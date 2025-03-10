Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170287
ИКТ 13259
Организации 10405
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3403
Системы 25215
Персоны 72896
География 2762
Статьи 1511
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2585
Мероприятия 843

Меланж-Текстиль Ивановский меланжевый комбинат имени К.И. Фролова

Производственная компания «Меланж-Текстиль» находится в г. Иваново и производит ткани для шитья фирменной, специальной или корпоративной одежды. Компания также реализует оптом пряжу – смесовую, полиэфирную и хлопчатобумажную и оказывает услуги по крашению и специальной обработке тканей и пряжи, для придания специальных свойств – водоотталкивающие способности, противостояние масляным и другим загрязнениям, защита от огня и др. Компания сотрудничает со многими крупнейшими поставщиками, такими как Восток-Сервис, ТРАКТ, Техноавиа, Мухтоловская спецодежда, Авангард-Спецодежда и др. Готовую продукцию предприятия используют в изготовлении спецодежды для работников энергетики, нефтегазовой промышленности, а также военнослужащих и охранных структур. В частности, основными потребителями выступают «Росатом», «Транснефть», «Лукойл», РЖД, «Почта России». Компания экспортирует около 5% готовой продукции в страны ближнего зарубежья – Беларусь, Армению, Украину и Казахстан. Входит в топ-5 производителей специальных и технических тканей на российском рынке.


10.03.2025 Sitronics Electro единовременно подключил к своей сети 20 станций в Иванове по программе субсидирования 1
01.10.2009 «Комстар» запускает эфирное цифровое телевидение в Иваново 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Меланж-Текстиль и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Комстар ОТС Регионы 164 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51284 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9359 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3999 1
Оцифровка - Digitization 4595 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 91 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10182 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 804 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 1
Крайнев Анатолий 5 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 325 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24332 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5868 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345309, в очереди разбора - 764920.
Создано именных указателей - 170287.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили
Показать еще