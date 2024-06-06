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БелАЗ Белорусский автомобильный завод

БелАЗ - Белорусский автомобильный завод

ОАО «БЕЛАЗ»  — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» — мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности.

СОБЫТИЯ

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06.06.2024 «БелАЗ» переводит конструкторские разработки на «Компас-3D»

Производитель карьерных самосвалов «БелАЗ» и российский разработчик инженерного программного обеспечения «Аскон» объявили об успе
23.06.2021 «БЕЛАЗ» представил опытную модель дизель-троллейвоза

Крупнейший мировой производитель карьерной техники компания «БЕЛАЗ» продемонстрировала делегации «Восточной горнорудной компании» и сахалинского правитель
16.08.2019 «Вист групп» и СУЭК испытывают беспилотные БЕЛАЗы на разрезе в Хакасии

На предприятии «СУЭК-Хакасия» проходят испытания отечественного комплекса роботизированных перевозок угля на базе карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7513R. Технология внедряется компанией «Вист групп» (входит в ГК «Цифра»). Самосвалы БЕЛАЗ грузоподъемностью 130 тонн работают на угольном разрезе «Черногорский» (УОГР Абаканский,

10.07.2019 БЕЛАЗ, «Цифра» и «Вист групп» займутся роботизацией и внедрением ИИ в горной промышленности

подписано на международной выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге 10 июля генеральным директором «БЕЛАЗ-Холдинг» Петром Пархомчиком, генеральным директором «Цифры» Игорем Богачевым и управляю
16.05.2019 Роботизированные самосвалы «БелАЗ» подключили к сети 5G

На территории завода «БелАЗ» развернута тестовая, автономная сеть beCloud с применением технологий пятого поколения, работающая совместно с сетью LTE-Advanced Pro. Данная сеть является прообразом будущей республикан
15.04.2019 Роботизированные «БЕЛАЗы» будут работать в Хакасии

«Вист Групп» (входит в ГК «Цифра») продолжила реализацию проекта по внедрению в производственный процесс беспилотных карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7513R для «СУЭК-Хакасия». Сейчас подходит к завершению этап сборки второго самосвала, первый «БЕЛАЗ» в конце 2018 года прошел ходовые испытания, находится в отладке с начала года,

04.04.2019 «БелАЗ» и «Вист групп» испытали роботизированный самосвал БелАЗ-7513R

«БелАЗ» совместно со специалистами «Вист групп» (входит в ГК «Цифра») завершили цикл работ по адаптации автономного движения роботизированного самосвала БелАЗ-7513R в зимних условиях. Был
03.10.2018 Vist Robotics представила беспилотный погрузчик БелАЗ

Компания Vist Robotics закончила работы над погрузочно-разгрузочным комплексом БелАЗ, работающим в автономном и дистанционно управляемом режимах, сообщается в пресс-релизе компании. Карьерные самосвалы могут совершать перевозку горной массы в режиме «челнока», не совершая
09.07.2018 «БЕЛАЗ» и SAP создадут «цифрового двойника» самосвала и «цифрового карьера»

«БЕЛАЗ» совместно с SAP CIS займутся разработкой проектов интеллектуальных промышленных решени
06.07.2018 Vist Robotics завершила первый этап роботизации погрузчика БелАЗ 78250

Vist Robotics завершила первый этап работ по проекту роботизированного карьерного погрузчика на базе БелАЗ -78250. Погрузчик получил функцию автономного движения, а также дистанционного управления для выполнения погрузочных работ. Эта машина вместе с автономным большегрузным карьерным самосвал
29.05.2017 «БелАЗы» Светлинского горно-обогатительного карьера научились «общаться» по мобильной сети

мпаний» (ЮГК). SIM-карты оператора установили в GPS/ГЛОНАСС терминалы, которые размещены в кабинах «БелАЗов», а также в грузовом и легковом транспорте компании. Теперь в режиме реального времен
25.11.2014 БелАЗ с моторами Siemens - самый большой электромобиль на свете

Четыре электромотора мощностью 1200 киловатт каждый установлены в самой большой на сегодня грузовой машине – БелАЗе 75710. Белорусский автозавод создал БелАЗ 75710 не ради рекорда. В кооперации с компанией Siemens он два года разрабатывал карьерный самосвал, способный обеспечить наибольшую рентабельность.  Мощная система из 4 электродвигателей

