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Россия ДФО Приморский край Хасанский район Краскино Славянка

Россия - ДФО - Приморский край - Хасанский район - Краскино - Славянка

УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 К летнему сезону МТС расширила LTE-сеть на острове Попова 1
09.06.2025 МТС ускорила интернет вблизи Екатериновских пещер в Приморье 1
16.04.2025 К новому сезону МТС расширила LTE-покрытие на «приморских Мальдивах» 4
19.03.2025 Природные пожары в Приморье поможет предотвращать система видеомониторинга 1
05.03.2025 МТС обеспечила связью уникальный пляж «Трех границ» в Приморском крае 3
08.11.2024 МТС первой из операторов обеспечила связью четвертого поколения остров Попова 1
13.09.2024 МТС обеспечила высокоскоростным интернетом самый южный остров России 1
10.09.2024 «МегаФон»: из приморских зоопарков активно разлетаются фотографии обитателей дальневосточной тайги 1
14.08.2024 «МегаФон» улучшил связь на хасанских пляжах 3
04.07.2024 Приморские Мальдивы «МегаФон» подключил к 4G 1
08.02.2024 МТС ускорила мобильный интернет в 12 населенных пунктах Приморья 1
20.07.2023 Высокоскоростной интернет пришел на пляжи Зарубино в Приморье 1
21.06.2023 МТС прокачала сеть в «бухте затонувших кораблей» и на гребешковой ферме 2
18.01.2023 Жители двух поселений Приморья получили новое качество связи 1
31.01.2019 «Почта банк» и «Ростелеком» обеспечили доступность финансовых услуг жителям малых сел Приморского края 1
23.01.2017 «Ростелеком» увеличил скорость интернета в трех поселках Хасанского района 1
29.09.2016 Связь восстановлена во всех пострадавших от ЧС населенных пунктах Приморья 1
09.09.2016 Втрое сократилось число абонентов без мобильной в пострадавшем от тайфуна Приморье 1
17.08.2016 Tele2 расширила 3G-сеть в Приморье 1
18.07.2016 В Приморском крае будут проведены плановые работы на сетях «Ростелекома» 1
24.06.2016 За год Tele2 удвоила число базовых станций 3G в Приморском крае 1
16.05.2016 Tele2 модернизирует сеть в Приморском крае 1
01.04.2016 Еще два населенных пункта Приморского края получили доступ к оптической сети «Ростелекома» 1
25.06.2015 МТС модернизировал инфраструктуру сети к началу купального сезона на пляжах Приморья 2
26.01.2015 «Ростелеком» реконструировал систему оповещения в Приморском крае 1
16.05.2000 МТС открыла роуминг в Приморском крае с оператором GSM "Новая Телефонная Компания" 1

Публикаций - 26, упоминаний - 35

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13375 8
Ростелеком 10002 5
МегаФон 9379 5
БУХта - Buhta 90 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2987 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1501 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 316 1
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3014 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Yandex - Яндекс 7855 1
АКОС 68 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 38 4
Почта России ПАО 2176 1
ВТБ - Почта Банк 473 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 94 1
Жемчужина - Санаторий 59 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12168 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5007 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5085 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1382 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 27 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6312 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68977 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8230 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53679 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8724 9
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3731 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28371 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21258 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16497 6
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1135 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25009 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6560 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9480 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2993 4
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 721 4
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1038 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5584 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4012 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2537 3
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7674 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17450 2
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5915 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2585 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3284 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2146 2
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9414 2
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 448 2
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