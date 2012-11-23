МТС - Комстар ОТС Регионы

«Абсолют-софт» построила единую систему учета для «Комстар-Регионы» корпоративные проекты» сообщила о выполнении проекта по внедрению единой системы учета в компании «Комстар-Регионы». Как рассказали CNews в компании, ключевыми целями проекта стали унификация

МТС переводит всех абонентов «Комстар-регионы» на единую биллинговую платформу Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о завершении очередного этапа интеграции МТС и «Комстар» и переводе всех филиалов «Комстар-регионы» на унифицированную биллинговую платформу, что обеспечит единые стандарты обслуживания для абонентов фиксированной связи Группы МТС и в будущем позволит предоставлять конвергент

«Ситроникс ИТ» внедрил системы хранения данных и резервного копирования для «Комстар-Регионы» в области информационных технологий — и телекоммуникационный оператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщили о внедрении комплекса систем хранения данных и системы резервного копирования в компании «Комстар-Регионы», входящей в группу МТС. Перед специалистами интегратора стояли задачи по разработке архитектуры системы резервного копирования, поставке оборудования для создания комплекса сис

Александр Поповский назначен генеральным директором «Комстар-Регионы» Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о новых назначениях в рамках интеграции МТС и «Кoмстар-ОТС». С 1 марта 2011 г. на пост генерального директора компании «Комстар-Регионы», объединяющей региональные активы фиксированной связи Группы МТС, назначен Александр Поповский. Работу в новой должности он будет совмещать с руководством бизнес-единицей «МТС

Владимир Томчаковский назначен директором Уральского филиала «Комстар-Регионы» Группа МТС объявила о назначении Владимира Томчаковского директором Уральского филиала «Комстар-Регионы». Владимир Томчаковский приступил к своим обязанностям 12 января 2011 г. Он о

«Комстар» внедряет единый биллинг в регионах России матизированных систем расчетов – завершили первый этап работ по модернизации биллинговой платформы «Комстар-Регионы» (100% дочерней компании «Комстар-ОТС») на основе АСР LANBilling 1.9 в города

«Комстар» принял решение о присоединении 16 дочерних компаний в рамках реорганизации региональных активов Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») объявил о принятии решения по реорганизации своей 100% дочерней компании «Комстар-Регионы» в форме присоединения к ней 16-ти акционерных обществ, входящих в группу компаний «Комстар-ОТС». Решение о реорганизации принято единственным акционером «Комстар-Регионы

Валерий Гольдфельд назначен техническим директором «Комстар-Регионы» Валерий Гольдфельд назначен заместителем генерального директора – техническим директором компании «Комстар-Регионы» (100% дочерней компании «Комстар-ОТС»). Как сообщается, он был назначен на э

«Комстар-Регионы» приобрел оператора «Пенза Телеком» «Комстар-Регионы», 100% дочерняя компания «Комстар-ОТС», завершил сделку по приобретению 100% акций компании «Пензенские телекоммуникации» («Пенза Телеком»). Ранее, 20 мая 2010 г., Федеральная а

«Комстар» приступил к третьему этапу реорганизации региональных активов Оператор «Комстар-ОТС» принял решение о реорганизации своей 100% дочерней компании «Комстар-Регионы» в форме присоединения к ней 13-ти акционерных обществ, входящих в группу компаний «Комстар-ОТС». В результате в «Комстар-Регионы» войдут следующие компании, предоставляю

«Комстар-Регионы» выкупил доли миноритариев своих дочерних компаний в Екатеринбурге за 100 млн руб. Оператор «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС»), объявил о том, что компания «Комстар-Регионы», 100% дочернее предприятие «Комстар-ОТС», завершила сделку по выкупу 20% миноритарных долей «ЕвроТел», оператора связи и кабельного телевидения в Екатеринбурге, и 25% миноритар

