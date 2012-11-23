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Индексная книга (каталог) CNews*
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МТС Комстар ОТС Регионы

МТС - Комстар ОТС Регионы

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 153 дела, на cумму 4 684 448 015 ₽*

Судебные дела (153) на сумму 4 684 448 015 ₽*
в качестве истца (103) на сумму 4 449 797 266 ₽*
в качестве ответчика (20) на сумму 809 002 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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23.11.2012 «Абсолют-софт» построила единую систему учета для «Комстар-Регионы»

корпоративные проекты» сообщила о выполнении проекта по внедрению единой системы учета в компании «Комстар-Регионы». Как рассказали CNews в компании, ключевыми целями проекта стали унификация

04.10.2011 МТС переводит всех абонентов «Комстар-регионы» на единую биллинговую платформу

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о завершении очередного этапа интеграции МТС и «Комстар» и переводе всех филиалов «Комстар-регионы» на унифицированную биллинговую платформу, что обеспечит единые стандарты обслуживания для абонентов фиксированной связи Группы МТС и в будущем позволит предоставлять конвергент
13.09.2011 «Ситроникс ИТ» внедрил системы хранения данных и резервного копирования для «Комстар-Регионы»

в области информационных технологий — и телекоммуникационный оператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщили о внедрении комплекса систем хранения данных и системы резервного копирования в компании «Комстар-Регионы», входящей в группу МТС. Перед специалистами интегратора стояли задачи по разработке архитектуры системы резервного копирования, поставке оборудования для создания комплекса сис
01.03.2011 Александр Поповский назначен генеральным директором «Комстар-Регионы»

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о новых назначениях в рамках интеграции МТС и «Кoмстар-ОТС». С 1 марта 2011 г. на пост генерального директора компании «Комстар-Регионы», объединяющей региональные активы фиксированной связи Группы МТС, назначен Александр Поповский. Работу в новой должности он будет совмещать с руководством бизнес-единицей «МТС

26.01.2011 Владимир Томчаковский назначен директором Уральского филиала «Комстар-Регионы»

Группа МТС объявила о назначении Владимира Томчаковского директором Уральского филиала «Комстар-Регионы». Владимир Томчаковский приступил к своим обязанностям 12 января 2011 г. Он о
23.12.2010 «Комстар» внедряет единый биллинг в регионах России

матизированных систем расчетов – завершили первый этап работ по модернизации биллинговой платформы «Комстар-Регионы» (100% дочерней компании «Комстар-ОТС») на основе АСР LANBilling 1.9 в города
28.10.2010 «Комстар» принял решение о присоединении 16 дочерних компаний в рамках реорганизации региональных активов

Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») объявил о принятии решения по реорганизации своей 100% дочерней компании «Комстар-Регионы» в форме присоединения к ней 16-ти акционерных обществ, входящих в группу компаний «Комстар-ОТС». Решение о реорганизации принято единственным акционером «Комстар-Регионы
13.10.2010 Валерий Гольдфельд назначен техническим директором «Комстар-Регионы»

Валерий Гольдфельд назначен заместителем генерального директора – техническим директором компании «Комстар-Регионы» (100% дочерней компании «Комстар-ОТС»). Как сообщается, он был назначен на э
15.06.2010 «Комстар-Регионы» приобрел оператора «Пенза Телеком»

«Комстар-Регионы», 100% дочерняя компания «Комстар-ОТС», завершил сделку по приобретению 100% акций компании «Пензенские телекоммуникации» («Пенза Телеком»). Ранее, 20 мая 2010 г., Федеральная а
02.04.2010 «Комстар» приступил к третьему этапу реорганизации региональных активов

Оператор «Комстар-ОТС» принял решение о реорганизации своей 100% дочерней компании «Комстар-Регионы» в форме присоединения к ней 13-ти акционерных обществ, входящих в группу компаний «Комстар-ОТС». В результате в «Комстар-Регионы» войдут следующие компании, предоставляю
25.02.2010 «Комстар-Регионы» выкупил доли миноритариев своих дочерних компаний в Екатеринбурге за 100 млн руб.