Публикаций - 69, упоминаний - 85

БелАЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 47 15
Цифра ГК 159 13
АвтоТрекер 104 7
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 6
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Robotics 6 5
SAP SE 5571 5
Т-Платформы - T-Platforms 412 5
Siemens AG - Siemens Group 2664 4
9479 4
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 472 3
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 116 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15502 3
Hitachi - Хитачи 1499 3
SAP CIS - САП СНГ 867 3
Омникомм - Omnicomm 172 2
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех - Металлоинвест-JSA 42 2
Intermech - Интермех ОДО - Интермех НПП 26 2
Micromine 6 2
Цифра ГК - ЦИП - Цифровая индустриальная платформа 11 2
МегаФон 10578 2
Huawei 4492 2
Oracle Corporation 7049 2
Autodesk 639 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2956 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3083 2
Telegram Group 2870 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 2
Т1 Сервионика - Servionica 277 1
Biocad - Биокад 94 1
Шахты 0 1
Trimble 50 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 117 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 771 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 116 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 132 1
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 45 1
Galileosky - ГалилеоСкай 21 1
ДИАТЕХ - Диагностические технологии 7 1
Google LLC 12587 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 7
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 459 7
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 125 4
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 153 4
ММЗ УКХ - Минский моторный завод 8 4
Газпром нефть 702 4
Caterpillar - 92 3
Автокомпоненты - БЗА - Борисовский завод агрегатов 5 3
БелАЗ - МоАЗ - Могилёвский автомобильный завод имени С. М. Кирова 3 3
Белкард - Гродненский завод карданных валов 4 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 296 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 217 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 67 2
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 74 2
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 12 2
Верный - торговая сеть 323 2
МТЗ Трансмаш 24 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 2
Ренова актив 3 2
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 50 2
Эл 6 - ЭПМ ГК - Группа ЭПМ - Энергопром ГК - ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ, Новосибирский электродный завод, Донкарб Графит 18 2
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 2
КРУ - Кузбассразрезуголь 13 2
БМЗ - Белорусский Металлургический Завод 8 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 24 2
ЗиД - Завод имени В.А. Дегтярёва 9 2
ЕВРАЗ - КГОК - Качканарский горно-обогатительный комбинат 14 2
Русский Уголь 6 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 95 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3127 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 608 2
Северсталь ПАО - Severstal 616 2
Volvo Cars 262 2
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 272 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 616 1
Komatsu - Комацу 19 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3813 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3405 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 971 3
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 209 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13604 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6497 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2860 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4925 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 432 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1056 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 224 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5920 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1529 1
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 1
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Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 752 1
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Microsoft Windows 2000 8678 3
БелАЗ 7513R - Карьерные роботизированные самосвалы - беспилотный самосвал 4 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1339 3
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МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 60 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2963 2
Apple iPhone 6 4861 2
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 1
Hitachi Lumada 29 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 653 1
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 169 1
ДИАТЕХ - Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 1
Омникомм - Omnicomm Online 58 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1022 1
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 129 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 105 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3531 1
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 32 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2364 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 1
Huawei IdeaHub - сенсорная презентационная доска 6 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 231 1
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 74 1
HPE Superdome - серия серверов 77 1
Аскон Pilot-BIM - Аскон Building Information Model или Modeling 30 1
ГГИС - Горно-геологическая информационная система 12 1
OSIsoft PI System 16 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
ММК Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 14 1
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 1
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 1
Infor SCM WM - Infor SCM Warehouse Management - EXceed WMS - SSA Warehouse Management - Infor SCE - Infor Supply Chain Execution - Infor SCM Transportation Management - Infor SCM Demand Planning 49 1
Нечаев Иван 61 6
Емельченков Сергей 141 5
Богачев Игорь 183 4
Вексельберг Виктор 155 4
Владимиров Дмитрий 16 4
Абрамов Сергей 75 4
Мацук Игорь 5 4
Растопшин Павел 51 3
Пархомчик Петр 3 3
Опанасенко Всеволод 139 3
Бондаренко Александр 39 2
Паречин Николай 2 2
Дунаев Сергей 63 1
Сушко Андрей 6 1
Сыкулев Андрей 85 1
Годунов Николай 16 1
Виноградова Наталья 53 1
Колесов Александр 63 1
Бардинцев Игорь 11 1
Шоржин Валерий 67 1
Парменова Наталия 63 1
Вольпе Борис 92 1
Ходаков Сергей 42 1
Шуткина Юлия 15 1
Молодцов Александр 19 1
Кирьянова Александра 166 1
Яковлев Алексей 10 1
Сорокин Андрей 23 1
Папшев Андрей 4 1
Бурлуцкий Андрей 5 1
Зеленков Константин 7 1
Казьмин Дмитрий 3 1
Карбасов Дмитрий 7 1
Белоусов Олег 4 1
Соловьев Сергей 76 1
Секлецов Сергей 1 1
Зубарев Сергей 12 1
Гулевич Руслан 32 1
Зимин Игорь 25 1
Львова Галина 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 164284 51
Беларусь - Белоруссия 6242 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14753 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47233 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18929 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3307 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1757 5
Россия - СФО - Хакасия Республика 596 4
Белиз 72 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54404 4
Казахстан - Республика 5991 4
Европа 24895 4
Армения - Республика 2432 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19355 4
Индия - Bharat 5834 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1406 4
Узбекистан - Республика 1978 4
Беларусь - Минск 698 3
Марокко - Королевство 225 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8476 3
Таджикистан - Республика 942 3
Монголия 377 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 726 2
Перу - Республика 292 2
Туркмения - Туркменистан 453 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 191 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Черногорск 46 2
Беларусь - Минская область - Жодино 5 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1211 2
Азия - Азиатский регион 5882 2
Япония 13749 2
Европа Восточная 3137 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3429 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4443 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1376 2
Канада 5056 2
Германия - Федеративная Республика 13142 2
Бразилия - Федеративная Республика 2499 2
Турция - Турецкая республика 2588 2
Иран - Исламская Республика Иран 1152 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21348 31
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1006 16
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8769 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57050 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33303 12
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5971 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5070 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17978 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6569 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52914 6
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 250 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2682 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11375 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6650 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3932 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2964 4
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 717 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6991 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8009 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26968 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5419 3
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1706 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1697 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2724 3
Информатика - computer science - informatique 1180 3
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 699 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4394 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5605 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7694 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12155 3
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 648 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2120 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1641 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6104 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9070 2
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 157 2
Экономический эффект 1310 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3538 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15818 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2339 1
CNews - Auto.CNews 51 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11533 1
Ведомости 1430 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 142 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8537 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 835 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1082 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3915 1
РАН - Российская академия наук 2097 6
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 5
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 724 3
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1714 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 330 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 111 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 456 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 166 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 47 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 28 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
КузГТУ - Кузбасский государственный технический университет 6 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 1
РАН ИПХФ - Институт проблем химической физики Российской академии наук 10 1
London Metropolitan University - Лондонский столичный университет 6 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 3
Международный женский день - 8 марта 417 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 662 1
Венчурная ярмарка 25 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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