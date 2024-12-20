Агапов Иван
Агапов Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 1
|РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 25 1
|Сидоров Дмитрий 10 1
|Хафизова Гузель 1 1
|Демидов Михаил 133 1
|Козлов Константин 15 1
|Лигирда Алексей 2 1
|Замков Антон 12 1
|Кривцова Марина 2 1
|Лянгузов Константин 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.