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МТС Комстар ОТС Регионы
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СОБЫТИЯ
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|23.11.2012
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«Абсолют-софт» построила единую систему учета для «Комстар-Регионы»
корпоративные проекты» сообщила о выполнении проекта по внедрению единой системы учета в компании «Комстар-Регионы». Как рассказали CNews в компании, ключевыми целями проекта стали унификация
|04.10.2011
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МТС переводит всех абонентов «Комстар-регионы» на единую биллинговую платформу
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о завершении очередного этапа интеграции МТС и «Комстар» и переводе всех филиалов «Комстар-регионы» на унифицированную биллинговую платформу, что обеспечит единые стандарты обслуживания для абонентов фиксированной связи Группы МТС и в будущем позволит предоставлять конвергент
|13.09.2011
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«Ситроникс ИТ» внедрил системы хранения данных и резервного копирования для «Комстар-Регионы»
в области информационных технологий — и телекоммуникационный оператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщили о внедрении комплекса систем хранения данных и системы резервного копирования в компании «Комстар-Регионы», входящей в группу МТС. Перед специалистами интегратора стояли задачи по разработке архитектуры системы резервного копирования, поставке оборудования для создания комплекса сис
|01.03.2011
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Александр Поповский назначен генеральным директором «Комстар-Регионы»
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о новых назначениях в рамках интеграции МТС и «Кoмстар-ОТС». С 1 марта 2011 г. на пост генерального директора компании «Комстар-Регионы», объединяющей региональные активы фиксированной связи Группы МТС, назначен Александр Поповский. Работу в новой должности он будет совмещать с руководством бизнес-единицей «МТС
|26.01.2011
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Владимир Томчаковский назначен директором Уральского филиала «Комстар-Регионы»
Группа МТС объявила о назначении Владимира Томчаковского директором Уральского филиала «Комстар-Регионы». Владимир Томчаковский приступил к своим обязанностям 12 января 2011 г. Он о
|23.12.2010
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«Комстар» внедряет единый биллинг в регионах России
матизированных систем расчетов – завершили первый этап работ по модернизации биллинговой платформы «Комстар-Регионы» (100% дочерней компании «Комстар-ОТС») на основе АСР LANBilling 1.9 в города
|28.10.2010
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«Комстар» принял решение о присоединении 16 дочерних компаний в рамках реорганизации региональных активов
Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») объявил о принятии решения по реорганизации своей 100% дочерней компании «Комстар-Регионы» в форме присоединения к ней 16-ти акционерных обществ, входящих в группу компаний «Комстар-ОТС». Решение о реорганизации принято единственным акционером «Комстар-Регионы
|13.10.2010
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Валерий Гольдфельд назначен техническим директором «Комстар-Регионы»
Валерий Гольдфельд назначен заместителем генерального директора – техническим директором компании «Комстар-Регионы» (100% дочерней компании «Комстар-ОТС»). Как сообщается, он был назначен на э
|15.06.2010
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«Комстар-Регионы» приобрел оператора «Пенза Телеком»
«Комстар-Регионы», 100% дочерняя компания «Комстар-ОТС», завершил сделку по приобретению 100% акций компании «Пензенские телекоммуникации» («Пенза Телеком»). Ранее, 20 мая 2010 г., Федеральная а
|02.04.2010
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«Комстар» приступил к третьему этапу реорганизации региональных активов
Оператор «Комстар-ОТС» принял решение о реорганизации своей 100% дочерней компании «Комстар-Регионы» в форме присоединения к ней 13-ти акционерных обществ, входящих в группу компаний «Комстар-ОТС». В результате в «Комстар-Регионы» войдут следующие компании, предоставляю
|25.02.2010
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«Комстар-Регионы» выкупил доли миноритариев своих дочерних компаний в Екатеринбурге за 100 млн руб.
Оператор «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС»), объявил о том, что компания «Комстар-Регионы», 100% дочернее предприятие «Комстар-ОТС», завершила сделку по выкупу 20% миноритарных долей «ЕвроТел», оператора связи и кабельного телевидения в Екатеринбурге, и 25% миноритар
|16.02.2010
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«Комстар-Регионы» приобрел ярославского оператора «ТензорТелеком» за 220 млн руб.
«Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС»), оператор интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ, объявил о завершении сделки по приобретению компанией «Комстар-Регионы» 100% доли в уставном капитале оператора связи «ТензорТелеком» в городе Ярославль. Стоимость сделки составила 220 млн руб., включая чистый долг компании на сумму 32,7 млн руб. «
|27.01.2010
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Число абонентов ШПД «Комстар-Регионы» достигло 400 тыс
ы» («Комстар-ОТС»), оператор интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ, объявил о том, что абонентская база услуги высокоскоростного широкополосного доступа (ШПД) в интернет компании «Комстар-Регионы» (100% дочерней компании «Комстар-ОТС») по итогам 2009 г. достигла 400 тыс. Таким образом, чистый прирост абонентской базы за четвертый квартал 2009 г. составил 57 тыс пользоват
|21.01.2010
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Суд подтвердил: «Комстар-Регионы» незаконно завышало тарифы на связь с абонентами МТС
ральной антимонопольной службы по Ростовской области (Ростовское УФАС России) в отношении компании «Комстар-Регионы». Ранее Ростовское УФАС России признала компанию «ЦТС Юг» (в настоящее время
|18.11.2009
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Топ-менеджер «ВолгаТелекома» возглавил Приволжский филиал «Комстар-Регионы»
единенные ТелеСистемы» объявил о назначении Виталия Клишина на пост директора Приволжского филиала «Комстар-Регионы» (100% дочерней компании «Комстар-ОТС»). Он приступил к исполнению своих обяз
|29.10.2009
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В «Комстар-Регионы» войдут еще 18 «дочек» «Комстара»
услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» объявил о начале очередного этапа по реорганизации ЗАО «Комстар-Регионы» (100% дочерней компании «Комстар-ОТС») в форме присоединения к нему 18 закры
|08.10.2009
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Максим Апасов назначен директором филиала «Комстар-Поволжье»
всей Группы стандартов качества, решение вопросов реорганизации бизнеса и вхождения филиала в ЗАО «Комстар-Регионы», – отметил вице-президент по региональному развитию «Комстар-ОТС», генеральн
|29.09.2009
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Назначение в «Комстар-Регионы»: коммерческий директор Центрального филиала
елеСистемы» объявил о назначении Елены Паснюк на пост коммерческого директора Центрального филиала «Комстар-Регионы» (100% дочерней компании «Комстар-ОТС»). Елена Паснюк приступила к исполнению
|10.08.2009
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«Комстар-ОТС» консолидировал региональные активы в «Комстар-Регионы»
ии и СНГ, объявляет о завершении первого этапа реорганизации регионального бизнеса. В рамках ранее заявленного плана реструктуризации 3 августа 2009 г. было зарегистрировано новое юридическое лицо – «Комстар-Регионы», образованное путем слияния семи крупнейших из 100-процентных дочерних компаний «Комстар-ОТС». Этими дочерними компаниями стали «Стрим-ТВ», «Цифровые Телефонные Сети Юг» (Росто
|02.04.2009
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«Комстар-ОТС» начал консолидацию региональных активов в ЗАО «Комстар-Регионы»
те реорганизации регионального бизнеса «Комстар-ОТС» планирует создать одно юридическое лицо - ЗАО «Комстар-Регионы», с филиалами в Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском и
|04.02.2009
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«Комстар-ОТС» консолидирует региональные активы в ЗАО «Комстар-Регионы»
олномасштабной реструктуризации регионального бизнеса и создания центра консолидации активов – ЗАО «Комстар-Регионы», 100% дочерней компании «Комстар-ОТС». К настоящему моменту «Комстар-ОТС» за
|20.06.2007
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В «Комстар-Поволжье» новый директор филиала
«Комстар-Объединенные ТелеСистемы» объявил о назначении Александра Курочкина, ранее руководившего представительством «Синтерры» в Самаре, на должность директора филиала «Комстар-Поволжье». «Сейчас региональный бизнес нашей компании - это зона повышенного внимания, - говорит Виктор Кореш, вице-президент компании «Комстар-Объединенные ТелеСистемы». - В этой связи
|15.02.2005
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"Комстар" поднимает региональный бизнес
Сегодня «Комстар» объявил об открытии своего самарского филиала «Комстар-Поволжье». В рамках подготовки запуска этой бизнес-структуры в январе 2005 года прове
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Кореш Виктор 83 43
|Багдасарян Дмитрий 25 18
|Приданцев Сергей 149 13
|Алаев Владимир 16 11
|Клишин Виталий 16 7
|Шмытинский Виктор 6 5
|Гаврилецкий Иван 6 5
|Лобанов Денис 47 5
|Бояринов Андрей 17 4
|Курочкин Александр 11 4
|Монастырский Михаил 8 4
|Поповский Александр 93 4
|Крайнев Анатолий 5 3
|Мамай Владимир 3 3
|Припачкин Юрий 67 3
|Мордачев Вячеслав 14 2
|Скобелев Юрий 9 2
|Ратошнюк Андрей 5 2
|Ульянкин Сергей 5 2
|Фаустов Дмитрий 3 2
|Вилкова Надежда 3 2
|Олейникова Татьяна 4 2
|Лапшин Евгений 3 2
|Крамаренко Денис 2 2
|Пасынкова Татьяна 3 2
|Калугин Сергей 169 2
|Назаров Сергей 60 2
|Малинин Александр 40 2
|Семериков Андрей 37 2
|Силин Михаил 27 2
|Ситников Сергей 79 2
|Морошкин Александр 118 1
|Носик Антон 106 1
|Гирев Андрей 77 1
|Юхин Артем 16 1
|Фролов Сергей 36 1
|Шамзон Светлана 33 1
|Акулич Владимир 42 1
|Пинчук Виктор 44 1
|Кудрявцев Артем 26 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
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