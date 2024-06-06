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БелАЗ Белорусский автомобильный завод
ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» — мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности.
СОБЫТИЯ
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|06.06.2024
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«БелАЗ» переводит конструкторские разработки на «Компас-3D»
Производитель карьерных самосвалов «БелАЗ» и российский разработчик инженерного программного обеспечения «Аскон» объявили об успе
|23.06.2021
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«БЕЛАЗ» представил опытную модель дизель-троллейвоза
Крупнейший мировой производитель карьерной техники компания «БЕЛАЗ» продемонстрировала делегации «Восточной горнорудной компании» и сахалинского правитель
|16.08.2019
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«Вист групп» и СУЭК испытывают беспилотные БЕЛАЗы на разрезе в Хакасии
На предприятии «СУЭК-Хакасия» проходят испытания отечественного комплекса роботизированных перевозок угля на базе карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7513R. Технология внедряется компанией «Вист групп» (входит в ГК «Цифра»). Самосвалы БЕЛАЗ грузоподъемностью 130 тонн работают на угольном разрезе «Черногорский» (УОГР Абаканский,
|10.07.2019
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БЕЛАЗ, «Цифра» и «Вист групп» займутся роботизацией и внедрением ИИ в горной промышленности
подписано на международной выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге 10 июля генеральным директором «БЕЛАЗ-Холдинг» Петром Пархомчиком, генеральным директором «Цифры» Игорем Богачевым и управляю
|16.05.2019
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Роботизированные самосвалы «БелАЗ» подключили к сети 5G
На территории завода «БелАЗ» развернута тестовая, автономная сеть beCloud с применением технологий пятого поколения, работающая совместно с сетью LTE-Advanced Pro. Данная сеть является прообразом будущей республикан
|15.04.2019
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Роботизированные «БЕЛАЗы» будут работать в Хакасии
«Вист Групп» (входит в ГК «Цифра») продолжила реализацию проекта по внедрению в производственный процесс беспилотных карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7513R для «СУЭК-Хакасия». Сейчас подходит к завершению этап сборки второго самосвала, первый «БЕЛАЗ» в конце 2018 года прошел ходовые испытания, находится в отладке с начала года,
|04.04.2019
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«БелАЗ» и «Вист групп» испытали роботизированный самосвал БелАЗ-7513R
«БелАЗ» совместно со специалистами «Вист групп» (входит в ГК «Цифра») завершили цикл работ по адаптации автономного движения роботизированного самосвала БелАЗ-7513R в зимних условиях. Был
|03.10.2018
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Vist Robotics представила беспилотный погрузчик БелАЗ
Компания Vist Robotics закончила работы над погрузочно-разгрузочным комплексом БелАЗ, работающим в автономном и дистанционно управляемом режимах, сообщается в пресс-релизе компании. Карьерные самосвалы могут совершать перевозку горной массы в режиме «челнока», не совершая
|09.07.2018
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«БЕЛАЗ» и SAP создадут «цифрового двойника» самосвала и «цифрового карьера»
«БЕЛАЗ» совместно с SAP CIS займутся разработкой проектов интеллектуальных промышленных решени
|06.07.2018
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Vist Robotics завершила первый этап роботизации погрузчика БелАЗ 78250
Vist Robotics завершила первый этап работ по проекту роботизированного карьерного погрузчика на базе БелАЗ -78250. Погрузчик получил функцию автономного движения, а также дистанционного управления для выполнения погрузочных работ. Эта машина вместе с автономным большегрузным карьерным самосвал
|29.05.2017
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«БелАЗы» Светлинского горно-обогатительного карьера научились «общаться» по мобильной сети
мпаний» (ЮГК). SIM-карты оператора установили в GPS/ГЛОНАСС терминалы, которые размещены в кабинах «БелАЗов», а также в грузовом и легковом транспорте компании. Теперь в режиме реального времен
|25.11.2014
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БелАЗ с моторами Siemens - самый большой электромобиль на свете
Четыре электромотора мощностью 1200 киловатт каждый установлены в самой большой на сегодня грузовой машине – БелАЗе 75710. Белорусский автозавод создал БелАЗ 75710 не ради рекорда. В кооперации с компанией Siemens он два года разрабатывал карьерный самосвал, способный обеспечить наибольшую рентабельность. Мощная система из 4 электродвигателей
БелАЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Нечаев Иван 61 6
|Емельченков Сергей 141 5
|Богачев Игорь 183 4
|Вексельберг Виктор 155 4
|Владимиров Дмитрий 16 4
|Абрамов Сергей 75 4
|Мацук Игорь 5 4
|Растопшин Павел 51 3
|Пархомчик Петр 3 3
|Опанасенко Всеволод 139 3
|Бондаренко Александр 39 2
|Паречин Николай 2 2
|Дунаев Сергей 63 1
|Сушко Андрей 6 1
|Сыкулев Андрей 85 1
|Годунов Николай 16 1
|Виноградова Наталья 53 1
|Колесов Александр 63 1
|Бардинцев Игорь 11 1
|Шоржин Валерий 67 1
|Парменова Наталия 63 1
|Вольпе Борис 92 1
|Ходаков Сергей 42 1
|Шуткина Юлия 15 1
|Молодцов Александр 19 1
|Кирьянова Александра 166 1
|Яковлев Алексей 10 1
|Сорокин Андрей 23 1
|Папшев Андрей 4 1
|Бурлуцкий Андрей 5 1
|Зеленков Константин 7 1
|Казьмин Дмитрий 3 1
|Карбасов Дмитрий 7 1
|Белоусов Олег 4 1
|Соловьев Сергей 76 1
|Секлецов Сергей 1 1
|Зубарев Сергей 12 1
|Гулевич Руслан 32 1
|Зимин Игорь 25 1
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