Оператор «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС»), объявил о том, что компания «Комстар-Регионы», 100% дочернее предприятие «Комстар-ОТС», завершила сделку по выкупу 20% миноритарных долей «ЕвроТел», оператора связи и кабельного телевидения в Екатеринбурге, и 25% миноритар
16.02.2010 «Комстар-Регионы» приобрел ярославского оператора «ТензорТелеком» за 220 млн руб.

«Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС»), оператор интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ, объявил о завершении сделки по приобретению компанией «Комстар-Регионы» 100% доли в уставном капитале оператора связи «ТензорТелеком» в городе Ярославль. Стоимость сделки составила 220 млн руб., включая чистый долг компании на сумму 32,7 млн руб. «
27.01.2010 Число абонентов ШПД «Комстар-Регионы» достигло 400 тыс

ы» («Комстар-ОТС»), оператор интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ, объявил о том, что абонентская база услуги высокоскоростного широкополосного доступа (ШПД) в интернет компании «Комстар-Регионы» (100% дочерней компании «Комстар-ОТС») по итогам 2009 г. достигла 400 тыс. Таким образом, чистый прирост абонентской базы за четвертый квартал 2009 г. составил 57 тыс пользоват
21.01.2010 Суд подтвердил: «Комстар-Регионы» незаконно завышало тарифы на связь с абонентами МТС

ральной антимонопольной службы по Ростовской области (Ростовское УФАС России) в отношении компании «Комстар-Регионы». Ранее Ростовское УФАС России признала компанию «ЦТС Юг» (в настоящее время

18.11.2009 Топ-менеджер «ВолгаТелекома» возглавил Приволжский филиал «Комстар-Регионы»

единенные ТелеСистемы» объявил о назначении Виталия Клишина на пост директора Приволжского филиала «Комстар-Регионы» (100% дочерней компании «Комстар-ОТС»). Он приступил к исполнению своих обяз
29.10.2009 В «Комстар-Регионы» войдут еще 18 «дочек» «Комстара»

услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» объявил о начале очередного этапа по реорганизации ЗАО «Комстар-Регионы» (100% дочерней компании «Комстар-ОТС») в форме присоединения к нему 18 закры
08.10.2009 Максим Апасов назначен директором филиала «Комстар-Поволжье»

всей Группы стандартов качества, решение вопросов реорганизации бизнеса и вхождения филиала в ЗАО «Комстар-Регионы», – отметил вице-президент по региональному развитию «Комстар-ОТС», генеральн
29.09.2009 Назначение в «Комстар-Регионы»: коммерческий директор Центрального филиала

елеСистемы» объявил о назначении Елены Паснюк на пост коммерческого директора Центрального филиала «Комстар-Регионы» (100% дочерней компании «Комстар-ОТС»). Елена Паснюк приступила к исполнению
10.08.2009 «Комстар-ОТС» консолидировал региональные активы в «Комстар-Регионы»

ии и СНГ, объявляет о завершении первого этапа реорганизации регионального бизнеса. В рамках ранее заявленного плана реструктуризации 3 августа 2009 г. было зарегистрировано новое юридическое лицо – «Комстар-Регионы», образованное путем слияния семи крупнейших из 100-процентных дочерних компаний «Комстар-ОТС». Этими дочерними компаниями стали «Стрим-ТВ», «Цифровые Телефонные Сети Юг» (Росто
02.04.2009 «Комстар-ОТС» начал консолидацию региональных активов в ЗАО «Комстар-Регионы»

те реорганизации регионального бизнеса «Комстар-ОТС» планирует создать одно юридическое лицо - ЗАО «Комстар-Регионы», с филиалами в Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском и
04.02.2009 «Комстар-ОТС» консолидирует региональные активы в ЗАО «Комстар-Регионы»

олномасштабной реструктуризации регионального бизнеса и создания центра консолидации активов – ЗАО «Комстар-Регионы», 100% дочерней компании «Комстар-ОТС». К настоящему моменту «Комстар-ОТС» за
20.06.2007 В «Комстар-Поволжье» новый директор филиала

