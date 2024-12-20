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Агапов Иван



20.12.2024 Российский рынок СЭД удерживает темпы роста в 15-20% ежегодно 1
20.12.2024 Российские СЭД превращаются в ИТ-экосистемы 1
28.08.2024 Directum RX поддерживает работу с классификатором полномочий Минцифры 1
25.01.2024 В Directum RX можно аннулировать документы при обмене с контрагентами 1
17.01.2024 Как совместное решение Directum и «Контура» облегчает работу бизнеса с МЧД 1
22.12.2023 Компания Metro будет выпускать МЧД в Directum RX 1
18.12.2023 Directum RX поддерживает работу с единым форматом электронных доверенностей 1
27.11.2023 Из Directum RX документы по ЭДО можно отправлять напрямую в филиалы или подразделения контрагентов 1
21.11.2023 Продукты Directum поддержат замещающее сканирование и цифровые дубликаты 1
27.09.2023 Система Directum RX работает с машиночитаемыми доверенностями 1
01.09.2023 Пользователи Directum RX смогут выпускать МЧД прямо в системе благодаря интеграции с «Контур.доверенностью» 1
27.02.2020 Synerdocs и Минтранс запустили эксперимент по продвижению электронной транспортной накладной 1
22.03.2019 «Башхим» перешел на межкорпоративный документооборот в Synerdocs 1
12.05.2015 «СКБ Контур» реализовал роуминг с Synerdocs и Edisoft 1
29.01.2013 Иван Агапов: Рынок межкорпоративного ЭДО только зарождается 1
04.10.2012 Directum представила сервис обмена юридически значимыми электронными документами Synerdocs 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Агапов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1090 14
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 5
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 2
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 1
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 63 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 1
Системы документооборота 498 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Деловые Линии ГК 67 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 15 1
БашХим Торговый дом - Башкирская химия 11 1
БашХим Торговый дом - БСЗ - Березниковский содовый завод 5 1
БашХим Торговый дом - БСК - Башкирская содовая компания 2 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 33 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
GXO Logistics - ДжиИксО Лоджистикс - XPO Logistics 3 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 13 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Судебная власть - Judicial power 2310 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 131 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 25 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 6
Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа 187 6
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2067 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1261 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 4
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2515 3
Электронный документ - Electronic document 1454 3
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 316 3
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1187 3
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 288 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 411 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Оцифровка - Digitization 4540 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
Оповещение и уведомление - Notification 4608 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
МКДО - межкорпоративный документооборот 3 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 122 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 202 8
СКБ Контур - Контур.Доверенность 23 5
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 4
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 4
Directum СЭД - ECM-система 293 4
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 3
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 127 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 9 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 134 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 1
Directum Ario 43 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Сидоров Дмитрий 10 1
Хафизова Гузель 1 1
Демидов Михаил 133 1
Козлов Константин 15 1
Лигирда Алексей 2 1
Замков Антон 12 1
Кривцова Марина 2 1
Лянгузов Константин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 553 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Европа 21767 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 3
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 385 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 298 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 393 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 695 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 880 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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