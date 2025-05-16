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УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13168 2
|Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 385 1
|МегаФон 9224 1
|МТС Центр искусственного интеллекта 6 1
|Smart Engines - Smart Document Engine 36 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5422 1
|Матвиенко Роман 31 1
|Седаш Глеб 1 1
|Сандлер Аркадий 24 1
|Сысоева Евгения 82 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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