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Индексная книга (каталог) CNews*
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Прометей Prometey



29.12.2024 Где смотреть фильмы и сериалы на новогодних каникулах: лучшие онлайн-кинотеатры 2025 1
27.04.2024 МТС полностью перевела свою сеть в стандарт LTE в пяти крупных городах Калужской области 1
22.02.2024 Браслет для определения эмоционального состояния разработан в НГТУ НЭТИ 1
25.12.2023 Аудиокниги «Букмейта» теперь можно слушать на Smart TV в приложении «Кинопоиска» 1
27.11.2023 Минцифры предлагает создать систему сплошного противопожарного мониторинга за 11 млрд рублей 2
09.11.2023 МТС открыла доступ к гигабитному домашнему интернету для 30 тысяч семей Якутска 1
30.05.2023 «Ростех» испытал систему пожарной безопасности «Прометей» 1
17.03.2023 Алексей Шовкун, «Информационные системы и сервисы»: Наша философия изначально строилась на использовании open source 1
17.08.2022 Полковника МЧС посадили на 6 лет за махинации при закупке роботов 1
11.08.2022 ERP-система «Компас» в ЦНИИ КМ «Прометей»: создана основа системы управления качеством 1
22.04.2022 Сеть NB-IoT МТС поможет обеспечить пожарную безопасность в регионах России 1
14.04.2022 Важнейшая американская библиотека бесплатно раздает электронные книги, запрещенные в США 1
19.07.2021 «Ростелеком» заплатил 730 миллионов за оператора с трагической судьбой 1
18.12.2020 «Ростелеком» поглотил ИТ-холдинг и крупнейшего провайдера Екатеринбурга 1
12.03.2020 «Ростелеком» скупает провайдеров по всей России. Потрачено 5 миллиардов 1
03.03.2020 Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей 1
25.07.2019 «Ростелеком» приобретает оператора связи «Прометей» 3
27.09.2017 «Вконтакте» раздала своим авторам миллиард 1
23.10.2014 ЦНИИ КМ «Прометей» внедрил ERP «Компас: Бюджетирование» 2
28.08.2012 Зачем ученым новый "франкенштейн"? 1
04.06.2012 «Билайн» и МТС боятся попасть в «транзитное рабство» от МТТ 1
06.02.2012 Сотрудник «Яндекса» получит 2,5 млн руб. от Дмитрия Медведева 1
25.01.2012 CEO "Компаса": Секрет быстрых внедрений — визуальный интерфейс и минимум программирования 1
21.12.2011 ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей» автоматизировал управление договорной деятельностью на базе системы «Компас» 1
23.07.2010 Выявлена сегментация вещества в F-кольце Сатурна 1
27.11.2009 Чистая гравитация: следы Прометея 1
06.06.2008 В кольце F Сатурна выявлена ударная динамика 1
26.09.2007 E-learning растет на демографических дрожжах 1
25.09.2007 Кафедре «Пластическая обработка металлов» (ФТИМ ) исполняется 100 лет 1
27.07.2007 Нанобум взорвет ИТ-рынок труда 1
12.03.2007 Идентифицированы извергающиеся на Ио вулканы 1
07.03.2007 Вулканы Ио по-прежнему активны: новый снимок 1
18.01.2007 На разработку ТЭО на создание НТК наноматериалов выделено 140 млн. руб. 1
05.12.2006 В Санкт-Петербурге строят нанозавод 1
05.12.2006 В Санкт-Петербурге строят нанозавод 1
13.06.2006 Вручены государственные премии в области науки и техники 1
13.06.2006 Вручены государственные премии в области науки и техники 1
17.02.2006 Спутники Сатурна выстроились в линию 2
17.02.2006 Спутники Сатурна выстроились в линию 2
17.05.2005 NASA "урезает" некоторые проекты 1

