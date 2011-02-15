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Матвеева Ирина

СОБЫТИЯ


15.02.2011 Топ-менеджеры массово покидают «Комстар» 1
01.06.2010 В «Комстаре» назначен новый вице-президент по экономике и финансам 1
26.05.2009 Выручка «Комстар-ОТС» в первом квартале 2009 г. увеличилась на 12% 1
03.02.2009 Назначения в «Стрим-ТВ»: генеральный директор и председатель совета директоров 1
28.11.2008 За 9 месяцев 2008 г. выручка «Комстар-ОТС» выросла на 20% 1
03.07.2008 «Комстар» внедрил ERP-систему Oracle за $12 млн. 1
27.06.2008 Акционеры МГТС избрали совет директоров 1
22.04.2008 Акционеры МГТС избрали новый совет директоров 1
20.03.2008 Государство не может отучить МГТС от ежемесячной платы 1
19.03.2008 МГТС обратилась в Россвязь с просьбой изменить тарифы на пропуск трафика 1
05.10.2007 «Комстар-ОТС» назначил вице-президента по финансам 2
26.09.2007 Избран новый состав правления МГТС 1
25.07.2007 МГТС: первый шаг к Quadro Play 1
26.06.2007 МГТС подарит 80 минут народу 1
26.06.2007 МГТС увеличит базовый лимит времени в комбинированном тарифе 1
12.03.2007 СЗТ определил кандидатов в Совет директоров 1
13.12.2006 Капитальные вложения МГТС в 2007 г. останутся на уровне 2006 г. 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Матвеева Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 14
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 13
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 7
Ростелеком - Связьинвест 1719 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
МТС - Система Телеком 239 2
Ростелеком 10948 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 2
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 1
МегаФон 10742 1
Huawei 4677 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Oracle Corporation 7074 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Viva Armenia - Вива-Армения - Fedilco Group - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 66 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 1
Квазар-Микро - КМ 166 1
МТС - Комстар ОТС Регионы - УТК - Уральская Телефонная Компания - 19 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 3
Lindsell Enterprises LTD - Линдселл Интерпрайсиз Лимитед 18 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Телефон.Ру 92 1
Телефорум 93 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Федеральное казначейство России 1949 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Международная академия связи - МАС 46 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
Управляемость - Manageability 2271 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 545 1
Мобильная связь - голосовые услуги 323 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 1
Sumitomo - NEC - Netcracker Technology - Netcracker Digital BSS/OSS 7 1
Приданцев Сергей 149 5
Гончарук Алексей 25 4
Андрейченко Кирилл 5 3
Киселев Александр 115 3
Гольцов Алексей 43 3
Кауров Алексей 11 2
Сельвич Елена 9 2
Курмашов Шамиль 8 2
Бедин Михаил 3 2
Лисенков Виктор 2 2
Родионов Иван 73 2
Кореш Виктор 83 2
Савченко Виктор 30 2
Васильев Михаил 16 1
Иконников Александр 15 1
Карманов Дмитрий 15 1
Рагозина Ирина 8 1
Королева Ольга 12 1
Гоголь Александр 21 1
Петрова Оксана 7 1
Кузнецов Виктор 15 1
Панов Виктор 2 1
Семушкин Сергей 2 1
Дьяков Андрей 1 1
Демочко Сергей 1 1
Елисеева Марина 1 1
Варакин Леонид 3 1
Олейникова Татьяна 4 1
Муковозов Олег 2 1
Гудзенко Елена 1 1
Брюквин Юрий 300 1
Горбунов Александр 55 1
Крупнов Александр 30 1
Кириллов Александр 30 1
Гончарук Александр 92 1
Морозов Андрей 48 1
Анкилов Константин 121 1
Левковский Дмитрий 11 1
Буланча Сергей 26 1
Шишкин Сергей 9 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Бельгия - Антверпен 28 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 427 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 1
Аудит - аудиторский услуги 1265 1
МГТС Совет директоров 55 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Стрим-ТВ - телекомпания 166 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Рустелеком ТК 305 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Universitaire Te Antwerpen - University of Antwerp - Антверпенский университет - Университет Антверпена 16 1
GW, GWU - George Washington University - Университет Джорджа Вашингтона 25 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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