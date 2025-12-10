Разделы

ВНИИНС Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина


СОБЫТИЯ


10.12.2025 «Аэродиск» подтвердила совместимость линейки СХД Engine AQ с защищенной ОС «Стрелец» 1
25.08.2023 Операционная система «Стрелец» получила сертификат соответствия Министерства обороны России 1
24.01.2023 Российский «военный Linux» допустили до использования в госорганах 2
03.02.2022 Начался выпуск ПК для бизнеса на российском «военном Linux» 2
29.12.2021 Александр Гольцов -

Робот пока не может полностью заменить операциониста в колл-центре банка

 1
24.12.2021 Александр Гольцов -

Очень важно совместить внедрение инноваций с обеспечением их защиты

 1
22.12.2021 Александр Гольцов -

Вместо разделения на ИБ и ИТ необходим комплексный подход

 1
08.12.2021 Александр Гольцов -

Системы управления инженерными данными — основа цифровой трансформации современного предприятия

 1
30.11.2021 Генералов Росгвардии обвиняют в краже при создании ИС за 200 миллионов 1
03.11.2021 Softline купил создателя российского военного Linux 2
05.10.2021 Принципы Генса. ИТ-рынок вспоминает основателя «Ланит» 1
10.09.2021 Александр Гольцов -

Технологически все готово для запуска беспилотного поезда

 1
23.10.2020 В МТС назначен вице-президент по искусственному интеллекту 1
30.04.2019 Яркие звезды российских ИТ. Георгий Генс 2
30.04.2018 Умер Георгий Генс, глава и основатель ИТ-гиганта «Ланит» 1
02.02.2017 Минобороны закупает российские планшеты по 350 тыс. руб. за штуку 1
07.12.2016 Линуксоиды объяснили Минкомсвязи, почему в России плохо внедряется Linux 1
10.02.2016 В России свернуты обе «национальные программные платформы» 1
24.09.2015 В России готов новый Linux для военных 1
05.12.2014 CompanyMedia совместима с СУБД «Линтер-ВС» и «Мобильной системой вооруженных сил» 2
22.07.2014 КРЭТ расширит деятельность и займется кибербезопасностью 1
01.02.2012 Минкомсвязи засекретило «русскую Windows», так как она полностью американская 1
12.10.2011 РАСПО развалилась, разработчики СПО ставят на программную нацплатформу 1
27.09.2011 Прототип «русской Windows» разработают за 5 млн рублей 2
26.09.2011 АПМДЗ: классика компьютерной защиты 1
16.09.2011 Русская Windows: Разработчики, заявлявшие о невозможности создания прототипа за 30 дней, согласны сделать его за 16 1
22.08.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
15.08.2011 «АМТ-груп» возглавил топ-менеджер, уволившийся из «Энвижн» 1
16.02.2011 В «АМТ-Груп» назначен директор по стратегии и инновациям 1
24.12.2010 Русский сектор открытого ПО не ограничивается ОС 1
02.08.2010 Большинство разработчиков Android-устройств нарушают лицензию GPL 1
29.06.2010 Команда НЦПР переходит от VDEL к ВНИИНС 2
28.06.2010 ОС «МСВСфера» протестирована на серверном оборудовании HP 2
21.04.2010 Российский серверный комплекс создан на базе ОС МСВСфера 2
05.02.2010 Игорь Щеголев встретился с топ-менеджером Red Hat 2
04.02.2010 ВНИИНС им. Соломатина предложит защищенные решения на базе ПО Red Hat 2
21.05.2009 Главным по СПО стал академик Иванников 1
04.09.2008 Пилотный проект: Свободное ПО внедрили во всех школах 1
19.03.2008 ВМС США: дни проприетарных технологий сочтены 1
14.03.2008 Свободное ПО в школах: Мининформсвязи раскрывает планы 1

Публикаций - 54, упоминаний - 69

ВНИИНС и организации, системы, технологии, персоны:

Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 12
Red Hat 1345 12
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 255 10
Unisys - Unify Square 115 8
Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 31 8
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 98 8
NVision Group - Энвижн Груп 685 8
AMT Group - АМТ-Груп 350 8
VDEL 44 7
Microsoft Corporation 25237 7
IBM - International Business Machines Corp 9551 7
Pingwin Software - Пингвин софтвер 74 6
Alfresco Software 148 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 5
Intel Corporation 12541 4
Oracle Corporation 6867 4
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 4
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 3
Этерсофт - Etersoft 25 3
Линукс-Онлайн 8 3
Армада - Союзинформ 32 3
HP Inc. 5761 3
Samsung Electronics 10625 3
Inventive Retail Group - Инвентив Ритейл 88 3
Google LLC 12258 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 3
Softline - Софтлайн 3263 3
EnterpriseDB - EDB 18 2
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 107 2
Термика Консалтинговая группа 24 2
Cisco Systems 5222 2
Meta Platforms - Facebook 4532 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 2
OpenText - Micro Focus - Novell 873 2
Корус Консалтинг ГК 1335 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 2
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 64 2
EY - Эрнст энд Янг 80 8
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 173 3
LEGO 255 3
Театр имени Ермоловой - Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой 7 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8175 2
Nike 190 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 2
Barnes & Noble 170 1
Резонанс НПП 389 1
Новый Иерусалим - государственный историко-художественный музей - музейно-выставочный комплексе 4 1
NGI Fund 35 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
РБК Центр 16 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - Сигнал ВНИИ - Всероссийский научно-исследовательский институт 4 1
ЗиД - Завод имени В.А. Дегтярёва 9 1
ТМК Медиа - Трансконтинентальная МедиаКомпания 2 1
Sony Center 17 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 55 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1792 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 432 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
РЖД - Российские железные дороги 2002 1
Лента - Сеть розничной торговли 2268 1
Роснефть НК - нефтяная компания 528 1
Газпром ПАО 1416 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 862 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 262 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 39 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 123 1
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 22 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 270 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 140 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12846 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4894 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 5
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3456 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 2
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 2
Правительство Москвы - ДКН Москва - Департамент культурного наследия города Москвы 7 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 214 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 661 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 67 1
МВД РФ ВВ - Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 37 1
Правительство Чеченской Республики 29 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 66 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2730 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 290 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 278 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5230 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 2
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 11 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 351 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
OSI - Open Source Initiative 76 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27190 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73247 25
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8177 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 24
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13071 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31977 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23180 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11563 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13341 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16697 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12344 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12377 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8731 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31752 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18150 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57375 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26093 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7102 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14894 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25548 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11194 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11991 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9868 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21823 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9722 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6691 4
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 890 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2276 3
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 555 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3508 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1852 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4145 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2693 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11464 3
Оцифровка - Digitization 4936 3
Linux OS 10898 24
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 41 16
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 182 10
Microsoft Windows 16329 9
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 545 8
Microsoft Office 3952 5
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 261 4
Red Hat Linux 205 4
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 346 3
Microsoft Windows 2000 8662 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5184 3
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 71 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 316 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 254 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 937 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 133 2
Apache OpenOffice 484 2
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 79 2
Mozilla Firefox - браузер 1918 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1527 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2056 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5831 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 1
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 80 1
Анкад Криптон-Замок 3 1
Apple iAd 49 1
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС - Соцстрах Единая Интегрированная Информационная Система 32 1
Softline - Sl Soft - Citeck Ecos 8 1
ТСС - Diamond ACS СКРД 3 1
Linux KDE KDevelop 7 1
Аскон Компас Азбука 4 1
Аскон Компас-Школьник 2 1
Cognitive Technologies - Ника СУБД 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Максим АПМДЗ 3 1
ВНИИНС - Цезарь АПМДЗ 1 1
Гольцов Александр 82 8
Новодворский Алексей 110 5
Поносов Александр 69 4
Горбатов Игорь 25 4
Смирнов Алексей 253 4
Рейман Леонид 1058 4
Массух Илья 235 4
Кузовкин Алексей 155 3
Сомс Леонид 9 3
Генс Георгий 76 3
Комиссаров Дмитрий 238 3
Нарышкин Сергей 51 3
Тагиев Аркадий 14 2
Алкснис Виктор 70 2
Соломатин Валентин 2 2
Соломатина Елена 2 2
Путин Владимир 3351 2
Щеголев Игорь 698 2
Иванников Виктор 23 2
Козлов Михаил 175 2
Ухлинов Леонид 59 2
Медведев Дмитрий 1662 2
Фролов Павел 86 2
Маньковский Андрэ 9 2
Королев Игорь 65 1
Синельниченко Александр 1 1
Леонов Александр 7 1
Липич Григорий 65 1
Шалманов Сергей 201 1
Коротков Андрей 85 1
Гребнев Егор 41 1
Черепанов Андрей 6 1
Выродов Александр 1 1
Дугинов Валерий 1 1
Бахин Евгений 22 1
Мартиросян Самвел 16 1
Пинчев Алекс 13 1
Сосновцев Денис 7 1
Еремкин Андрей 15 1
Амосов Владимир 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 156874 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45713 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3197 11
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 11
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 969 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14488 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53459 6
Франция - Французская Республика 7975 5
Европа 24637 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 4
Казахстан - Республика 5792 2
Европа Восточная 3121 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1013 2
Украина - Киев 1141 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18215 2
Беларусь - Белоруссия 6025 2
Испания - Королевство 3760 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1072 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1394 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 998 2
Созвездие Стрелец - Созвездие Стрельца - Sagittarius, Sgr 37 1
ЛНР - Луганская область 12 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 176 1
Россия - УФО - Пермский край - Верещагинский район - Верещагино 45 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 1
Великобритания - Лондон 2407 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 505 1
Европа Западная 1492 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 888 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 453 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 632 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 311 1
Куба - Республика 395 1
Испания - Эстремадура 9 1
Япония 13548 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 749 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1592 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55040 31
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31933 24
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10304 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51299 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15124 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6322 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8907 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17411 5
Информатика - computer science - informatique 1144 5
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5309 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20393 5
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10534 3
Энергетика - Energy - Energetically 5525 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 3
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 398 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3769 3
Образование в России 2560 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3119 3
Кибернетика - Cybernetics 248 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6367 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6944 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10747 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8245 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6671 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6253 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26001 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9676 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7357 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3769 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11766 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 2
Forbes - Форбс 911 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11408 2
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
Мобильные системы 117 1
Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
Ведомости 1234 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3756 4
IDC - International Data Corporation 4943 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 4
РАН - Российская академия наук 2014 4
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 22 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 48 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 2
ИПК ТЭК ФГАОУ ДПО - Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса 1 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 29 1
Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 12 1
КГУ - Курганский государственный университет 8 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 25 1
ИнИС ВВТ АНО - Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники 4 1
Микроинформ 33 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - ВЗФЭИ - Всероссийский заочный финансово-экономический институт 16 1
ИМЭИ - Институт мировой экономики и информатизации - Институт мировой экономика и информационных технологий 5 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1088 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого 8 1
ТГУ - Томский государственный университет 209 1
РВИ РВ - РВВКИУ РВ - Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина - ГОУ ВПО 3 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 199 1
CNews AWARDS - награда 549 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
LinuxWorld 52 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
