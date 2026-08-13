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Сидоров Дмитрий

СОБЫТИЯ


13.08.2026 Калужский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова перешел на отечественный почтовый сервер RuPost 1
29.10.2025 Более 70% опрошенных студентов Нижнего Новгорода считают кибербезопасность перспективной сферой для трудоустройства 1
22.03.2019 «Башхим» перешел на межкорпоративный документооборот в Synerdocs 1
10.12.2013 Российские хакеры стали лучшими на соревнованиях в США 1
12.01.2012 «Ситроникс ИТ» построил виртуальную инфраструктуру для «БашНИПИнефти» 1
16.12.2008 В России полетели мониторы 1
23.04.2008 «Евросеть» запустила конкурента Skype 1
05.03.2007 Поставщик подложил свинью «Евросети» 1
12.10.2006 Развитие розничных сетей с помощью ИТ 1
02.10.2006 Конференция "Развитие розничных сетей: ИТ-аспект" 1
20.07.2005 На мобильное порно потратят миллиарды 1
23.10.2002 "Евросеть" и "Би Лайн": холодная война 2

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Сидоров Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Soft Master 20 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
Питерская группа связистов 441 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 1
ИММО - Информ-Мобил 54 1
ARC Group 20 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Elisa Saunalahti - Saunalahti Group - Saunalahti Oyj - Jippii Group 18 1
Мобикон - Infon - Инфон 29 1
Samsung Electronics 11070 1
Broadcom - VMware 2611 1
МегаФон 10760 1
Dell EMC 5181 1
Cisco Systems 5371 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
Microsoft Corporation 25781 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15780 1
LG Electronics 3735 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1227 1
HP Inc. 5883 1
VK - Mail.ru Group 3604 1
Directum - Директум 1268 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9512 1
Vodafone Group 1412 1
Lenovo Motorola 3566 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Onsec - Онсек - Wallarm - Валарм 41 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Евросеть 1421 4
Центр-Сервис 7 2
БашХим Торговый дом - Башкирская химия 11 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Евросеть - Техмаркет 81 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
БашХим Торговый дом - БСК - Башкирская содовая компания 2 1
БашХим Торговый дом - БСЗ - Березниковский содовый завод 5 1
Private Media Group 10 1
Связной ГК - Максус 22 1
Связной ГК 1401 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 574 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Совкомбанк Совесть 279 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13883 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26335 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29714 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6504 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13253 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4881 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9304 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35062 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16987 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8667 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9515 1
МКДО - межкорпоративный документооборот 3 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1102 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1377 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4352 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2418 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ - Контент-агрегатор 104 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
ММТС - Сеть междугородной и международной телефонной связи - МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 118 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18342 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16278 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2729 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10261 1
Стандартизация - Standardization 2340 1
Аксессуары 4286 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - IP-трансформация - Софтфон - Software Telephone - программный телефон 178 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4042 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5226 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2369 1
RBT - Ring Back Tone - ringing tone - audible ringing - ringback tone - Color Ring Back Tone, CRBT - Ringtone - Рингтон - мелодия для звонка 157 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 533 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13498 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10688 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3902 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5292 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12919 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53971 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 1
Softsys - Smart RetailSuite 5 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
HPE Virtual Connect - HPE Virtual Cloud Networks - HPE Virtual Resource Pools 17 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5739 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2124 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 1
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 1
Broadcom - VMware vSphere 614 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
Broadcom - VMware vSphere DRS - Distributed Resource Scheduler 52 1
Directum СЭД - ECM-система 307 1
Агапов Иван 22 1
Хафизова Гузель 1 1
Толмачева Татьяна 35 1
Гамаюнов Денис 4 1
Левин Борис 57 1
Новиков Иван 10 1
Москалева Татьяна 73 1
Погребинский Антон 45 1
Волков Геннадий 7 1
Саяпина Елена 46 1
Чуйкин Алексей 27 1
Петухов Андрей 9 1
Носеевич Георгий 3 1
Обидин Никита 10 1
Левин Леонид 134 1
Умаров Михаил 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 166382 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47637 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19557 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14813 2
Уран - планета Солнечной системы 550 1
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19158 1
Казахстан - Республика 6055 1
Европа 24971 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 1
Земля - планета Солнечной системы 10870 1
Армения - Республика 2451 1
Беларусь - Белоруссия 6296 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Ирландия - Республика 1052 1
Европа Восточная 3139 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3587 1
Китай - Тайвань 4248 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2299 1
Украина 7928 1
Узбекистан - Республика 2007 1
США - Калифорния 4829 1
Эстония - Эстонская Республика 764 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1316 1
Латвия - Латвийская Республика 836 1
Европа Западная 1496 1
Литва - Литовская Республика 673 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27319 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3864 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2329 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6602 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21683 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57746 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11694 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10891 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33790 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2185 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7545 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6563 1
Паспорт - Паспортные данные 2853 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1849 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3306 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3180 1
Литий - Lithium - химический элемент 664 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1890 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 562 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 531 1
Образование в России 2895 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4432 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3154 1
MarTech - BTL-акция - below-the-line - персонализированную коммуникацию с клиентами 14 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 777 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3136 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9111 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5111 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 693 2
Playboy 51 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11568 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Informa - Ovum - Omdia 156 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
НГПУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный педагогический университет - 9 1
Микроинформ 36 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1729 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1482 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 494 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2195 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Capture the Flag - CTF 56 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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