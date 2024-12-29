Прометей Prometey
Прометей и организации, системы, технологии, персоны:
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
|АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
|Путин Владимир 3171 3
|Брюквин Юрий 299 2
|Свидиненко Юрий 14 2
|Фармаковский Борис 2 2
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Скринский Александр 2 2
|Горынин Игорь 2 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Shelley Mary - Шелли Мэри 2 2
|Рузанова Дарья 2 1
|Осеевский Михаил 315 1
|Анохин Сергей 64 1
|Шумейко Анна 20 1
|Новосельский Андрей 4 1
|Демин Алексей 5 1
|Малинин Александр 40 1
|Бочегов Александр 1 1
|Безгодов Александр 1 1
|Фирсов Юрий 1 1
|Попаренко Виталий 1 1
|Соболева Наталья 11 1
|Мартиросян Самвел 16 1
|Рогозов Андрей 16 1
|Анкилов Константин 106 1
|Самойленко Максим 66 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Griffin Michael - Гриффин Майкл 30 1
|Орлов Виктор 1 1
|Васильев Евгений 119 1
|Лобачев Виталий 1 1
|Филимонов Вячеслав 1 1
|Пономарев-Степной Николай 3 1
|Веселов Андрей 21 1
|Семеновская Светлана 1 1
|Комлев Владимир 35 1
|Свердлов Денис 200 1
|Домбровский Юрий 62 1
|Юдин Юрий 1 1
|Курчатов Игорь 7 1
|NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
|Engadget - Блог о технологиях 422 1
|ComNews - Медиа-бизнес 107 1
|URA.RU - информагентство 8 1
|Ведомости 996 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 281 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
|Рустелеком ТК 304 2
|Gartner - Гартнер 3556 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
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