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Россия Зарубино



23.12.2024 «МегаФон» прокачал 4G на 350 базовых станциях в Приморье 1
14.08.2024 «МегаФон» улучшил связь на хасанских пляжах 1
04.07.2024 Приморские Мальдивы «МегаФон» подключил к 4G 1
08.02.2024 МТС ускорила мобильный интернет в 12 населенных пунктах Приморья 1
18.08.2023 МТС прокачала интернет в бухте Ильмовая под Большим Камнем 1
03.08.2023 «Ростелеком»: точность учета электроэнергии в Кузбассе к концу года повысится на 33% 1
20.07.2023 Высокоскоростной интернет пришел на пляжи Зарубино в Приморье 1
30.05.2017 Рынок ИТ на транспорте: конец стагнации 1
23.01.2017 «Ростелеком» увеличил скорость интернета в трех поселках Хасанского района 1
28.12.2016 МТС расширил границы сети 4G в Приморском крае 1
24.06.2016 ИТ на транспорте. Три точки роста: футбол, «Платон», Китай 1
31.05.2016 В 2016 г. абонентская база «Ростелекома» в Приморском крае выросла на 17 тыс. домохозяйств 1
29.01.2016 В Зарубино Приморского края стартовали продажи высокоскоростных тарифов от «Ростелекома» 1
25.06.2015 МТС модернизировал инфраструктуру сети к началу купального сезона на пляжах Приморья 1
28.08.2001 Компания "Примтелефон" объявила о запуске сети стандарта GSM на Дальнем Востоке 1
14.09.2000 "Кубань-GSM" открыла роуминг с оператором "Новая Телефонная Компания" GSM-900 в Приморском крае 1
06.06.2000 Хабаровский оператор GSM "Дальневосточные сотовые системы-900" открыл роуминг с Приморским краем 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
МегаФон 8805 4
Крок - Croc 1777 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 58 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 1
Цифра ГК 2426 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
Ланит - Лантер 33 1
Электросвязь 268 1
Амтел-Сервис 36 1
Caravan - Караван 89 1
МТС - Кубань GSM 116 1
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 1
МТС - Примтелефон 47 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - ТелеРосс - Восток Мобайл - ВостокМобайл 14 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Финансист 64 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 38 6
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 2
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 2
Международный аэропорт Жуковский 7 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 48 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 4 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 40 1
Traft - Трафт 23 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Приморского края и Восточной Арктики - Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Порт Восточный 6 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 91 1
Жемчужина - Санаторий 56 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 151 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 6
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
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Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 129 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 77 1
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Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
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Wargaming - World of Tanks - Мир танков 177 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
Сысоева Евгения 69 3
Трофимов Дмитрий 41 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 2
Тулаганов Руслан 21 2
Соколов Максим 27 2
Чаркин Евгений 296 1
Устинова Ольга 8 1
Семенов Александр 145 1
Головачев Михаил 20 1
Васильев Дмитрий 66 1
Агафонов Андрей 19 1
Рубцова Ольга 33 1
Матвиенко Роман 30 1
Михайлов Алексей 71 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 13
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 6
Россия - РФ - Российская федерация 144213 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 6
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 717 6
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 122 4
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
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Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
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Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 726 1
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