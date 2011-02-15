Индексная книга (каталог) CNews*
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Матвеева Ирина
СОБЫТИЯ
Публикаций - 18, упоминаний - 19
Матвеева Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
|Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 1
|Sumitomo - NEC - Netcracker Technology - Netcracker Digital BSS/OSS 7 1
|Приданцев Сергей 149 5
|Гончарук Алексей 25 4
|Андрейченко Кирилл 5 3
|Киселев Александр 115 3
|Гольцов Алексей 43 3
|Кауров Алексей 11 2
|Сельвич Елена 9 2
|Курмашов Шамиль 8 2
|Бедин Михаил 3 2
|Лисенков Виктор 2 2
|Родионов Иван 73 2
|Кореш Виктор 83 2
|Савченко Виктор 30 2
|Васильев Михаил 16 1
|Иконников Александр 15 1
|Карманов Дмитрий 15 1
|Рагозина Ирина 8 1
|Королева Ольга 12 1
|Гоголь Александр 21 1
|Петрова Оксана 7 1
|Кузнецов Виктор 15 1
|Панов Виктор 2 1
|Семушкин Сергей 2 1
|Дьяков Андрей 1 1
|Демочко Сергей 1 1
|Елисеева Марина 1 1
|Варакин Леонид 3 1
|Олейникова Татьяна 4 1
|Муковозов Олег 2 1
|Гудзенко Елена 1 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Горбунов Александр 55 1
|Крупнов Александр 30 1
|Кириллов Александр 30 1
|Гончарук Александр 92 1
|Морозов Андрей 48 1
|Анкилов Константин 121 1
|Левковский Дмитрий 11 1
|Буланча Сергей 26 1
|Шишкин Сергей 9 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
|Стрим-ТВ - телекомпания 166 3
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
|Рустелеком ТК 305 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.