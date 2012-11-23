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МТС Комстар ОТС Регионы



23.11.2012 «Абсолют-софт» построила единую систему учета для «Комстар-Регионы»
04.10.2011 МТС переводит всех абонентов «Комстар-регионы» на единую биллинговую платформу
13.09.2011 «Ситроникс ИТ» внедрил системы хранения данных и резервного копирования для «Комстар-Регионы»
01.03.2011 Александр Поповский назначен генеральным директором «Комстар-Регионы»
26.01.2011 Владимир Томчаковский назначен директором Уральского филиала «Комстар-Регионы»
28.10.2010 «Комстар» принял решение о присоединении 16 дочерних компаний в рамках реорганизации региональных активов
13.10.2010 Валерий Гольдфельд назначен техническим директором «Комстар-Регионы»
15.06.2010 «Комстар-Регионы» приобрел оператора «Пенза Телеком»
02.04.2010 «Комстар» приступил к третьему этапу реорганизации региональных активов
25.02.2010 «Комстар-Регионы» выкупил доли миноритариев своих дочерних компаний в Екатеринбурге за 100 млн руб.
16.02.2010 «Комстар-Регионы» приобрел ярославского оператора «ТензорТелеком» за 220 млн руб.
27.01.2010 Число абонентов ШПД «Комстар-Регионы» достигло 400 тыс
21.01.2010 Суд подтвердил: «Комстар-Регионы» незаконно завышало тарифы на связь с абонентами МТС
18.11.2009 Топ-менеджер «ВолгаТелекома» возглавил Приволжский филиал «Комстар-Регионы»
29.10.2009 В «Комстар-Регионы» войдут еще 18 «дочек» «Комстара»
29.09.2009 Назначение в «Комстар-Регионы»: коммерческий директор Центрального филиала
10.08.2009 «Комстар-ОТС» консолидировал региональные активы в «Комстар-Регионы»
02.04.2009 «Комстар-ОТС» начал консолидацию региональных активов в ЗАО «Комстар-Регионы»
04.02.2009 «Комстар-ОТС» консолидирует региональные активы в ЗАО «Комстар-Регионы»

Публикаций - 123, упоминаний - 217

МТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 66
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 55
МТС Мультирегион 56 14
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 8
МегаФон ПетерСтар 325 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 4
МТС - Комстар ОТС Регионы - Марк ТВ 3 3
МТС - Комстар ОТС Регионы - Транк 5 3
МТС - Комстар ОТС Регионы - Инфотек 4 3
МТС - Комстар ОТС Регионы - НПО Видис 3 3
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ 519 3
Cisco Systems 4720 3
ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 40 3
МТС - Комстар ОТС Регионы - УТК - Уральская Телефонная Компания 19 3
НКС - Национальные кабельные сети 96 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 202 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 261 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 157 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 336 2
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 306 2
МТС - Комстар ОТС Регионы - Тверьсвязьинформ 2 2
Шахты 99 2
МТС - Комстар ОТС Регионы - Первый Пермский Интернет Центр 3 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 652 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 2
МТС - Комстар ОТС Регионы - Эста Телеком 2 2
Комстар ОТС Регионы - ТВК-Север - ТВК-Союзная - ТВК-Сейм - ТВК-Курск - ТВК-Интернет - ТВК-Центр 2 2
Oracle Corporation 6035 2
Ростелеком - Связьинвест 1698 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 785 2
Ситроникс - Sitronics 941 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 611 2
Meta Platforms - Facebook 4267 2
СМАРТС 513 2
МТС - Комстар ОТС Регионы - Сенди инфо 3 2
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь 17 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 2
Газпром ГПМХ - Ред Медиа 16 2
ОНЭКСИМ ГК 43 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 1
Sony Pictures Television 18 1
Sony Entertainment 10 1
Инвестиционно-венчурный фонд республики Татарстан 6 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 1
Газпром ПАО 1008 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 147 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 135 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 110 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 47 1
Sony Pictures Entertainment 135 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 121 1
ВТБ - ВТБ24 658 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 1
DST Global 173 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 1
Связной ГК 1190 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 8
Президент Российской Федерации 3770 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 217 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
Федеральное казначейство России 1345 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 8 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 111 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 51 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 21
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 11
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1890 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 2109 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 7
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 331 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 2
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 132 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 2
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B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 614 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 2
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 2
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 348 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 558 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1132 2
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 367 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 2
Транспортная телематика - Системы мониторинга транспортных средств - Smart Telematics Platform 153 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 1
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Data monetization - Монетизация данных 550 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 1
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 395 1
Визуализация 1338 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 1
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 100 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 1
Microsoft Windows 2000 2856 4
МТС Omlet.ru - развлекательный портал 39 2
SBI Bank Свой круг 23 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 100 1
МТС Бонус 17 1
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1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 275 1
Тройка - транспортная карта 427 1
Evernote 189 1
Linux OS 7669 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 197 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 70 1
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Myspace - социальная сеть 635 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 115 1
Microsoft Bing 343 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 1
Кореш Виктор 81 30
Багдасарян Дмитрий 23 17
Приданцев Сергей 143 6
Шмытинский Виктор 6 4
Поповский Александр 90 4
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Семериков Андрей 35 2
Малинин Александр 40 2
Силин Михаил 27 2
Калугин Сергей 168 2
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Ситников Сергей 75 2
Припачкин Юрий 64 2
Мордачев Вячеслав 13 2
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Клишин Виталий 16 1
Бояринов Андрей 17 1
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Романченко Андрей 20 1
Пинчук Виктор 42 1
Васютинский Дмитрий 13 1
Зайцев Дмитрий 11 1
Кремер Владимир 10 1
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Шалыто Инна 7 1
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Фредерик Ваносчуйзе 25 1
Дмитриев Кирилл 100 1
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Шамолин Михаил 119 1
Слизень Виталий 241 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 29
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 23
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 13
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Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1238 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 12
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 12
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 664 11
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 658 11
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 983 11
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 490 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 9
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 118 8
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 454 8
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 339 7
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 422 7
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Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1017 7
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 6
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 408 6
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Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 256 6
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 6
Россия - УФО - Свердловская область 1102 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 5
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Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 289 5
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 265 5
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 77 5
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 199 4
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 512 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 785 4
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Россия - СФО - Омская область - Омск 928 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 9
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 631 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 3
Абонентская база 1383 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 711 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
Инвестиции венчурные 850 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 258 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия 194 1
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 222 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 460 1
Стрим-ТВ - телекомпания 144 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 2
Прайм - Агентство экономической информации 694 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 1
РБК ТВ - телеканал 59 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 19 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 55 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва 43 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 3 1
CSTB Telecom & Media 55 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
Прямая линия с Президентом РФ 4 1
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