Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Магомедов Зиявутдин
СОБЫТИЯ
Публикаций - 8, упоминаний - 8
Магомедов Зиявутдин и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1065 6
|Ивантер Дмитрий 36 6
|Андросик Владимир 33 6
|Быкова Юлия 3 2
|Михайлин Сергей 2 1
|Путин Владимир 3454 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Свердлов Денис 201 1
|Жаров Александр 183 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Усманов Алишер 311 1
|Костин Андрей 68 1
|Голомолзин Анатолий 75 1
|Тамодин Николай 49 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Шойгу Сергей 92 1
|Эрнст Константин 17 1
|Сердюков Анатолий 84 1
|Ройтман Евгений 44 1
|Юсуфов Виталий 26 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Чумаченко Наталья 14 1
|Бажаев Муса 10 1
|Торгов Игорь 42 1
|Кудряшов Антон 10 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
|Рустелеком ТК 305 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.