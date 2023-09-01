Пользователи Directum RX смогут выпускать МЧД прямо в системе благодаря интеграции с «Контур.доверенностью»

Компании Directum и «Контур» создают интеграционный модуль, который автоматизирует работу бизнеса с большим количеством электронных подписей и машиночитаемых доверенностей. Совместное решение сделает бесшовными процессы оформления и отзыва МЧД на протяжении всего жизненного цикла. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Организациям, которым требуется массовый выпуск МЧД – более 50 экземпляров в год с периодическим отзывом или передоверием – было бы удобнее создавать доверенности в собственной информационной системе. В сентябре 2023 г. в Directum RX появится возможность согласовывать выпуск доверенности, формировать xml-файл по формату B2B и утверждать его подписью генерального директора. А благодаря интеграционному модулю к «Контур.доверенности» пользователи смогут: регистрировать МЧД в распределенном реестре ФНС; формировать заявление на отзыв доверенности; управлять сроками действия и др.

«Теперь в Directum RX, помимо загрузки электронных доверенностей, созданных на любой платформе, появится возможность выпускать xml-файл МЧД в собственном конструкторе. Пользователю достаточно ввести обязательные реквизиты доверенности, при этом ряд данных заполнится автоматически из справочников системы, а далее — отправить на согласование и подписание по регламенту компании. Зарегистрировать доверенность в распределенном реестре ФНС и присвоить GUID можно по одной кнопке в Directum RX благодаря интеграции с Контур.доверенностью», – сказал Иван Агапов, руководитель бизнес-направления «Цифровая бухгалтерия» компании Directum.

Уже сейчас в Directum RX поддерживается подписание документов с использованием МЧД по формату В2В. С версии 4.4 реализованы подписание, отправка и получение документов с машиночитаемой доверенностью через коннекторы к «Контур.диадок» и СБИС.

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«СКБ Контур» — группа компаний, которые развивают экосистему для бизнеса «Контур», инвестируют в образование, инфраструктуру и ИТ-сообщество. Ключевые направления бизнеса «СКБ Контур» — ЭДО, бухгалтерия, электронная подпись и онлайн-кассы.

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.