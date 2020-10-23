В МТС назначен вице-президент по искусственному интеллекту

Совет директоров МТС утвердил назначение Александра Ханина на новую должность вице-президента МТС по искусственному интеллекту, ввел позицию в состав Правления МТС.

«Искусственный интеллект — одна из ключевых технологий в цифровой экосистеме МТС, которая не только обогащает существующие продукты и оптимизирует бизнес-процессы компании, но и является фундаментом для новых цифровых разработок. Мы верим в перспективы рынка AI-сервисов, и делаем ставку на интенсивное развитие компании в этом сегменте, в том числе на международном рынке интеллектуальных решений. Основная наша задача сегодня — переформатировать подразделение искусственного интеллекта МТС в объединенный конструктор продуктовых команд c целью скорейшего вывода на рынок новых AI-сервисов. Для этого мы также намерены создать открытую систему взаимодействия лидеров рынка искусственного интеллекта — лучших экспертов науки и бизнеса, поддержав усилия в этом направлении специализированным стартап-центром, акселератором, венчурным фондом, исследовательским департаментом», — отметил президент МТС Алексей Корня.

«Масштабные планы развития AI-направления требуют структурных изменений, ключевое из которых — появление в МТС должности вице-президента по искусственному интеллекту. Уверен, что опыт практической и научной работы Александра, его управленческие навыки и знание международного рынка, помогут нам успешно реализовать намеченную стратегию», — добавил г-н Корня.

Совет директоров МТС также утвердил введение в состав Правления Алексея Барсегяна, который с сентября 2019 года занимает позицию вице-президента по корпоративным и правовым вопросам.

Александр Ханин является руководителем Центра искусственного интеллекта МТС, сооснователем и председателем Совета директоров созданной в 2012 году компании VisionLabs, одного из лидеров в области разработки программного обеспечения и устройств с использованием биометрических признаков лица человека и видеоаналитики.

В 2012-2015 годах работал преподавателем кафедры СМ-7 МГТУ им. Н. Э. Баумана по курсу «Математические основы теории автоматического управления». В 2015 году окончил аспирантуру МГТУ им. Н. Э. Баумана по специальности «Роботы, робототехнические системы и комплексы», в 2011 году – с отличием окончил университет имени Н. Э. Баумана по специальности инженер-конструктор кафедры «Специальная робототехника и мехатроника».

С 2009 по 2012 годы занимал должность руководителя отдела Всероссийского научно-исследовательского института автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина.