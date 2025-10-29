Более 70% опрошенных студентов Нижнего Новгорода считают кибербезопасность перспективной сферой для трудоустройства

Нижегородский кампус НИУ ВШЭ совместно с ГК «Солар» провели опрос среди студентов ведущих вузов города о перспективах карьеры в сфере информационной безопасности. Каждый третий респондент заявил о намерении связать свое будущее с этим направлением. Более 70% опрошенных считают, что кибербезопасность наиболее перспективная ИТ сфера. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

«Кибербезопасность сегодня становится одной из ключевых сфер развития цифровой экономики. Рост числа кибератак, появление новых технологий и масштабная цифровизация бизнеса формируют устойчивый запрос на специалистов в этой области. Однако выбор профессии — это всегда баланс между интересом, возможностями и барьерами на пути», — сказал Дмитрий Сидоров, начальник отдела координации проектной деятельности НИУ ВШЭ Нижний Новгород.

Нижний Новгород — один из ведущих ИТ-кластеров России. Здесь расположены крупные технические вузы, выпускающие квалифицированных специалистов, а молодое население обеспечивает приток талантов. Масштабный форум ЦИПР подчеркивает статус города как площадки для обсуждения передовых технологий.

В опросе приняли участие студенты НИУ ВШЭ — Нижний Новгород, ННГУ им. Лобачевского, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, Нижегородского государственного педагогического университета, ВГУВТ и НИЯУ МИФИ.

Респонденты отмечали сразу несколько факторов, отвечая на вопрос, почему сфера ИБ сегодня привлекательна для трудоустройства. Больше 80% опрошенных студентов считают, что актуальность кибербезопасности прежде всего обусловлена ростом числа кибератак и мошенничества. Это ожидаемый, но показательный результат: молодёжь напрямую связывает востребованность профессии с реальными угрозами, которые они видят вокруг.

Следующий блок исследования посвящен тому, какие направления в ИТ в целом студенты считают наиболее перспективными в ближайшие годы. Абсолютным лидером стал выбор «кибербезопасность» — его выбрали почти 80% опрошенных.

Среди профессии в области ИБ наибольшую популярность имеет аналитик угроз (Threat Intelligence Analyst) — эту специальность выбрали почти 60% опрошенных. Также популярностью пользуются специальности пентестера (тестировщик на проникновение) и архитектора информационной безопасности - их выбрали более 50%. Реже студенты отмечали профессии, связанные с нормативным соответствием и цифровой криминалистикой. Исследование показало, что 30% респондентов однозначно планируют стать специалистами по ИБ. Столько же студентов выбрали вариант «возможно, в будущем». Остальные заявили, что не планируют идти в профессию.

Ключевым навыком специалиста ИБ 85% опрошенных считают «понимание сетевых протоколов и архитектур».

В финальном открытом вопросе студенты назвали факторы, способствующие началу карьеры в кибербезопасности: 35% подчеркнули важность практики, стажировок и доступа к реальным проектам.

«Для снижения барьеров входа в профессию необходимо развивать практико-ориентированные программы обучения, расширять доступ студентов к современным продуктам и формировать систему наставничества. Эти шаги позволят усилить интерес к профессии в сфере ИБ и создать устойчивый кадровый поток», — сказал Никита Обидин, директор по развитию образовательной деятельности ГК «Солар». — «В мае «Солар» вышел на рынок EdTech с новым образовательным направлением в кибербезопасности — Solar Method, практико-ориентированным обучением в сфере кибербезопасности для бизнеса, профессионалов и начинающих специалистов».

Ключевая цель Solar Method — дать слушателям практические знания для противодействия киберугрозам в условиях реальной инфраструктуры. Обучение включает материалы разных форматов, в том числе интерактивные занятия, вебинары, сессии Q&A и индивидуальную обратную связь от экспертов. Соавторами образовательных программ стали топ-менеджеры и руководители направлений Центра противодействия кибератакам Solar JSOC, крупнейшего коммерческого SOC-центра в России, а также архитекторы в ИБ, эксперты в области стратегического консалтинга и другие специалисты.