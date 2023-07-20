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Высокоскоростной интернет пришел на пляжи Зарубино в Приморье

Отдыхающие на пляжах в районе поселка Зарубино в Приморском крае теперь могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом. «Мегафон» запустил новую базовую станцию, которая обеспечила покрытие 4G и качественную голосовую связь в популярных туристических местах. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Строительство телеком-объекта позволило расширить зону действия сети стандарта LTE оператора в Хасанском районе. Эти южные территории Приморья являются любимым местом отдыха у тысяч туристов со всего Дальнего Востока и других регионов России.

Мобильная связь «Мегафона» впервые появилась на пляжах в бухтах Алеут и Лукина. На этих берегах расположены десятки баз отдыха, глэмпинги, также туристы любят приезжать сюда с палатками. Теперь отдыхающим, которых привлекают теплое море и песчано-галечные пляжи, легко поделиться впечатлениями от уникальной природы, позвонив не только в 2G, но и с помощью современной технологии VoLTE. Также туристы могут пользоваться любыми интернет-ресурсами в своих гаджетах – от онлайн-кинотеатров до определителей голосов птиц, ведь в этих местах обитает немало редких, краснокнижных видов.

Бухта Алеут относится к брендовым местам Приморья – ее берег покрыт вулканическим черным песком. Считается, что он обладает лечебными свойствами, и этим особенно интересен гостям региона. Благодаря включению пляжей в районе поселка Зарубино в контур покрытия LTE абоненты оператора теперь смогут пользоваться цифровыми сервисами на средней скорости 30 Мбит/с.

«Важно, что новую базовую станцию мы запустили к началу активного пляжного сезона, который сейчас начинается в Приморье. Теперь туристы, отдыхающие в Зарубино, могут прямо с побережья выкладывать в социальные сети фотографии с красивыми видами бухт. Развивая сеть 4G в регионе, мы делаем акцент на места туристического притяжения, где летом идет активный рост трафика», – сказал директор «Мегафона» в Приморском крае Роман Матвиенко.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает совместно с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами оператора в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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