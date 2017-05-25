Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Стрим-ТВ
телекомпания
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 80, упоминаний - 145
Стрим-ТВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
|LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
|АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 1
|Кореш Виктор 71 13
|Приданцев Сергей 82 6
|Шамолин Михаил 102 4
|Морошкин Александр 106 3
|Пьявкин Александр 12 3
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Петров Андрей 20 3
|Багдасарян Дмитрий 22 2
|Васадзе Леван 5 2
|Ситников Сергей 51 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Брюквин Юрий 196 2
|Сморгонский Анатолий 37 1
|Свердлов Денис 163 1
|Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 139 1
|Ткачев Александр 4 1
|Вдовин Александр 4 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Гореславский Алексей 4 1
|Царевская-Дякина Наталья 7 1
|Легезо Денис 32 1
|Изосимов Александр 92 1
|Шилов Сергей 61 1
|Ян Давид 40 1
|Зайцева Анна 62 1
|Царевская Наталья 10 1
|Шишкин Сергей 5 1
|Бондаренко Михаил 52 1
|Асланян Сергей 75 1
|Пестерева Ольга 11 1
|Хасьянова Гульнара 85 1
|Герчук Михаил 87 1
|Анкилов Константин 49 1
|Климов Андрей 8 1
|Гольцов Александр 23 1
|Смирнов Андрей 23 1
|Кириллов Александр 21 1
|Кочетков Владислав 137 1
|Кусков Денис 150 1
|CNews Analytics 1991 5
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
|Discovery Research Group 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru