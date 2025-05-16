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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ДФО Приморский край Земля леопарда национальный парк


УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 Российская ИИ-компания Smart Engines вышла на отрицательный уровень выброса углерода 1
29.03.2024 МТС обеспечила высокоскоростной интернет в ареале обитания дальневосточного леопарда 2
18.01.2023 Жители двух поселений Приморья получили новое качество связи 1
10.07.2020 Искусственный интеллект МТС поможет сохранить дальневосточного леопарда 4

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13168 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 385 1
МегаФон 9224 1
МТС Центр искусственного интеллекта 6 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52513 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67711 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8067 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2965 2
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8320 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1093 1
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Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4774 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21748 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28224 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1651 1
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Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1385 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11490 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3625 1
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2741 3
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1216 2
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 125 1
Россия - ДФО - Приморский край - Барабаш 6 1
Россия - ДФО - Приморский край - Хасанский район - Краскино 21 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17423 1
Беларусь - Белоруссия 5816 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1612 1
Россия - ДФО - Амурская область 772 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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