«Комстар-Регионы» приобрел ярославского оператора «ТензорТелеком» за 220 млн руб. «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС»), оператор интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ, объявил о завершении сделки по приобретению компанией «Комстар-Регионы» 100% доли в уставном капитале оператора связи «ТензорТелеком» в городе Ярославль. Стоимость сделки составила 220 млн руб., включая чистый долг компании на сумму 32,7 млн руб. «

Число абонентов ШПД «Комстар-Регионы» достигло 400 тыс ы» («Комстар-ОТС»), оператор интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ, объявил о том, что абонентская база услуги высокоскоростного широкополосного доступа (ШПД) в интернет компании «Комстар-Регионы» (100% дочерней компании «Комстар-ОТС») по итогам 2009 г. достигла 400 тыс. Таким образом, чистый прирост абонентской базы за четвертый квартал 2009 г. составил 57 тыс пользоват

Суд подтвердил: «Комстар-Регионы» незаконно завышало тарифы на связь с абонентами МТС ральной антимонопольной службы по Ростовской области (Ростовское УФАС России) в отношении компании «Комстар-Регионы». Ранее Ростовское УФАС России признала компанию «ЦТС Юг» (в настоящее время

Топ-менеджер «ВолгаТелекома» возглавил Приволжский филиал «Комстар-Регионы» единенные ТелеСистемы» объявил о назначении Виталия Клишина на пост директора Приволжского филиала «Комстар-Регионы» (100% дочерней компании «Комстар-ОТС»). Он приступил к исполнению своих обяз

В «Комстар-Регионы» войдут еще 18 «дочек» «Комстара» услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» объявил о начале очередного этапа по реорганизации ЗАО «Комстар-Регионы» (100% дочерней компании «Комстар-ОТС») в форме присоединения к нему 18 закры

Максим Апасов назначен директором филиала «Комстар-Поволжье» всей Группы стандартов качества, решение вопросов реорганизации бизнеса и вхождения филиала в ЗАО «Комстар-Регионы», – отметил вице-президент по региональному развитию «Комстар-ОТС», генеральн

Назначение в «Комстар-Регионы»: коммерческий директор Центрального филиала елеСистемы» объявил о назначении Елены Паснюк на пост коммерческого директора Центрального филиала «Комстар-Регионы» (100% дочерней компании «Комстар-ОТС»). Елена Паснюк приступила к исполнению

«Комстар-ОТС» консолидировал региональные активы в «Комстар-Регионы» ии и СНГ, объявляет о завершении первого этапа реорганизации регионального бизнеса. В рамках ранее заявленного плана реструктуризации 3 августа 2009 г. было зарегистрировано новое юридическое лицо – «Комстар-Регионы», образованное путем слияния семи крупнейших из 100-процентных дочерних компаний «Комстар-ОТС». Этими дочерними компаниями стали «Стрим-ТВ», «Цифровые Телефонные Сети Юг» (Росто

«Комстар-ОТС» начал консолидацию региональных активов в ЗАО «Комстар-Регионы» те реорганизации регионального бизнеса «Комстар-ОТС» планирует создать одно юридическое лицо - ЗАО «Комстар-Регионы», с филиалами в Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском и

«Комстар-ОТС» консолидирует региональные активы в ЗАО «Комстар-Регионы» олномасштабной реструктуризации регионального бизнеса и создания центра консолидации активов – ЗАО «Комстар-Регионы», 100% дочерней компании «Комстар-ОТС». К настоящему моменту «Комстар-ОТС» за

В «Комстар-Поволжье» новый директор филиала «Комстар-Объединенные ТелеСистемы» объявил о назначении Александра Курочкина, ранее руководившего представительством «Синтерры» в Самаре, на должность директора филиала «Комстар-Поволжье». «Сейчас региональный бизнес нашей компании - это зона повышенного внимания, - говорит Виктор Кореш, вице-президент компании «Комстар-Объединенные ТелеСистемы». - В этой связи