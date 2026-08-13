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МТС Комстар ОТС Регионы Транк

СОБЫТИЯ

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13.08.2026 В модуле дозвона в сервисе «Скорозвон» появилась омни–карусель 1
15.03.2024 ФСБ обязала «Ростелеком» зачистить IP-телефонию. От мошенников 1
27.01.2021 «Ростелеком» обеспечил IP-телефонией платежный сервис «ЮMoney» 1
10.08.2020 Zyxel представила новый уличный многодиапазонный LTE-маршрутизатор. Фото 1
11.01.2011 «Комстар» продолжает консолидацию активов в регионах России 1
28.10.2010 «Комстар» принял решение о присоединении 16 дочерних компаний в рамках реорганизации региональных активов 1
08.06.2010 MRV представила новые абонентские устройства для операторских сетей Ethernet серии OptiSwitch 304S 1
02.04.2010 «Комстар» приступил к третьему этапу реорганизации региональных активов 1
13.10.2009 «Комстар» приобрёл у своей «дочки» 8 операторов кабельного ТВ 1
22.07.2008 MRV представила новый 24-портовый коммутатор 2-го уровня 1
11.07.2008 Управление гражданской защиты Москвы заказывает переоборудование транкинговой сети радиосвязи 1
24.03.2008 MRV представила новый 48-портовый гигабитный коммутатор 1
24.10.2007 MRV представила новые 24-портовые коммутаторы 2-го уровня 1
17.10.2006 MRV представила новый 24-портовый гигабитный коммутатор 1
12.04.2005 MRV представила систему абонентского доступа OA2000 1
04.04.2005 "Вимком" представила новые коммутаторы RubyTech 1
06.10.2004 ЛК начала продажи первого российского управляемого Ethernet-коммутатора 1
16.09.2004 MRV представила маршрутизирующий коммутатор MR3312 DaVinci 1
27.04.2004 "АПТ Телеком" провёл ряд внедрений платформы Avaya Definity 1
18.03.2003 SMC Networks представил новые коммутаторы второго уровня в линейке Tigerswitch 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 4
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 4
МТС - Комстар ОТС Регионы - Инфотек 4 3
МТС - Комстар ОТС Регионы - НПО Видис 3 3
МТС - Комстар ОТС Регионы - Марк ТВ 3 3
МТС - Комстар ОТС Регионы - Телекомпания ТВ-Майдан 2 2
Ростелеком 10957 2
МТС - Комстар ОТС Регионы - Тверьсвязьинформ 4 2
МТС - Комстар ОТС Регионы - Сенди инфо 3 2
МТС - Комстар ОТС Регионы - Эста Телеком 2 2
Ланит - АПТ Телеком 22 1
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 1
МТС - Комстар-ОТС - Руслан-ТВ 2 1
Lightcom - Лайтком - Лайт Коммуникейшн 28 1
Accton Technology - SMC Networks 26 1
МТС - Комстар ОТС Регионы - Пензенские телекоммуникации - Пенза Телеком 5 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15780 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4974 1
Realtek Semiconductor 66 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 1
FirstVDS - ИОТ 23 1
МТС - Комстар ОТС Регионы - Ивановский кабельные сети 2 1
МТС - Комстар ОТС Регионы - ТВК-Север - ТВК-Союзная - ТВК-Сейм - ТВК-Курск - ТВК-Интернет - ТВК-Центр 2 1
МТС - Комстар ОТС Регионы - Первый Пермский Интернет Центр 4 1
МТС - Комстар ОТС Регионы - Региональные кабельные сети 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1762 1
ТЕСИС Авиапредприятие - TESIS - авиационное предприятие 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8864 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13883 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3654 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3071 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1440 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 473 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 9
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3378 9
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 233 9
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 377 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13498 8
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3902 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18048 8
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 484 8
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 8
QoS - Quality of service - DiffServ - Differentiated Services - Модель в области компьютерных сетей - DSCP - Differentiated Services Code Point - механизм управления качеством обслуживания (QoS) в IP-сетях 59 7
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1011 7
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 290 7
IP-сеть - UDP - User Datagram Protocol - IPDR - IP data records 250 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13337 7
RMON - Remote Network MONitoring - протокол дистанционного мониторинга компьютерных сетей 50 7
TFTP - Trivial File Transfer Protocol - простой протокол передачи файлов 42 7
RSTP - Rapid STP - Rapid spanning tree protocol - быстрый протокол основного дерева IEEE 802.1w 74 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11540 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14775 6
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 6
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1094 6
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 549 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4561 6
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 266 6
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 303 6
TACACS - TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System - сеансовый протокол 73 6
IEEE LACP - Link Aggregation Control Protocol - Протокол объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet 58 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6696 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4992 5
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5146 5
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 113 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26335 3
Дистанционное управление - Удалённое управление 1272 3
IPv4 - Internet Protocol version 4 275 3
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 400 3
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 753 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6855 3
MSTP - Multiple Spanning Tree Protocol 50 3
XFP - 10Gbit Small Form-factor Pluggable - протоколо-независимый оптический трансивер «горячей» замены 34 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4185 2
ADVA Optical Networking - MRV MegaVision 42 7
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 5
ADVA Optical Networking - MRV TM-DXFP - линейка 10-гигабитных транспондеров 14 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 959 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 255 1
Zyxel XGS - Zyxel RGS - Zyxel GS - Zyxel LTE- Zyxel WAC - Zyxel WAH - Zyxel SBG - Zyxel Armor - серия коммутаторов, роутеров, маршрутизаторов 34 1
МТС Автосекретарь 69 1
Avaya Definity УАТС 104 1
Угнивенко Дмитрий 29 1
Приданцев Сергей 149 1
Кореш Виктор 83 1
Лыков Денис 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47637 6
Россия - РФ - Российская федерация 166382 5
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 469 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2534 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19557 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4491 3
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3343 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1012 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14813 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 2
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Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 291 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54764 1
Европа 24971 1
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Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 350 1
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