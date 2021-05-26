Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MMDS
Multichannel Multipoint Distribution Service
BRS
Broadband Radio Service
Wireless Cable
Технология беспроводного телевещания
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Публикаций - 46, упоминаний - 67
MMDS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 3
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|System Capital Group 4 1
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
|LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
|Абылгазиев Мухаммедкалый 8 5
|Черногубова Наталья 9 5
|Халдаров Артур 4 4
|Акаев Жанар 4 4
|Шаршембиев Бакыт 3 3
|Байымбетов Жакыпбек 3 3
|Ветлугин Дмитрий 5 3
|Кореш Виктор 71 2
|Приданцев Сергей 82 2
|Проживальский Олег 7 1
|Жирновский Александр 1 1
|Омуркулов Иса 2 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Химич Роман 37 1
|Юсуфов Виталий 24 1
|Путин Владимир 1828 1
|Ройтман Евгений 34 1
|Сердюков Анатолий 54 1
|Эрнст Константин 11 1
|Шойгу Сергей 59 1
|Тамодин Николай 45 1
|Голомолзин Анатолий 52 1
|Ахметов Ринат 52 1
|Костин Андрей 45 1
|Усманов Алишер 241 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Жаров Александр 165 1
|Свердлов Денис 163 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Рейман Леонид 422 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 80 5
|Радио Свобода - радиостанция 23 2
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru