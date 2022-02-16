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Студенты Кузбасса запустят экомониторинг и мониторинг пожаров с помощью CubeSat-платформы «Спутникс»

Космический аппарат Кузбасского государственного технического университета «Кузбасс-300» на спутниковой CubeSat-платформе OrbiCraft-Pro SXC3 компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group) будет запущен в 2022 г. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Group.

С помощью спутника школьники и студенты региона будут осуществлять дистанционное зондирование Земли в рамках экологического мониторинга территории Кузбасса. Также благодаря «Кузбасс-300» будет вестись мониторинг пожаров в регионе и на всей территории России.

Спутник «Кузбасс-300» имеет стандартные размеры CubeSat 3U (30х10х10 см). Полезная нагрузка спутника позволит осуществлять наблюдения, проводить исследования и отслеживать изменения, происходящие на поверхности Земли с помощью специальной камеры.

Участники проекта в лаборатории КузГТУ будут осуществлять обработку получаемых спутниковых снимков с помощью разработанного программного обеспечения для выполнения задач проекта. Запуск спутниковой миссии планируется в течение 2022 г.

«Космос вошел во все сферы нашей жизни. Горнодобывающие и угольные предприятия сейчас широко используют информацию, которую предоставляют спутники. Начиная работу в этом направлении, мы понимаем, что прежде всего эта информация потребуется нашим шахтерам, угольным предприятиям – для решения их повседневных задач», – сказал проректор по научной работе и международному сотрудничеству КузГТУ Кирилл Костиков.

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«Целью программы Space PI является вовлечение учащихся в реальную исследовательскую и космическую деятельность. В проекте КузГТУ используется зарекомендовавшая себя наноспутниковая платформа формата CubeSat. Она может нести различную полезную нагрузку от камер до датчиков для решения образовательных, научных и практических задач», – отметил генеральный директор «Спутникс» Владислав Иваненко.

Космическая миссия реализована в рамках программы Space-PI при финансовой поддержке Фонда Содействия инновациям в рамках конкурса «Дежурный по планете».

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