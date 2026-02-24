Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190918
ИКТ 14728
Организации 11405
Ведомства 1494
Ассоциации 1081
Технологии 3552
Системы 26618
Персоны 83034
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1274
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

Козлов Андрей


СОБЫТИЯ


24.02.2026 НПФ активно переходят на российское ПО 1
20.12.2024 Российский рынок СЭД удерживает темпы роста в 15-20% ежегодно 2
20.12.2024 Российские СЭД превращаются в ИТ-экосистемы 2
26.08.2024 Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники перевел систему электронного документооборота «Дело» на СУБД Postgres Pro 1
22.08.2024 В Ростове к российской СЭД «Дело» подключили более 4,7 тысяч организаций 1
05.08.2024 Российские создатели ядерных реакторов перевели СЭД с Oracle на Postgres Pro 2
05.08.2024 ЭОС и РДТЕХ успешно реализовали проект миграции СЭД «Дело» с Oracle на Postgres Pro в АО «НИКИЭТ» 1
18.04.2024 Разработчик российской ОС подвел итоги года 1
31.10.2023 Эксперты прогнозируют рост российского рынка СЭД на 20–30% в год 1
31.10.2023 Уход западных вендоров и санкции спровоцировали рост российского рынка СЭД 1
13.10.2023 Обновление Handy Backup 8.5: добавлена возможность бэкапить Linux в Server Network и поддержка нелатинских символов для плагинов PostgreSQL и серверов FTP 1
30.11.2021 Генералов Росгвардии обвиняют в краже при создании ИС за 200 миллионов 1
26.11.2018 Цифровизация госорганов, электронный архив и проектное управление. ЭОС выбрал приоритеты 1
24.09.2018 CNews проведет в Москве конференцию «Блокчейн в России 2018» 1
18.04.2018 Завершены основные этапы проекта «Резервный ЦОД» для НПФ Сбербанка 1
08.09.2016 «Рутокен» совместим с новой версией СЗИ «Страж NT» 1
11.08.2015 ТТК предоставил доступ в интернет торговому центру «Новосити» в Чите 1
14.04.2015 Ростовская область и ЭОС: от электронного управления бумагой к электронным подлинникам 1
27.05.2013 НПФ «Сбербанка» внедрил систему обработки договоров ОПС с помощью Abbyy FlexiCapture 1
12.04.2013 Система «Кадры» от ЭОС стала проектом с открытым исходным кодом 1
12.09.2011 ЭОС предлагает СЭД «Дело» органам госвласти муниципальных образований РФ на льготных условиях 1
21.03.2011 В «ЭОС Софт» сменился генеральный директор 2
19.05.2009 Россия спускает Globalstar с орбиты 1
30.06.2008 В «ГлобалТел» назначен генеральный директор 1
14.11.2007 16 ноября пройдет форум «Организационные технологии в банках – 2007» 1
27.10.2006 В Рунете введут цензуру. Повод дал Березовский 1
10.10.2006 Убийцу Политковской найдут по мобильнику? 2
07.04.2005 Microsoft провела конференцию в Москве 1
27.09.2002 "MSDN Magazine/Русская Редакция" представлен широкой аудитории 1

Публикаций - 29, упоминаний - 34

Козлов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы 1190 14
Digital Design - Диджитал Дизайн 553 4
Тензор 140 4
Syntellect - Синтеллект 98 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 510 3
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 30 3
Microsoft Corporation 25348 3
Oracle Corporation 6908 3
Directum - Директум 1187 3
Docsvision - ДоксВижн 1035 3
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 257 3
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 58 2
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 59 2
Lexema - Лексема - ЭкоСофт 16 2
Ростелеком 10438 2
Корус Консалтинг ГК 1375 2
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 132 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 806 2
TerraLink - ТерраЛинк 289 2
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 1
АйДи - Технологии управления - id2 60 1
ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 1
ДиалогНаука 260 1
Globalstar - Глобалстар 185 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 834 1
БИС - Банковские информационные системы 100 1
Инверсия - Инверсия НПФ 148 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 47 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 121 1
Eastman Kodak - Кодак 507 1
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 109 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
Бизнес ИТ 47 1
FrontRange Solutions 19 1
Eastman Kodak Alaris - Кодак Аларис Рус 1 1
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 1
Парадигма 161 1
Novosoft - Новософт 43 1
IIG - Info Industries Group - Инфо Индастриз Груп 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8331 3
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 77 3
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 183 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 124 1
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 14 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 1
Ornua 2 1
Резонанс НПП 388 1
ASX - Australian Securities Exchange - Австралийская фондовая биржа 7 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 163 1
ИАЭГ - Институт архитектуры электронного государства 1 1
Гута Страхование 13 1
Орими Трэйд 4 1
Форвард Энерго - Фортум Россия - ТГК-10 - Территориальная генерирующая компания №10 - Челябинская ТЭЦ - Челябэнергоремонт 23 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1541 1
Мануфактура Си & Си - Мануфактура Сизанюка и Симакова 1 1
Росфинком - РОССВИФТ - Российская Национальная Ассоциация SWIFT 16 1
Европейский деловой клуб 6 1
РЖД - Российские железные дороги 2021 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2748 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
Альфа-Банк 1892 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
Роснефть НК - нефтяная компания 538 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 56 1
Мосэнерго ПАО 130 1
Barclays 122 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13072 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5340 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6355 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3429 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5082 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3580 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2829 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 298 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 41 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 74 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 45 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 61 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5784 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 127 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
МВД РФ ВВ - Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 37 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3158 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 284 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1102 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5283 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2209 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 740 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1151 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 948 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3284 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 758 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
АБСЗ - Ассоциация банков Северо-Запада - АКБ СПб - Ассоциация коммерческих банков Санкт-Петербурга 4 1
Ассоциация кредитных организаций Тюменской области 2 1
АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 3 1
Клуб руководителей банковских служб связей с общественностью и рекламы 2 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 258 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74085 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13413 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12445 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34130 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23357 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27222 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57741 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11619 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32057 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12400 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18925 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11523 5
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 310 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10166 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6294 4
Оцифровка - Digitization 4950 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1419 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2895 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3422 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7136 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2263 3
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1333 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25602 3
Электронный документ - Electronic document 1533 3
Миграция приложений - Application Migration - Миграция данных - Data migration 155 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6719 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4822 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23106 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1657 3
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 259 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12384 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4063 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13122 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4536 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1032 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14963 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3782 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 922 2
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 351 2
Российский рынок ЭДО - Российский рынок СЭД - Российский рынок систем электронного документооборота 118 2
ЭОС Дело СЭД 219 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 889 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5938 4
Microsoft Windows 2000 8679 3
Microsoft Windows 16456 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5226 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1276 3
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 121 2
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 34 2
ЭОС АРМ руководителя 77 2
Тензор - СБИС ЭДО SABY 51 2
Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 32 2
ЭОС Дело-web 209 2
Microsoft Visual Studio 422 1
C/C++ - Язык программирования 857 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 1
Сбер - Сбербанк НПФ РЦОД 1 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 1
Актив - Рутокен S RF 28 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 255 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 454 1
IBM FileNet 129 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 354 1
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 44 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 347 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 178 1
Microsoft Windows 11 741 1
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 1
Крос - CROC XML Framework.NET 1 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 105 1
МФЦ Плюс ПАК 4 1
Минцифры РФ - Госключ 195 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1573 1
Haulmont - Тезис СЭД 91 1
Novosoft - Handy Backup - программа для резервного копирования и восстановления данных 20 1
Softline Enterprise Agreement - SEA 17 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 589 1
Базальт СПО - Горыныч ПАК - Горыныч АРМ 3 1
Apple iOS 8334 1
Linux OS 11055 1
Иванова Светлана 26 3
Линде Илларион 3 3
Андреев Владимир 100 3
Кохан Владимир 11 2
Агапов Иван 21 2
Каштанов Павел 17 2
Зайчиков Илья 20 2
Попов Геннадий 20 2
Якимчук Сергей 30 2
Варфоломеев Антон 15 2
Загребова Елена 6 2
Политковская Анна 2 2
Дзвинко Роман 18 1
Лопаткин Герман 104 1
Сергеев Дмитрий 61 1
Плахов Дмитрий 10 1
Симонов Илья 23 1
Золотов Виктор 9 1
Захаров Дмитрий 46 1
Лившиц Дмитрий 23 1
Беляков Алексей 30 1
Студнев Алексей 2 1
Крючков Андрей 36 1
Благоразумов Андрей 19 1
Вышлов Андрей 23 1
Баласанян Владимир 45 1
Приверзенцев Антон 1 1
Соловьев Дмитрий 82 1
Беликов Виталий 1 1
Кочепасов Сергей 13 1
Севанцян Сергей 1 1
Варнавский Андрей 9 1
Агамирзян Игорь 74 1
Сериков Игорь 1 1
Сурова Надежда 11 1
Матаев Вячеслав 3 1
Ухлинов Леонид 59 1
Вагизов Ильдар 25 1
Полуянов Евгений 6 1
Дьяков Петр 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 158807 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46192 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18844 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1698 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3270 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14557 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3062 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3322 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2953 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 938 2
Закавказье - Transcaucasia 126 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 373 1
СССР - Ленинград 112 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 388 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 117 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Миллерово 17 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18401 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53623 1
Казахстан - Республика 5852 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4122 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13595 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2450 1
Ирландия - Республика 1030 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1340 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1372 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1021 1
Израиль 2791 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2722 1
Россия - СФО - Новосибирск 4721 1
Великобритания - Лондон 2412 1
Украина 7821 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2252 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1416 1
США - Калифорния 4783 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1459 1
Россия - УФО - Тюменская область 1296 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1259 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1258 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 747 1
Монголия 369 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55201 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32065 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10521 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51457 5
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 493 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1818 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3282 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1831 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4272 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3052 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26100 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6276 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3414 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11466 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4931 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8404 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3718 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10791 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6397 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2315 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20472 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8924 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 733 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2275 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 233 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5919 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 651 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 435 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 245 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1255 1
U.S. SSA - Social Security Administration - Администрация социального обеспечения США - SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 58 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6353 1
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 49 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15304 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 856 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10553 1
Ордена СССР - Орденская система СССР - Награды СССР 43 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7309 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11453 2
Новая газета 24 1
Алтайская правда 1 1
Время новостей 31 1
Аналитический банковский журнал 14 1
MSDN Magazine 1 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 888 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3771 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 355 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 170 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 261 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 133 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 54 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 577 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 237 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 325 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 341 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Электронное государство XXI века 32 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2146 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421311, в очереди разбора - 726355.
Создано именных указателей - 190918.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще