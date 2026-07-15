Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197820
ИКТ 15257
Организации 11715
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3585
Системы 26983
Персоны 86246
География 3103
Статьи 1578
Пресса 1306
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2816
Мероприятия 895

Россия ДФО Приморский край Барабаш

СОБЫТИЯ


15.07.2026 Продавцам на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете» власти разрешат переносить карточки товаров между магазинами 1
05.04.2023 «Мегафон» в два раза увеличил скорость интернета в Хрустальном 1
18.01.2023 Жители двух поселений Приморья получили новое качество связи 1
18.07.2016 В Приморском крае будут проведены плановые работы на сетях «Ростелекома» 1
31.05.2016 В 2016 г. абонентская база «Ростелекома» в Приморском крае выросла на 17 тыс. домохозяйств 1
03.03.2016 Шесть поселков Приморского края получили доступ к оптической сети «Ростелекома» 1
19.09.2003 Междугородная телефонная связь в Приморье готовится отпраздновать юбилей 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10895 3
МегаФон 10665 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5403 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26189 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4173 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22813 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2220 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4385 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9421 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16043 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11478 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3254 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7870 2
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 459 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9777 2
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1732 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9648 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4019 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10074 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6446 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17915 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3554 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29602 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7510 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2257 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3426 1
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6217 1
Матвиенко Роман 33 2
Тулаганов Руслан 21 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1422 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1788 3
Россия - ДФО - Приморский край - Хасанский район - Краскино - Славянка 38 2
Россия - РФ - Российская федерация 165171 2
Россия - Зарубино 22 1
Россия - ДФО - Приморский край - Земля леопарда - национальный парк 5 1
Чёрное море - Дунай - река 4 1
Земля - планета Солнечной системы 10841 1
Украина - Черниговская область - Чернигов 39 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3161 1
Металлы - Медь - Copper 857 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1124 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6670 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6015 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21492 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6993 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6065 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1917 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457563, в очереди разбора - 727930.
Создано именных указателей - 197820.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще