Производственная компания «Меланж-Текстиль» находится в г. Иваново и производит ткани для шитья фирменной, специальной или корпоративной одежды. Компания также реализует оптом пряжу – смесовую, полиэфирную и хлопчатобумажную и оказывает услуги по крашению и специальной обработке тканей и пряжи, для придания специальных свойств – водоотталкивающие способности, противостояние масляным и другим загрязнениям, защита от огня и др. Компания сотрудничает со многими крупнейшими поставщиками, такими как Восток-Сервис, ТРАКТ, Техноавиа, Мухтоловская спецодежда, Авангард-Спецодежда и др. Готовую продукцию предприятия используют в изготовлении спецодежды для работников энергетики, нефтегазовой промышленности, а также военнослужащих и охранных структур. В частности, основными потребителями выступают «Росатом», «Транснефть», «Лукойл», РЖД, «Почта России». Компания экспортирует около 5% готовой продукции в страны ближнего зарубежья – Беларусь, Армению, Украину и Казахстан. Входит в топ-5 производителей специальных и технических тканей на российском рынке.