ERP-система «Компас» в ЦНИИ КМ «Прометей»: создана основа системы управления качеством

Реализацией электронного документооборота, бухгалтерского и налогового учета, организацией управления материальными потоками и складского учета завершился второй этап автоматизации бизнес-процессов в ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» в рамках комплексного внедрения ERP-системы «Компас». Об этом CNews сообщили представители «Компас».

ФГУП ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей» - это многопрофильное государственное унитарное предприятие, которое по заказу федеральных министерств, отечественных и зарубежных компаний занимается разработкой новых технологий, материалов, методов их производства в сфере судостроения, машиностроения, атомной, тепловой и гидроэнергетики, газодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности.

Ранее компанией «Компас» в рамках поэтапного внедрения ERP-системы были автоматизированы учет кадров, расчет заработной платы, выгрузка данных в Пенсионный фонд и налоговые службы, другие функции в системе HRM.

Внедрение электронного документооборота – по сути, базовой подсистемы ERP-системы «Компас» - это решение задачи стандартизации всех бизнес-процессов предприятия, так как практически в каждом модуле комплекса (бухгалтерия, производство, склад и т.д.) осуществляются функции создания первичных документов. И если на предприятии ставится задача создания менеджмента качества, то совершенно очевидно, что существует необходимость в создании стандартов, контроля за их соблюдением (в том числе соответствия исполнительской дисциплины прописанным правилам) и последующей его автоматизацией.

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В результате внедрения электронного документооборота на предприятии снижаются трудозатраты на выполнении рутинных и, очень часто, непрофильных для конкретного бизнес-процесса операций – в том числе, путем создания документов по ранее созданным образцам. Появляется возможность контекстного поиска и поиска в базах данных информации по ключевым словам с целью дальнейшего ее анализа и подведения итогов, быстрого создания новых документов.