«Комстар-Объединенные ТелеСистемы» объявил о назначении Александра Курочкина, ранее руководившего представительством «Синтерры» в Самаре, на должность директора филиала «Комстар-Поволжье». «Сейчас региональный бизнес нашей компании - это зона повышенного внимания, - говорит Виктор Кореш, вице-президент компании «Комстар-Объединенные ТелеСистемы». - В этой связи
15.02.2005 "Комстар" поднимает региональный бизнес

Сегодня «Комстар» объявил об открытии своего самарского филиала «Комстар-Поволжье». В рамках подготовки запуска этой бизнес-структуры в январе 2005 года прове

Публикаций - 166, упоминаний - 280

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 139
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 62
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 20
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
Ростелеком 10948 13
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 13
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 9
МТС - Комстар ОТС - Цифровые телефонные сети Юг 20 8
Связьинформ 88 7
МегаФон 10742 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 7
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 74 7
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 6
МТС - Комстар ОТС - Конверсия-Связь 15 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 6
Cisco Systems 5372 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 5
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Екатеринбург 30 5
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 5
МТС - Комстар ОТС Регионы - УТК - Уральская Телефонная Компания - 19 4
МТС - Комстар ОТС Регионы - Транк 19 4
МТС Каскад-ТВ 7 4
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Балтик Коммюникейшнз Лтд - Baltic Communications Ltd - BCL 14 4
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 4
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 4
СаратовЭлектросвязь 8 3
МТС - Комстар ОТС Регионы - НПО Видис 3 3
МТС - Комстар ОТС Регионы - Марк ТВ 3 3
МТС - Комстар ОТС Регионы - Инфотек 4 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ТензорТелеком 7 3
МТС - Комстар ОТС - Сочителекомсервис 6 3
Оверта ТК - Оверта Телекоммуникационная компания 7 3
МТС - Комстар ОТС Регионы - Пензенские телекоммуникации - Пенза Телеком 5 3
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 3
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 3
Роснефть - РН-Оренбургнефть - ТНК-Оренбургнефть 13 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Связной ГК 1401 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 2
ОНЭКСИМ ГК 50 2
СеверТрансКом - Северная Транспортная Компания 9 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Инвестиционно-венчурный фонд республики Татарстан 11 1
Sony Entertainment 10 1
Sony Pictures Television 19 1
Новый век 27 1
Меланж-Текстиль - Ивановский меланжевый комбинат имени К.И. Фролова 2 1
Велес Капитал 21 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 1
ЧЭСК - Чувашская энергосбытовая компания 4 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 1
Менатеп - Menatep 39 1
We R. Supply - Ви Ар Саплай 1 1
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 25 1
МногоНомеров.Ру 10 1
Волготанкер ВНП - Волжское нефтеналивное пароходство 5 1
Инкомбанк 8 1
Черемушки 62 1
Адонис-Плюс 1 1
ОМЗ Перспективные Технологии - Спецсталь 3 1
UFG Asset Management 11 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 1
ЦБ Армения - Центральный банк Республики Армения - Центробанк Армении 2 1
Правительство Москвы - ДСМИР - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы - Москоминформ - Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы - ГОРИНФОР ГБУ - Городская реклама и информация ГБУ 12 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 8 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Международная академия связи - МАС 46 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 69
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 48
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 43
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 41
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 37
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 33
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 27
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 27
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 27
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 24
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 19
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 14
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 12
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 9
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 7
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 6
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 136 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 5
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Apple iPhone 6 4861 4
Сетевые решения - LANBilling АСР - Автоматизированная система расчетов 10 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 2
МТС Omlet.ru - развлекательный портал 42 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 111 2
Космодром Байконур 1072 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 184 2
Printronix TallyGenicom 1 1
МТС Бонус 17 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 1
Irdeto CAS - Irdeto Conditional Access System 6 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 68 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 1
МТС Роутер - МТС Домашний интернет 36 1
ARC Informatique - PcVue SCADA 4 1
Dell EMC - CLARiiON 75 1
ISaGRAF 11 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Linux OS 11533 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
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