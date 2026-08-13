Индексная книга (каталог) CNews*
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Сидоров Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 12, упоминаний - 13
Сидоров Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Агапов Иван 22 1
|Хафизова Гузель 1 1
|Толмачева Татьяна 35 1
|Гамаюнов Денис 4 1
|Левин Борис 57 1
|Новиков Иван 10 1
|Москалева Татьяна 73 1
|Погребинский Антон 45 1
|Волков Геннадий 7 1
|Саяпина Елена 46 1
|Чуйкин Алексей 27 1
|Петухов Андрей 9 1
|Носеевич Георгий 3 1
|Обидин Никита 10 1
|Левин Леонид 134 1
|Умаров Михаил 56 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 693 2
|Playboy 51 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11568 1
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
|Informa - Ovum - Omdia 156 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.