Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростех Высокоточные комплексы НПО КЭМЗ Ковровский электромеханический завод
УПОМИНАНИЯ
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 252 1
|Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3420 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3071 1
|Володин Вячеслав 90 1
|Чемезов Сергей 144 1
|Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 163 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148931 1
|Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 832 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.