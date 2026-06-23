Индексная книга (каталог) CNews*
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ВК РФ Воздушный кодекс Российской Федерации
СОБЫТИЯ
Публикаций - 19, упоминаний - 23
ВК РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3443 2
|Пискарев Василий 10 2
|Рубцова Ольга 33 1
|Рыжов Александр 4 1
|Данилов Никита 21 1
|Гусев Антон 1 1
|Вахитов Рустам 1 1
|Райкова Наталья 5 1
|Яковченко Кирилл 1 1
|Стильбанс Григорий 1 1
|Шадаев Максут 1206 1
|Чернышенко Дмитрий 578 1
|Чаркин Евгений 317 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 440 1
|Яровая Ирина 72 1
|Каплунов Павел 46 1
|Озеров Виктор 29 1
|Иванов Роман 22 1
|Соколов Максим 27 1
|Кондратьев Алексей 3 1
|Юдов Андрей 4 1
|Ковалев Николай 3 1
|Трофимов Дмитрий 43 1
|Васильев Дмитрий 75 1
|Зибров Геннадий 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11533 3
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2339 1
|Парламентская газета 32 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8537 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3915 1
|Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452060, в очереди разбора - 727989.
Создано именных указателей - 196550.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452060, в очереди разбора - 727989.
Создано именных указателей - 196550.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.