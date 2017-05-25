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Стрим-ТВ
телекомпания


25.05.2017 В AT Consulting создали топ-должность для выходца из АФК «Система» и «Энвижн» 1
25.05.2017 В AT Consulting произошли новые назначения в руководстве 1
24.02.2014 Экс-глава "Скай Линка" займется платным контентом в АФК "Системе" 1
25.05.2012 Замгендиректора «Ситроникс ИТ» возглавил «Ситроникс Телеком солюшнс» 1
06.03.2012 Иван Колодников назначен руководителем блока «Доступ» в «ТТК-Юго-Восток» 1
20.01.2012 RuTube проник в российские телевизоры 1
12.05.2011 Первый рейтинг функциональности платного ТВ в Москве 2
29.11.2010 Популярность платного телевидения в Москве невысока 1
08.09.2010 Правообладатели не дают сделать «Стрим-ТВ» интерактивным 1
30.08.2010 Интегратор должен уметь работать в любых условиях 1
22.07.2010 YouTube появился на экранах российских телевизоров 3
19.07.2010 МТС зашла в телевизионный кабель 1
29.04.2010 МТС сворачивает бренды «Комстар» и «Стрим» 1
06.04.2010 «Комстар» разберется с зоопарком технологий 1
11.03.2010 Власти заставили «НТВ-Плюс» подешеветь в 2 раза 1
18.02.2010 «Комстар» начал оказывать услуги дальней связи жителям Новокузнецка 1
28.10.2009 «Комстар» и «Яндекс» расскажут о пробках в Москве пользователям IPTV 1
09.10.2009 Disney подключился к русскому WiMAX 1
25.09.2009 «Комстар-ОТС» опубликовал социальный отчет за 2008 г. 1
21.09.2009 Артем Юхин: 80% наших венчурных денег идут в ИТ 1
31.08.2009 «Комстар» запустил кабельное ТВ в Сочи 1
10.08.2009 «Комстар-ОТС» консолидировал региональные активы в «Комстар-Регионы» 2
06.08.2009 МТС переплатит за «Комстар» $300 млн 1
03.08.2009 «Комстар-ОТС» объявил о планах развития бизнеса в ЦФО 1
06.07.2009 «Комстар» не выпустит WiMAX за пределы МКАД 1
24.06.2009 Владимир Алаев возглавил ряд филиалов и компаний «Комстар-ОТС» в Сибири 1
18.06.2009 ФАС одобрила слияние МТС и «Комстара» 1
09.06.2009 «Стрим-ТВ» запустил услугу ШПД в Кохме 4
08.06.2009 «Комстар-ОТС»: новые назначения в дочерних компаниях на Урале 8
05.06.2009 «Комстар» запустил широкополосный интернет в Балаково 4
02.06.2009 «Комстар-ОТС» создал единый центр эксплуатации сети связи в Санкт-Петербурге 1
29.05.2009 «Комстар-ОТС» запустил услугу ШПД в Твери и Калуге 1
26.05.2009 Выручка «Комстар-ОТС» в первом квартале 2009 г. увеличилась на 12% 3
25.05.2009 «Стрим-ТВ» запустил интернет в Заполярье 1
22.05.2009 «Стрим» и МГТС уходят в МТС 1
20.05.2009 В Нижегородском филиале «Стрим-ТВ» произошли новые назначения 3
29.04.2009 «Стрим-ТВ» запустил услугу «Антивирус Dr.Web» в Екатеринбурге 4
23.04.2009 «Комстар-ОТС» внедряет систему мониторинга сетей связи и сервисов 1
07.04.2009 В филиале «Стрим-ТВ» в Ижевске произошли новые назначения 4
03.04.2009 Андрей Володин возглавил «Ситроникс Информационные Технологии» в России 1

Публикаций - 80, упоминаний - 145

Стрим-ТВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 781 38
АФК Система ПАО 995 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 10
Комстар Регионы 89 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 5
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 111 4
Ростелеком Связьинвест 699 4
Акадо Телеком - Комкор 609 4
Ситроникс - Sitronics 562 4
НКС - Национальные кабельные сети 77 4
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 4
Скай Линк - Skylink 503 3
Yota - Скартел 623 3
ВолгаТелеком 219 3
NVision Group - Энвижн Груп 545 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 67 2
Ренова-Медиа 17 2
Twitter 2204 2
Cisco Systems 2044 2
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 14 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 2
Рустелеком ТК 197 2
НТВ-Плюс 174 2
Ростелеком ЦентрТелеком 194 1
Samsung Electronics 5686 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
Синтерра - Synterra 565 1
Астелит 73 1
RuTube - видеохостинг 120 1
Brocade Communications Systems 141 1
iiko - айко 17 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 23 1
Google LLC 7158 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 315 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 3
Евросеть 889 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 2
Prometheus Capital Partners 5 2
Мать и дитя 16 1
РОСНО СК 69 1
Central Partnership - Централ Партнершип 24 1
UMG - Universal Music Group 86 1
Sony Pictures Entertainment 79 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Еврохим МХК 43 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 84 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 1
The Walt Disney Company 167 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
LinkedIn 520 1
Почта Банк 289 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
Президент Российской Федерации 1440 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 6
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 4
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 53 2
ИТ-аутсорсинг 670 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 482 2
HFC - Hybrid Fiber Coax - гибридные оптико-коаксиальные сети 23 1
Караоке 27 1
FMS - Fault Management Systems - Системы управления неисправностями 10 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 373 1
3G - Стандарт мобильной связи 3742 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 134 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 485 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Google YouTube - Видеохостинг 1723 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 354 1
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 1
Evernote 178 1
Microsoft Windows Media Player 112 1
Oracle Hyperion 75 1
Oracle Hyperion Planning 93 1
Dr.Web Антивирус 194 1
Oracle Retail Planning and Optimization 37 1
Oracle Hyperion Financial Management 25 1
Oracle Retail 37 1
Dr.Web AV-Desk 128 1
Тройка - транспортная карта 34 1
МТС Коннект 32 1
Oracle FlexCube (FCUBS) 8 1
Кореш Виктор 71 13
Приданцев Сергей 82 6
Шамолин Михаил 102 4
Морошкин Александр 106 3
Пьявкин Александр 12 3
Медведев Дмитрий 1434 3
Петров Андрей 20 3
Багдасарян Дмитрий 22 2
Васадзе Леван 5 2
Ситников Сергей 51 2
Щеголев Игорь 676 2
Брюквин Юрий 196 2
Сморгонский Анатолий 37 1
Свердлов Денис 163 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 139 1
Ткачев Александр 4 1
Вдовин Александр 4 1
Песков Дмитрий 65 1
Гореславский Алексей 4 1
Царевская-Дякина Наталья 7 1
Легезо Денис 32 1
Изосимов Александр 92 1
Шилов Сергей 61 1
Ян Давид 40 1
Зайцева Анна 62 1
Царевская Наталья 10 1
Шишкин Сергей 5 1
Бондаренко Михаил 52 1
Асланян Сергей 75 1
Пестерева Ольга 11 1
Хасьянова Гульнара 85 1
Герчук Михаил 87 1
Анкилов Константин 49 1
Климов Андрей 8 1
Гольцов Александр 23 1
Смирнов Андрей 23 1
Кириллов Александр 21 1
Кочетков Владислав 137 1
Кусков Денис 150 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 24
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 9
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 6
Россия - Саратовская область 344 5
Украина 3374 5
Россия - Саратов 408 5
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 517 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 4
Россия - Рязань 355 4
Россия - Тюмень 497 4
Россия - Тверь 327 3
Россия - Ижевск 308 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1060 3
Россия - Краснодар 1040 3
Россия - Тамбов 206 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 3
Россия - Краснодарский край 915 3
Россия - Пермь 740 3
Армения - Республика 688 3
Россия - Курск 231 2
Россия - Смоленск 237 2
Россия - Сочи 912 2
Россия - Иваново 192 2
Россия - Поволжье - Поволжский район 206 2
Россия - Калуга 296 2
Россия - Красноярский край 666 2
Россия - Кемерово 311 2
Россия - Орёл 216 2
Россия - Балаково 45 2
Россия - Свердловская область 806 2
США - Атланта 48 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 2
Россия - Новокузнецк 176 2
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 332 2
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 355 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
НТВ - Телекомпания 164 1
23ABC News 55 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
Российская газета 92 1
National Geographic 36 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 46 1
Deutsche Welle - Телеканал 19 1
CNews Analytics 1991 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
Discovery Research Group 14 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
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