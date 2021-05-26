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MMDS
Multichannel Multipoint Distribution Service
BRS
Broadband Radio Service
Wireless Cable
Технология беспроводного телевещания


26.05.2021 Фигурантам уголовного дела о частотах Beeline заменили тюрьму штрафами 1
08.02.2021 Постсоветский топ-чиновник арестован за бесплатную раздачу радиочастот 1
04.02.2021 Арестован бывший топ-менеджер Beeline 1
25.12.2020 Двух чиновников правительства арестовали из-за скандала вокруг «дочки» Veon 1
22.06.2020 Постсоветское правительство целиком ушло в отставку из-за скандала вокруг «Билайна» 1
08.06.2020 «Дочка» «Билайна» оказалась фигурантом двух расследований 1
01.06.2020 Постсоветский премьер-министр сбежал в отпуск из-за скандала вокруг «дочки» «Билайна» 1
26.05.2020 Арестована постсоветский министр связи 2
15.05.2018 Недостаток веса: Почему провалились многие проекты Минкомсвязи по регулированию частот 1
01.02.2018 «Дочкам» МТС и «Билайн» выдали 4G-частоты на Украине 1
04.07.2017 «Дочка» «Билайна» получит компенсацию от распродажи частот на Украине 1
14.07.2016 Россиянин отсудил 4G-частоты у украинских властей 1
18.02.2016 Распродажа 4G: мелкие операторы дали бой «Билайну» и «Мегафону» 1
11.02.2016 «Билайн» и «Мегафон» скупили 4G-частоты на 2,1 млрд рублей 1
09.02.2016 МТС заплатила 4 млрд за 4G-частоты 1
05.02.2016 МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 поборются за 4G-частоты ценой в 6 млрд 1
17.09.2015 СМАРТС помог «Мегафону» и Yota прорвать 4G-блокаду 3
10.02.2015 Власти лишили МТС преференций при распределении 4G-частот 3
05.11.2014 Власти упростили операторам сдачу сетей связи 1
23.07.2014 Чиновники переругались из-за LTE-частот 3
20.12.2012 ГКРЧ упростила порядок применения фемтосот в закрытых помещениях 1
27.09.2012 Россия: передел 4G-частот отменяется 1
14.09.2012 Пропавший судебный пристав может забрать 4G-частоты у Yota, «Ростелекома» и МТС 1
21.08.2012 МТС купила «Эльфа» 1
23.03.2012 "Роскомнадзор": Государство соберет с операторов связи 15 млрд рублей 6
16.03.2012 Чиновники переругались из-за частот для АФК «Система» 1
13.02.2012 Сети LTE cмогут работать в России в трёх новых диапазонах частот 1
16.11.2011 В России введена плата за радиочастоты. ЦЕНЫ 4
15.09.2011 МТС требует компенсацию за потерю WiMAX-сети 1
09.09.2011 МТС вынуждают отключить 70 тыс. WiMAX-абонентов 1
08.09.2011 LTE-гонка в России началась: «Билайн» отстал на старте 2
07.09.2011 МТС не хочет отдавать аналоговые ТВ-частоты для 4G 1
10.08.2011 АФК “Система” нашла LTE-частоты для МТС 1
12.05.2011 Первый рейтинг функциональности платного ТВ в Москве 1
29.12.2010 МТС, «Билайн» и «Мегафон» прорвались к 4G 1
01.11.2010 Россия: 3G дойдет до глубинки 1
30.07.2010 В Москве нашлись LTE-частоты для МТС 1
27.07.2010 Медведев - последняя надежда сотовиков на LTE-частоты 1
26.05.2010 Определены регионы России для тестирования LTE 1
27.04.2010 28 мая ГКРЧ утвердит список пилотных зон LTE 1

Публикаций - 46, упоминаний - 67

MMDS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 24
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 10
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 7
Мотив - Екатеринбург-2000 105 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 6
Veon - Beeline - Sky Mobile 37 5
Синтерра - Synterra 570 4
Питерская группа связистов 114 3
Ала-ТВ - оператор кабельного телевидения 6 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 2
Акадо Телеком - Комкор 612 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Microsoft Corporation 11168 1
Энлаин - Энлайн - Nline 13 1
Visor 14 1
Сумма Телеком - Sumtel 68 1
Антарес 25 1
PEOPLEnet 18 1
Vega Telecom - MMDS-Украина - ММДС-Украина - Фарлеп-Инвест 4 1
Интертелеком - Intertelecom 31 1
Основа Телеком 55 1
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 68 1
Тримоб 30 1
Вайнах Телеком 42 1
Астелит 73 1
Таттелеком 106 1
Скай Линк - Skylink 506 1
Воентелеком 134 1
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи 11 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 75 1
Укртелеком 131 1
Киевстар 261 1
Telconet 24 1
Yota - Скартел 623 1
Vodafone Group 386 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
System Capital Group 4 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 5
ГКИТиС КР - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Госкомсвязи Киргизии - Госагентство связи Киргизии 10 5
ГКНБ КР - Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики - Государственный комитет национальной безопасности Киргизской Республики 19 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
Главная военная прокуратура Российской Федерации 11 2
Первомайский районный суд города Бишкек 5 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 13 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 12 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 20
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 13
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 7
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 488 4
3G - Стандарт мобильной связи 3753 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Yota LTE-сеть 2 1
Абылгазиев Мухаммедкалый 8 5
Черногубова Наталья 9 5
Халдаров Артур 4 4
Акаев Жанар 4 4
Шаршембиев Бакыт 3 3
Байымбетов Жакыпбек 3 3
Ветлугин Дмитрий 5 3
Кореш Виктор 71 2
Приданцев Сергей 82 2
Проживальский Олег 7 1
Жирновский Александр 1 1
Омуркулов Иса 2 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Химич Роман 37 1
Юсуфов Виталий 24 1
Путин Владимир 1828 1
Ройтман Евгений 34 1
Сердюков Анатолий 54 1
Эрнст Константин 11 1
Шойгу Сергей 59 1
Тамодин Николай 45 1
Голомолзин Анатолий 52 1
Ахметов Ринат 52 1
Костин Андрей 45 1
Усманов Алишер 241 1
Никифоров Николай 1126 1
Жаров Александр 165 1
Свердлов Денис 163 1
Щеголев Игорь 676 1
Рейман Леонид 422 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 23
Россия - Российская федерация - РФ 57680 20
Украина 3398 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 3
Россия - Волгоградская область 400 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 2
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - Калининградская область 542 1
Россия - Республика Мордовия 390 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Кемеровская область 470 1
Россия - Кировск - Кировская область 305 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - Амурская область 321 1
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - Курская область 341 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
Россия - Астраханская область 372 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Казахстан - Республика 2650 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 5
Радио Свобода - радиостанция 23 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
CNews Analytics 1991 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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