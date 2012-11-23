Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МТС Комстар ОТС Регионы
Публикаций - 123, упоминаний - 217
МТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кореш Виктор 81 30
|Багдасарян Дмитрий 23 17
|Приданцев Сергей 143 6
|Шмытинский Виктор 6 4
|Поповский Александр 90 4
|Алаев Владимир 16 3
|Монастырский Михаил 8 3
|Семериков Андрей 35 2
|Малинин Александр 40 2
|Силин Михаил 27 2
|Калугин Сергей 168 2
|Ульянкин Сергей 5 2
|Ситников Сергей 75 2
|Припачкин Юрий 64 2
|Мордачев Вячеслав 13 2
|Кудрявцев Артем 26 1
|Клишин Виталий 16 1
|Бояринов Андрей 17 1
|Белова Светлана 7 1
|Пасеков Владимир 24 1
|Романченко Андрей 20 1
|Пинчук Виктор 42 1
|Васютинский Дмитрий 13 1
|Зайцев Дмитрий 11 1
|Кремер Владимир 10 1
|Севастьянов Дмитрий 8 1
|Самохин Дмитрий 7 1
|Шалыто Инна 7 1
|Добродеев Олег 14 1
|Попова Ирина 7 1
|Крайнев Анатолий 5 1
|Паснюк Елена 5 1
|Саватин Максим 5 1
|Макарьин Сергей 12 1
|Чубайс Анатолий 193 1
|Фредерик Ваносчуйзе 25 1
|Дмитриев Кирилл 100 1
|Сморгонский Анатолий 37 1
|Шамолин Михаил 119 1
|Слизень Виталий 241 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru