В России катастрофическая нехватка программистов и безопасников. Имеющихся топят в деньгах и льготах, лишь бы не сбежали. Джунам тоже рады

Российские ИТ-компании остро нуждаются в профильных специалистах, особенно в разработчиках и кибербезопасниках. Они даже готовы нанимать в штат начинающих работников без опыта, а тем, кто уже в штате, активно повышают зарплаты и предоставляют льготы, лишь бы не дать им повод сменить место работы.

Кадров нет

Российская ИТ-отрасль страдает от нехватки профильных специалистов. Как сообщили CNews представители HR-холдинга Ventra, самыми дефицитными оказались специалисты по информационной безопасности – увеличить их количество в своем штате мечтают 52% российских ИТ-компаний. Статистика основана на опросе 900 руководителей ИТ-руководителей, включая директоров по информационным технологиям и технических директоров.

На втором месте расположились разработчики, притом самые разные. В сумме их нехватку констатирую 47% компаний, но чаще всего требуются бэкенд-разработчики (49%), фулл-стек (48%) и специалисты по разработке мобильного ПО (30%).

Годом ранее разработчики были на первом месте по востребованности – о неукомплектованности их штата говорили 57% российских ИТ-компаний.

Фото: © Alex.S. / Фотобанк Фотодженика Чем выше зарплата, тем ниже вероятность ухода сотрудника, считают в российской ИТ-отрасли

В 2025 г. в 42% ИТ-фирм есть дефицит DevOps (42%) и специалистов по нейросетям и машинному обучению (28%). А вот продакт-менеджеры остаются наименее востребованной категорией – об их дефиците упомянули лишь 14%.

Деньги – главный мотиватор

Эксперты Ventra сообщили CNews, что подавляющее большинство участвовавших в опросе компаний применяют проверенный десятилетиями инструмент удержания сотрудников. Речь о повышении зарплаты – к нему прибегают 58% респондентов.

52% компаний стремятся не допустить ухода ценного сотрудника при помощи карьерных перспектив. Ему предлагают, к примеру, повышение в должности или собственную команду в подчинение.

Есть среди работодателей и те, кто уверен, что сохранить нужного сотрудника в своем штате можно, если предоставить возможность «смены офисного формата занятости», отметили в Ventra. Иными словами, ему могут позволить перейти из офиса на гибрид или полностью удаленную работу. Этот механизм удержания применяют 39% участников опроса, но он явно теряет популярность среди работодателей, потому что годом ранее им пользовались 52% компаний в сфере ИТ.

Впрочем, многие работодатели в российской ИТ-сфере уверены, что ИТ-шникам не нужно работать из дома, кафе и пр., словом, за пределами офиса. Компании постепенно движутся к частичному или полному переводу ИТ-специалистов в офис: в 2024 г. эту тенденцию отмечали 51% опрошенных, а в 2025 г. – 67%.

Существуют и другие методы удержания сотрудников. Так, 35% респондентов готовы компенсировать им расходы на отдых, 34% возмещают затраты на спорт, а 33% оплачивают им корпоративное обучение.

Джуны тоже сгодятся

Опрошенные Ventra ИТ-директора в подавляющем своем большинстве заявили, что их компании не практикуют сокращение профильного персонала. Более того, несмотря на общий дефицит ИТ-кадров в стране, который на август 2023 г., по данным главы Минцифры Максута Шадаева, составлял сотни тысяч человек, они намерены набирать новых людей.

71% респондентов сообщили, что увеличили свои команды ИТ-специалистов, и лишь 3% заявили о сокращениях.

Одновременно с этим на фоне дефицита кадров вырос и процент найма специалистов без опыта, то есть джунов – он достиг 62%. Годом ранее этот показатель был на уровне 44%.

Также в обозримой перспективе большинство российских ИТ-компаний планируют повысить зарплаты своим сотрудникам. 87% намерены увеличить их в 2026 г., чаще всего в пределах 10-20% (49% респондентов).

Но и это еще не все. в ответ на нехватку кандидатов российские компании пересматривают систему мотивации и льгот (53% опрошенных) и рассматривают возможность нанимать еще больше сотрудников без опыта (49%).

«ИТ-специалисты продолжают оставаться одной из самых дефицитных и востребованных групп работников на рынке труда, – сказала CNews операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян. – Работодатели нуждаются в сильных квалифицированных ИТ-командах, вследствие чего прибегают к комплексным решениям удержания профессионалов. Так, материальная мотивация по-прежнему остается самым популярным инструментом, однако все больший вес приобретает карьерное развитие, соцпакет и возможность гибридного и удаленного форматов работы».