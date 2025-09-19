Разделы

МТС Центр искусственного интеллекта


УПОМИНАНИЯ


19.09.2025 Каждый десятый татарстанец ежедневно использует ИИ 1
28.06.2021 МТС запустила суперкомпьютер MTS GROM 1
21.06.2021 МТС запускает акселератор для стартапов в области искусственного интеллекта 1
23.10.2020 В МТС назначен вице-президент по искусственному интеллекту 1
31.07.2020 МТС запустила конструктор документов для малого бизнеса на основе искусственного интеллекта 2
10.07.2020 Искусственный интеллект МТС поможет сохранить дальневосточного леопарда 2
23.01.2020 МТС инвестировала в разработчика технологий разговорного искусственного интеллекта Just AI 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

МТС Центр искусственного интеллекта и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13764 6
i-Free Just AI 39 1
Kneron 3 1
Yandex - Яндекс 8133 1
VK - Mail.ru Group 3508 1
Nvidia Corp 3659 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 241 1
EY - Ernst & Young Global 375 1
Газпром нефть 652 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7910 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3198 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 253 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16580 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55352 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1767 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33066 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3747 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22424 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70833 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4262 2
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 927 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2581 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 441 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1837 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 539 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3658 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12719 1
Робототехника - Мехатроника 35 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 931 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25536 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16799 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5126 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5630 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4197 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1680 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5753 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 556 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31343 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2625 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2205 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 303 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6024 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21587 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4815 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7164 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7354 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11691 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1482 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9145 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 2
МТС Бизнес 15 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 259 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 142 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 1
C/C++ - Язык программирования 819 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1299 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 116 1
МТС Workzen 5 1
Ханин Александр 50 3
Сандлер Аркадий 24 2
Седаш Глеб 1 1
Барсегян Алексей 6 1
Корня Алексей 80 1
Россия - РФ - Российская федерация 153303 4
Европа 24517 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3121 1
Россия - ДФО - Приморский край - Земля леопарда - национальный парк 5 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2878 1
Земля - планета Солнечной системы 10574 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3371 1
Азия - Азиатский регион 5686 1
Россия - ДФО - Амурская область 811 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53008 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31149 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5380 3
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 561 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2233 2
Зоология - наука о животных 2749 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10454 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11293 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11537 1
Красная книга - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов 42 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8175 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17093 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 674 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50349 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10370 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4236 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 53 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 647 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
