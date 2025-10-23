Simetra и МГУ им. Невельского разработали цифровой двойник Хасанского транспортного узла Приморского края

Российский разработчик цифровой платформы RITM³, группа компаний Simetra, в партнерстве с Морским государственным университетом им. адм. Г.И. Невельского, разработала цифровой двойник Хасанского транспортного узла Приморского края.

Цифровая копия станет инструментом для анализа перспективы развития края и оценки инвестиционных проектов. Проект осуществляется в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Об этом CNews сообщили представители Simetra.

Хасанский транспортный узел является одной из перспективных территорий стратегического развития Дальнего Востока и Евразийской транспортной системы страны, обеспечивая транзит грузов между странами Азии и Россией. Мультимодальный комплекс включает в себя инфраструктуру морских портов, пограничных пунктов пропуска, грузовых терминалов, железно- и автодорожных магистралей юга Приморского края.

Цифровой двойник – это виртуальная копия физического объекта, процесса или системы, которая точно воспроизводит его характеристики и поведение в реальном времени. Создание цифрового двойника востребовано как для уровня коммерческого склада и отдельного транспортного узла, так и для всей цепочки поставок в региональном, национальном и даже глобальном масштабе. Когда такой двойник наделяется алгоритмами искусственного интеллекта, он превращается в инструмент, способный анализировать, моделировать сотни сценариев и прогнозировать будущие состояния транспортного объекта или процесса. Дополняя такой инструмент данными с датчиков интернета вещей (IoT), GPS-трекеров, систем видеонаблюдения и ретроспективной информации можно получить интеллектуальную систему управления транспортной инфраструктурой.

Перед разработчиками стояла задача создать инструмент для оценки текущей логистической ситуации с возможностью прогнозирования ее развития в перспективе. Совместная команда инженеров-программистов и специалистов-транспортников перенесла в цифровой контур текущую маршрутную сеть с учетом грузооборота, проанализировала уровень загруженности инфраструктуры и разработала сценарии по увеличению пропускной способности транспортного узла, включая планы по строительству новых и реконструкции старых объектов.

Итоговое цифровое решение станет инструментом для решения таких задач как:

– Оптимизация проектных решений – моделирование грузопотоков до начала строительства позволит выявить будущие «узкие места» и избежать перерасхода средств на переделку инфраструктуры, что позволит обосновать проектные решения и требования к прилегающей инфраструктуре до начала строительства объектов инфраструктуры.

– Обоснование инвестиций. Возможность протестировать десятки сценариев нагрузки поможет точно определить необходимую мощность логистических объектов, исключая избыточные инвестиции в неиспользуемые мощности

– Оценка CAPEX и OPEX. Расчеты на цифровых двойниках позволят с высокой точностью оценить инвестиции в проект и операционные расходы.

По оценке Simetra, применение цифровых двойников с ИИ не только на предпроектной стадии, но и в эксплуатации может стать ядром операционной деятельности. Внедрение комплекса технологий окажет влияние на экономические показатели транспортного узла. По расчетам Simetra, снижение логистических издержек может составить до 18-30%, сокращение времени доставки – до 25%, а снижение количества используемого транспорта до 30% за счет оптимизации его загрузки и маршрутов.

«Мы наблюдаем переход от точечной автоматизации к созданию целостных, самообучающихся логистических экосистем. Цифровой двойник, дополненный искусственным интеллектом, – это не просто инструмент, а стратегический актив, который позволяет нашим клиентам принимать решения на основе данных, а не интуиции. Это уже не логистика будущего, а реальность, которая доказывает свою эффективность в проектах крупнейших промышленных и логистических компаний России», – отметил Дмитрий Петровский, директор по решениям в сфере транспортно-логистических систем Simetra.