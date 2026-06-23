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Индексная книга (каталог) CNews*
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ВК РФ Воздушный кодекс Российской Федерации

СОБЫТИЯ


23.06.2026 В России начнут готовить внешних пилотов тяжелых дронов 1
29.03.2023 Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО разрешат сбивать БПЛА везде, где их заметят 1
01.07.2022 В состав Ассоциации «Аэронекст» избрали трех новых членов совета 1
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 2
17.03.2021 Власти поддержат российскую ИТ-отрасль послаблениями по уголовным статьям и новыми льготами 1
16.03.2021 МТС и «Яндекс» получат особый правовой режим на уровне закона 2
26.06.2020 Власти хотят обрабатывать персональную биометрию без письменного согласия россиян 1
22.04.2019 В России создана самонаводящаяся «ракета» для борьбы с беспилотниками. Видео 1
01.02.2019 Власти России разрешат сбивать дроны. Зачем и в каких случаях? 1
14.02.2018 В России будут сбивать дроны, залетевшие не туда 2
24.06.2016 «Антитеррористический» закон дал ФСБ и Внешней разведке особые права в российских ГИС 1
24.06.2016 ИТ на транспорте. Три точки роста: футбол, «Платон», Китай 1
15.04.2016 Беспилотники в 30 раз сократили сроки геодезических работ на российских стройках 1
11.06.2015 Госдума отрегулирует полеты маленьких беспилотных дронов. Что изменится? 1
18.06.2012 В Татарстане демонтирована башня сотовой связи «Билайн», мешавшая полетам самолетов 1
30.06.2008 ВВС РФ: на смену красным звездам придут звезды разноцветные 1
23.11.2007 Совет Федерации одобрил закон об оформлении билетов в электронном виде 1
14.11.2007 Госдума приняла закон об электронных авиабилетах 2

Публикаций - 19, упоминаний - 23

ВК РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9074 3
АФК Система ПАО - Aeromax - Аэромакс 41 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15502 2
VK - Mail.ru Group 3588 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9455 2
Data Matrix - Дата Матрикс 89 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 1
СТЦ - Специальный Технологический Центр 13 1
TraceAir 3 1
Флай дрон - Fly Drone 24 1
Яндекс Беспилотные Технологии 1 1
Ростелеком 10850 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3423 1
Autodesk 639 1
Крок - Croc 1955 1
IXcellerate - Икселерейт 150 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 318 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 1
DataPro - ДатаПро 99 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
Radius Group - Радиус груп - Радиус-ВИП - Radius-VIP - Радиус-Климат - Радиус-Дистрибуция - Russian Mining Center (RMC) - Русская майнинговая компания (РМК) 29 1
РЖД - Российские железные дороги 2081 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 505 2
ALUMNI partners - Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 9 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 53 1
Мортон 26 1
Резонанс НПП 405 1
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 15 1
Copter Express 4 1
Оптиплейн-Аэродинамика 1 1
Пермский пороховой завод ФКП 2 1
Gatwick Airport - Аэропорт Гатвик - ИАТА: LGW, ИКАО: EGKK 10 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1106 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 905 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Boeing 1030 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 616 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 210 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3648 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6497 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4925 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 753 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13605 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3605 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5390 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3047 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2860 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1495 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1180 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1584 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 150 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 78 2
Правительство Севастополя - Губернатор Севастополя 25 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 273 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 29 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5921 1
Минэкономразвития РФ - Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ 15 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3272 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3565 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5585 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 291 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1529 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3180 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2318 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 752 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 961 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 432 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3405 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 136 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 2
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 10 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 777 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3609 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60876 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9260 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22709 5
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AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5309 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 559 2
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Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4726 1
Пропускная способность - Bandwidth 1887 1
Электронный документ - Electronic document 1567 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1662 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1086 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9633 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 985 1
БПЛА - анти-БЛА - Системы противодействия БПЛА (дронам) - Антибеспилотные авиационные системы - Детектор дронов (антидрон) 22 1
Website SEO - SERP - Search Engine Results Page - поисковая выдача 18 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - КРЭП - Комплекс радиоэлектронного противодействия - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 278 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1869 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 50 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3531 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6173 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 247 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 263 2
Ростех - Калашников REX 1 - Электромагнитное ружье 5 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 1
Архивный фонд РФ 114 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 57 1
Autodesk Navisworks 23 1
Autodesk AutoCAD Civil 3D 53 1
Autodesk ReCap 3 1
Pixabay 248 1
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 24 1
Правительство Московской области - ЕАСУЗ - Единая автоматизированная система управления закупками Московской области 4 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 136 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 328 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 619 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 1
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Huawei P30 - Серия смартфонов 177 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
Autodesk Revit 124 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 684 1
ОМС ГИС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 24 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1015 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 119 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 352 1
Путин Владимир 3443 2
Пискарев Василий 10 2
Рубцова Ольга 33 1
Рыжов Александр 4 1
Данилов Никита 21 1
Гусев Антон 1 1
Вахитов Рустам 1 1
Райкова Наталья 5 1
Яковченко Кирилл 1 1
Стильбанс Григорий 1 1
Шадаев Максут 1206 1
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Чаркин Евгений 317 1
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Яровая Ирина 72 1
Каплунов Павел 46 1
Озеров Виктор 29 1
Иванов Роман 22 1
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Кондратьев Алексей 3 1
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