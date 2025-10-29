Получите все материалы CNews по ключевому слову
НГПУ ФГБОУ ВО Новосибирский государственный педагогический университет -
СОБЫТИЯ
НГПУ ФГБОУ ВО и организации, системы, технологии, персоны:
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1451 2
|Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
|Русаков Василий 2 1
|Зонов Александр 33 1
|Змеев Олег 1 1
|Карловская Евгения 1 1
|Гостевских Сергей 1 1
|Очеретина Ольга 1 1
|Сдобняков Виктор 2 1
|Соловьев Александр 104 1
|Матеев Денис 35 1
|Орловский Виктор 394 1
|Орлов Дмитрий 24 1
|Каменев Роман 1 1
|Долгов Антон 20 1
|Лебедев Михаил 69 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396380, в очереди разбора - 732289.
Создано именных указателей - 185010.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.