличила максимальную дальность соединений Gigabit Ethernet до 100 км оптических линий связи, сообщила о выпуске нового модуля EM2003-1GE/LXS5 для семейства коммутаторов OptiSwitch, обеспечивающего максимальную в отрасли (до 100 км) дальность связи без ретрансляц

Optical Access выпускает новую модификацию шасси коммутаторов OptiSwitch-1200 для операторов связи Компания Optical Access объявила о выпуске новой платформы в семействе OptiSwitch. Эта линейка модульных высокопроизводительных коммутаторов, предназначенных для по