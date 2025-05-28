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Ростех Высокоточные комплексы НПО КЭМЗ Ковровский электромеханический завод


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Почти 250 сделок заключил российский малый бизнес с отечественными и иностранными компаниями через МСП.РФ 1
17.08.2018 «Ростех» создает кластер для производства киберзащищенных высокоточных станков во Владимирской области 2
15.04.2008 «АНД Проджект» внедрит Microsoft Dynamics AX на КЭМЗ 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 595 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 389 1
Microsoft Corporation 24848 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3245 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 39 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 252 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3420 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3071 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28263 1
Силовое оборудование - Турбина - конденсационные и теплофикационные турбины - лопаточная машина - паровые турбины для энергоблоков - судовые турбины для кораблей с атомной энергоустановкой 74 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 490 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2142 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 344 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12885 1
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 60 1
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Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 832 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52561 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8746 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2523 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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