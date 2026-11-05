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КузГТУ Кузбасский государственный технический университет

КузГТУ - Кузбасский государственный технический университет

СОБЫТИЯ


05.11.2026 МТС запустила 5G в Кузбассе 1
15.09.2023 ГК «Цифра» подписала соглашение с КузГТУ 3
05.09.2023 Виталий Аникин возглавил совет директоров ГК «Цифра» 1
13.02.2023 «Спутникс» и КузГТУ с помощью спутника соберут данные для проектирования новых космических аппаратов 2
16.02.2022 Студенты Кузбасса запустят экомониторинг и мониторинг пожаров с помощью CubeSat-платформы «Спутникс» 2
28.11.2011 Клиенты «Сибирского банка Сбербанка» могут оплачивать обучение в вузах на устройствах самообслуживания 1
23.03.2007 КузГТУ купит компьютерную технику 2

Публикаций - 7, упоминаний - 12

КузГТУ и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 164 2
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 122 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1480 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16326 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9168 1
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 392 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5496 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4096 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27305 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7464 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10325 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2330 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1692 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного (электронного) обучения - онлайн-образование - 2406 1
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 230 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1621 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23352 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4896 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1773 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1023 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1129 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы - Роботостроение 7700 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17155 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37124 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26706 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16959 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - ОрбиКрафт - OrbiCraft - Vizard-meteo 23 2
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 22 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 1
Иваненко Владислав 24 2
Емельченков Сергей 141 1
Яковлев Алексей 10 1
Григорьев Александр 23 1
Владимиров Дмитрий 20 1
Аникин Виталий 2 1
Костиков Кирилл 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169633 6
Россия - СФО - Кемеровская область 1093 3
Земля - планета Солнечной системы 10937 2
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 187 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48360 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1733 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2125 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 940 1
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Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1583 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34551 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54457 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58832 3
Образование в России 3054 2
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Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1067 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2366 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16480 1
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Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 507 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4672 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5577 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4028 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 318 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 151 1
ТГУ - Томский государственный университет 239 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 28 1
НГУЭУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный университет экономики и управления 19 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 107 1
СГУПС - Сибирский государственный университет путей сообщения 9 1
РГППУ - Российский государственный профессионально-педагогический университет 5 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 473 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 248 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484256, в очереди разбора - 722190.
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