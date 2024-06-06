БелАЗ - Белорусский автомобильный завод

На предприятии «СУЭК-Хакасия» проходят испытания отечественного комплекса роботизированных перевозок угля на базе карьерных самосвалов БЕЛАЗ -7513R. Технология внедряется компанией «Вист групп» (входит в ГК «Цифра»). Самосвалы БЕЛАЗ грузоподъемностью 130 тонн работают на угольном разрезе «Черногорский» (УОГР Абаканский,

Роботизированные «БЕЛАЗы» будут работать в Хакасии «Вист Групп» (входит в ГК «Цифра») продолжила реализацию проекта по внедрению в производственный процесс беспилотных карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7513R для «СУЭК-Хакасия». Сейчас подходит к завершению этап сборки второго самосвала, первый «БЕЛАЗ» в конце 2018 года прошел ходовые испытания, находится в отладке с начала года,