Публикаций - 46, упоминаний - 55

Прометей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 5
АльянсТелеком 8 4
Компас 20 4
Yandex - Яндекс 7339 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 3
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 140 3
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 3
Инфолинк 3 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 3
Microsoft Corporation 24625 3
Oracle Corporation 6688 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
Лекстар Коммуникейшен - СВС-Телеком 2 2
Связьсервис - Связь Сервис 4 2
МегаФон 8805 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 2
HyperMethod - ГиперМетод - Ленвэа 53 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
Google LLC 11775 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Cisco Systems 5114 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 411 1
Competentum - Компетентум 20 1
Blackboard 17 1
Город-Инфо - ГородИнтерактив 50 1
АТК Консультационная группа 53 1
 Ростелеком - ITM Холдинг - АйТиЭм Холдинг - Планета - Комтехцентр 2 1
SAP SE 5277 1
Микротест 278 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 26 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
Созвездие Н 2 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Сбер - Сбербанк Инвестиции 11 2
ОМЗ Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 19 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 2
Русагро Группа Компаний 277 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
О2О Холдинг 56 1
Татнефть 226 1
MIG - Metromedia International Group 58 1
Lockheed Martin 756 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
СИЯП - Семипалатинский испытательный полигон - 2 ГЦНИИП - 2-й Государственный центральный научно-исследовательский испытательный полигон 12 1
КЗСТ НПО - Курганский завод СпецТехники 1 1
Наукоград - технопарк 134 1
ТОР Холдинг - Туламашзавод 5 1
Avanta Personnel - Adecco 16 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга - Горэлектротранс СПб ГУП - Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта 8 1
Артек МДЦ - международный детский образовательный центр 16 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 107 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 226 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 71 1
INCB - International Narcotics Control Board - Международный комитет по контролю над наркотиками 5 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 151 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 3
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1454 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 569 2
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 323 2
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 5
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 4
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 3
Prometheus - Monitoring system & time series database 52 3
Компас ERP - Компас КИС - Компас MS Элит 26 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
NASA Project Prometheus Program 2 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 2
Компас ERP - Компас Мастер 12 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 303 1
Google Android TV 316 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 128 1
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 20 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 154 1
Ростелеком - Игровой Маркет 5 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Outlook 1390 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
Nvidia GeForce NOW 19 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 462 1
Competentum Shareknowledge 6 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 275 1
C# - C Sharp - Язык программирования 329 1
Moodle LMS - система управления курсами 31 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 501 1
VK Talents 1 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 82 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 190 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
Microsoft SharePoint Server 705 1
Путин Владимир 3171 3
Брюквин Юрий 299 2
Свидиненко Юрий 14 2
Фармаковский Борис 2 2
Медведев Дмитрий 1654 2
Скринский Александр 2 2
Горынин Игорь 2 2
Мишустин Михаил 676 2
Шадаев Максут 1008 2
Shelley Mary - Шелли Мэри 2 2
Рузанова Дарья 2 1
Осеевский Михаил 315 1
Анохин Сергей 64 1
Шумейко Анна 20 1
Новосельский Андрей 4 1
Демин Алексей 5 1
Малинин Александр 40 1
Бочегов Александр 1 1
Безгодов Александр 1 1
Фирсов Юрий 1 1
Попаренко Виталий 1 1
Соболева Наталья 11 1
Мартиросян Самвел 16 1
Рогозов Андрей 16 1
Анкилов Константин 106 1
Самойленко Максим 66 1
Шалманов Сергей 201 1
Griffin Michael - Гриффин Майкл 30 1
Орлов Виктор 1 1
Васильев Евгений 119 1
Лобачев Виталий 1 1
Филимонов Вячеслав 1 1
Пономарев-Степной Николай 3 1
Веселов Андрей 21 1
Семеновская Светлана 1 1
Комлев Владимир 35 1
Свердлов Денис 200 1
Домбровский Юрий 62 1
Юдин Юрий 1 1
Курчатов Игорь 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 8
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Юпитер - планета Солнечной системы 547 4
Европа 21767 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 3
Россия - СФО - Новосибирск 4291 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 3
Солнечная система - Solar system 2522 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1762 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Сатурн - планета Солнечной системы 135 2
Сатурн - Пандора (спутник) 4 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 81 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 673 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 136 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 279 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 289 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 717 1
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 90 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 716 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 431 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 169 1
Казахстан - Республика 5525 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 4
Английский язык 6634 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 3
Водород - Hydrogenium - химический элемент 984 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 3
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 2
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 2
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 393 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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