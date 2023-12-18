Разделы

ПО Софт Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения ИТ в госсекторе
|

Directum RX поддерживает работу с единым форматом электронных доверенностей

Directum RX поддерживает работу с единым форматом электронных доверенностей. С версии 4.6 система работает с машиночитаемыми доверенностями универсального формата 003. Его особенность в том, что он может включать полномочия для подписания электронных документов как с контрагентами, так и с госорганами. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Чтобы создать или импортировать МЧД универсального формата в Directum RX, в карточке персоны необходимо указать данные, подтверждающие личность доверителя и представителя. По умолчанию в системе доступна карточка для паспорта гражданина России. Также можно добавить свои документы, удостоверяющие личность.

Доступ к заполненной карточке персоны получают только сотрудники, ответственные за внесение данных по документам, удостоверяющим личность. Это гарантирует конфиденциальность персональной информации.

Данные, подтверждающие личность, также можно использовать в шаблонах — система автоматически подставит нужные реквизиты, например, в текст бумажной доверенности.

Вывести ИТ-продукт на рынок и масштабировать бизнес: зачем участвовать в «Акселераторе Спринт»
поддержка ит-отрасли

Единый формат МЧД 003 разработало Минцифры и опубликовало на портале «Госуслуги» в марте 2023 г. Используя его, компания может выполнить любой сценарий документооборота — B2B-обмен с поставщиками и партнерами, B2G-взаимодействие с ведомствами и госорганизациями. О своей поддержке универсального формата машиночитаемой доверенности уже заявили Росреестр, Федеральная таможенная служба, «Нотариат» и другие. Ожидается, что в скором времени работу с версией 003 поддержат и информационные системы госведомств.

Иван Агапов, product manager ECM-решений Directum: «Ключевая выгода в том, что участникам рынка и вендорам информационных систем больше не нужно осваивать множество форматов МЧД, тратить на это время и бюджеты. Если все или почти все ФОИВы поддержат единую версию машиночитаемой доверенности, то в перспективе бизнесу станет проще — работать можно будет с одним форматом».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как разместить ИТ-решение на «Гостехе»

Введены ковровые санкции против российских ИТ, электроники и сына Медведева

Сергей Четвертаков, Prof IT, — о навыках диалоговых и программных роботов и генеративном ИИ в разговорных ассистентах

Арестованы ИТ-шники, подозреваемые в хищении субсидий у Минпромторга

Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Запрос на аутсорсинг ИБ неуклонно растет

Электронщики просят власти не наказывать их рублем за срыв разработок. Ожидается массовое неисполнение обязательств

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Новогодняя акция Dreame: флагманские новинки по выгодной цене

Умные функции кофемашин и чайников, за которые стоит платить в 2023 году

Обзор робота-пылесоса Hobot LEGEE-D8: совсем другой уровень уборки

Показать еще

Наука

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики
Показать еще