Directum RX поддерживает работу с классификатором полномочий Минцифры

В новой версии Directum RX появилась дополнительная функциональность — выбор полномочий из справочника при создании электронных доверенностей. Это могут быть коды из классификатора Минцифры или полномочия в свободной форме, которые чаще всего используются в компании. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Теперь в Directum RX, начиная с версии 4.6, при создании машиночитаемой доверенности в формате 003 можно выбрать полномочия из справочника, где они сгруппированы по видам обязательств, которыми наделяется доверенное лицо.

Группа полномочий «Подписание документов»

Администратор импортирует и обновляет справочник полномочий из классификатора Минцифры — государственного ресурса со списком кодов полномочий, которые указываются в доверенности. Благодаря этим кодам информационные системы могут автоматически считывать информацию о полномочиях подписанта.

При этом у пользователей сохраняется возможность прописывать полномочия текстом в свободной форме. Если их приходится часто заполнять вручную, то администратор может сделать их справочными.

Также в новой версии Directum RX появилась возможность импортировать в систему электронные доверенности: с передоверием; с несколькими доверителями; с разными типами доверителей.

При импорте таких доверенностей в системе формируется печатная форма документов в формате PDF.

«С 1 сентября 2024 г. основной вариант подписания электронных документов сотрудниками компании — КЭП физлица в связке с машиночитаемой доверенностью. Мы постоянно совершенствуем систему, чтобы делать ее удобной для пользователей, в то же время соблюдая требования законодательства. В ближайших планах поддержать в Directum RX создание электронных доверенностей в форматах 002 и 003 с ненотариальным передоверием и импорт нотариальных МЧД», — Иван Агапов, product manager ECM-решений Directum

В Directum RX с помощью интеграционного модуля к «Контур.Доверенности» можно реализовать полный цикл работы с МЧД: создание, согласование, подписание, регистрацию, отзыв и перевыпуск доверенностей.