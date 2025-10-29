Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185010
ИКТ 14362
Организации 11145
Ведомства 1491
Ассоциации 1067
Технологии 3522
Системы 26329
Персоны 79594
География 2977
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

НГПУ ФГБОУ ВО Новосибирский государственный педагогический университет -

НГПУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный педагогический университет -

СОБЫТИЯ


29.10.2025 Более 70% опрошенных студентов Нижнего Новгорода считают кибербезопасность перспективной сферой для трудоустройства 1
05.04.2024 МТС и БелГУ запускают обучение при помощи VR-технологий 1
03.02.2016 ТТК продолжит предоставлять интернет Томскому государственному университету 1
10.09.2013 МТС назначила директора по корпоративному бизнесу в Сибири 1
02.07.2012 Dr.Web защищает компьютеры Новосибирского государственного педагогического университета 3
07.06.2012 Нижегородский государственный педагогический университет сменил СЭД 2
28.02.2012 Eset открыла представительство в Новосибирске 1
28.07.2011 Госслужба занятости населения Чувашской республики обучает специалистов навыкам работы в СЭД «Дело» 1
01.06.2007 ЭОС обеспечила СЭД 130 вузов за 3 года 1

Публикаций - 9, упоминаний - 12

НГПУ ФГБОУ ВО и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы 1187 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13976 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2082 1
ESET - ESET Software 1146 1
СофтЭксперт 48 1
Dr.Web - Доктор Веб 1275 1
МегаФон 9765 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9145 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 890 1
InterTrust - ИнтерТраст 334 1
МТС Сибирь макрорегион 48 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 154 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
ВТБ - Почта Банк 498 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 198 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 642 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1451 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33566 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72042 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21808 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13236 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7654 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12241 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56356 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31139 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16945 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9578 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6959 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17732 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1808 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7985 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11431 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31669 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7700 1
Оповещение и уведомление - Notification 5277 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1243 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4640 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11273 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11202 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1602 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2252 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1592 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2616 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3083 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1526 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2001 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4798 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3587 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14652 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 469 1
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 109 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 121 1
Архивный фонд РФ 105 1
Dr.Web Desktop Security Suite 34 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 148 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 391 1
Dr.Web Mail Security Suite 34 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 284 1
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 163 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 1
Русаков Василий 2 1
Зонов Александр 33 1
Змеев Олег 1 1
Карловская Евгения 1 1
Гостевских Сергей 1 1
Очеретина Ольга 1 1
Сдобняков Виктор 2 1
Соловьев Александр 104 1
Матеев Денис 35 1
Орловский Виктор 394 1
Орлов Дмитрий 24 1
Каменев Роман 1 1
Долгов Антон 20 1
Лебедев Михаил 69 1
Россия - РФ - Российская федерация 155118 6
Россия - СФО - Новосибирск 4606 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2643 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14448 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4231 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 957 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1623 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1846 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2075 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45376 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 985 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 303 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18415 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2887 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2171 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 616 1
Украина 7765 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1607 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 740 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1288 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3331 1
Россия - СФО - Кемеровская область 976 1
Россия - ПФО - Пензенская область 620 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1395 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 126 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 681 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1319 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31497 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54499 8
Образование в России 2521 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14902 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6237 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50826 2
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 255 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6277 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10441 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 231 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3739 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11630 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9526 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2979 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4653 1
Энергетика - Energy - Energetically 5468 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4211 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5453 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 967 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2241 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2997 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 308 1
ТГУ - Томский государственный университет 203 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1624 2
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 29 2
ЕТЭТ - Екатеринбургский торгово-экономический техникум 1 1
Новодвинский индустриальный техникум ГАПОУ АО 1 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 60 1
НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 6 1
МГИК - Московский государственный институт культуры - Московский государственный университет культуры и искусств, МГУКИ 4 1
ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского - Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского 4 1
КемГУ - Кемеровский государственный университет 14 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 30 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 167 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 595 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 198 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 255 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 136 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 96 1
КузГТУ - Кузбасский государственный технический университет 6 1
РГППУ - Российский государственный профессионально-педагогический университет 5 1
НГУЭУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный университет экономики и управления 16 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396380, в очереди разбора - 732289.
Создано именных указателей - 185010.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/