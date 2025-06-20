Россия - ДФО - Приморский край - Хасанский район - Краскино - Славянка

МТС ускорила интернет вблизи Екатериновских пещер в Приморье 1

Природные пожары в Приморье поможет предотвращать система видеомониторинга 1

МТС первой из операторов обеспечила связью четвертого поколения остров Попова 1

МТС обеспечила высокоскоростным интернетом самый южный остров России 1

МТС ускорила мобильный интернет в 12 населенных пунктах Приморья 1

Высокоскоростной интернет пришел на пляжи Зарубино в Приморье 1

Жители двух поселений Приморья получили новое качество связи 1

Связь восстановлена во всех пострадавших от ЧС населенных пунктах Приморья 1

Втрое сократилось число абонентов без мобильной в пострадавшем от тайфуна Приморье 1

За год Tele2 удвоила число базовых станций 3G в Приморском крае 1

Tele2 модернизирует сеть в Приморском крае 1