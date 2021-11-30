Генералов Росгвардии обвиняют в краже при создании ИС за 200 миллионов

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении семи сотрудников Росгвардии, которые были причастны к внедрению ИС «Недвижимость». Так, система стоимостью почти 200 млн руб. должна была заработать еще в 2016 г. Однако в ходе внутренней проверки Росгвардии было установлено, что система существовала только на бумаге. Также цена создания системы была завышена на 90 млн руб.

200 млн на ИС, которой нет

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях в отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии. Все они были причастны к внедрению в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы (ИС) «Недвижимость». Система стоимостью 192 млн руб. так и не заработала.

Главная военная прокуратура направила в Главное военное следственное управление Следственного комитета России материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях. Изначально в отношении семи военных проводилась проверка, поводом которой стали материалы, собранные сотрудниками Службы безопасности самой Росгвардии, рассказывает источник «Коммерсанта».

Так, в ходе проверки выяснилось, что ИС «Недвижимость» должна была заработать во внутренних войсках МВД, предшественнике Росгвардии, еще в 2016 г. Система, о которой идет речь, должна была оцифровать и объединить в едином реестре все объекты ведомства.

Подробности дела

ИС во внутренних войсках МВД пытались внедрить в 2012-2016 гг. Договоры на создание системы были подписаны между Главным центром автоматизированной системы управления (ГЦ АСУ) внутренних войск МВД и Всероссийским научно-исследовательским институтом автоматизации управления в непромышленной сфере им.В.В.Соломатина. Всего стороны заключили пять госконтрактов.

Семь высокопоставленных лиц Росгвардии замешаны в хищениях при создании ИС за 200 млн руб.

При этом к 2016 г. внутренние войска МВД прекратили свое существование, а на их основе была создана Росгвардия. По личному указанию директора службы Виктора Золотова была возбуждена внутренняя проверка сотрудниками Службы безопасности Росгвардии. В ходе нее было обнаружено, что система, на которую было выделено почти 200 млн руб., существовала только на бумаге. Также проверяющие установили, что только завышение цены при создании ИС «Недвижимость» составило около 90 млн руб.

В ходе проверки стало известно, что в 2017 г. ряд высокопоставленных должностных лиц Росгвардии подписали фиктивные акты о введении в строй так и не запущенной в действие ИС «Недвижимость».

Подозреваемые в преступлении

Под подозрение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) попали несколько бывших руководителей ГЦ АСУ внутренних войск МВД и Росгвардии, включая генерал-майора Андрея Козлова. По данной статье максимальный срок лишения свободы может составить до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Ныне подозреваемый генерал-майор ранее был повышен до должности замначальника главного управления связи Росгвардии. В середине 2000-х годов Козлов, по данным «Коммерсанта», уже привлекался судом к ответственности за нарушение законодательства при заключении контракта на создание другой ИС для нужд внутренних войск МВД. Тогда Козлов отделался административным штрафом в размере 50 тыс. руб.

Акт о введении в строй ИС «Недвижимость» подписали бывший начальник Главного управления связи Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беляков, его заместитель генерал-майор Александр Выродов, а также глава Департамента строительства Росгвардии генерал-лейтенант Валерий Дугинов. В отношении вышеперечисленных лиц может быть заведено дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Статья предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.