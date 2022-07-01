В состав Ассоциации «Аэронекст» избрали трех новых членов совета

Собрание членов Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «Аэронекст» прошло 30 июня 2022 г., сообщили CNews представители «Аэронекст». В Совет Ассоциации вошли Никита Данилов (компания «Флай дрон»), Григорий Стильбанс («Аэромакс»), Кирилл Яковченко («Оптиплейн-Аэродинамика»).

Также участники собрания обсудили итоги прошедшего года. На конец 2021 г. в Ассоциации была зарегистрирована 51 организация. За 2021 г. шесть организаций прекратили членство, 15 вступили в ряды «Аэронекст». В ходе отчета о текущей деятельности была отмечена работа по анализу изменений Воздушного кодекса России, в который в 2021 г. неоднократно предлагались различные нормы, не учитывающие практику и технологическую специфику применения беспилотных авиационных систем.

С участием Ассоциации прошла финальная доработка Концепции по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство России, утвержденная распоряжением правительства РФ 5 октября 2021 г. № 2806-р. Также был актуализирован профстандарт «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 кг и менее».