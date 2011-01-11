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МТС Комстар ОТС Регионы Инфотек

СОБЫТИЯ

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11.01.2011 «Комстар» продолжает консолидацию активов в регионах России 1
02.04.2010 «Комстар» приступил к третьему этапу реорганизации региональных активов 1
13.10.2009 «Комстар» приобрёл у своей «дочки» 8 операторов кабельного ТВ 1
30.07.2007 «Ренова» покажет Уралу платное ТВ 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 3
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 3
МТС - Комстар ОТС Регионы - НПО Видис 3 3
МТС - Комстар ОТС Регионы - Марк ТВ 3 3
МТС - Комстар ОТС Регионы - Транк 20 3
МТС - Комстар ОТС Регионы - Телекомпания ТВ-Майдан 2 2
МТС - Комстар ОТС Регионы - Тверьсвязьинформ 4 2
МТС - Комстар ОТС Регионы - Сенди инфо 3 2
МТС - Комстар ОТС Регионы - Эста Телеком 2 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 116 1
СофтЭксперт 49 1
HP Inc. 5903 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15923 1
МТС - Комстар ОТС Регионы - Первый Пермский Интернет Центр 4 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5680 1
МТС - Комстар ОТС Регионы - Региональные кабельные сети 1 1
1С-Рарус 986 1
ТОР Холдинг - ТОЗ Тула - Тульский оружейный завод 5 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Нафта Москва - Инвестиционная компания 12 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1617 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54246 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9674 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9815 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26022 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7863 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8718 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 362 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1813 1
Linux OS 11586 1
Крылова Елена 27 1
Приданцев Сергей 149 1
Меликсетянц Аркадий 1 1
Припачкин Юрий 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 167112 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4501 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47776 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2546 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 105 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3593 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19615 3
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 472 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 767 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 936 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3362 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 585 2
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 295 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1715 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3352 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1524 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1016 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 789 2
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 136 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 368 1
Беларусь - Минск 707 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14827 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1698 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4809 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8905 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 693 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
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