ВНИИНС Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина
|Гольцов Александр 82 8
|Новодворский Алексей 110 5
|Поносов Александр 69 4
|Горбатов Игорь 25 4
|Смирнов Алексей 253 4
|Рейман Леонид 1058 4
|Массух Илья 235 4
|Кузовкин Алексей 155 3
|Сомс Леонид 9 3
|Генс Георгий 76 3
|Комиссаров Дмитрий 238 3
|Нарышкин Сергей 51 3
|Тагиев Аркадий 14 2
|Алкснис Виктор 70 2
|Соломатин Валентин 2 2
|Соломатина Елена 2 2
|Путин Владимир 3351 2
|Щеголев Игорь 698 2
|Иванников Виктор 23 2
|Козлов Михаил 175 2
|Ухлинов Леонид 59 2
|Медведев Дмитрий 1662 2
|Фролов Павел 86 2
|Маньковский Андрэ 9 2
|Королев Игорь 65 1
|Синельниченко Александр 1 1
|Леонов Александр 7 1
|Липич Григорий 65 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Коротков Андрей 85 1
|Гребнев Егор 41 1
|Черепанов Андрей 6 1
|Выродов Александр 1 1
|Дугинов Валерий 1 1
|Бахин Евгений 22 1
|Мартиросян Самвел 16 1
|Пинчев Алекс 13 1
|Сосновцев Денис 7 1
|Еремкин Андрей 15 1
|Амосов Владимир 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406340, в очереди разбора - 733023.
Создано именных указателей - 187139.
