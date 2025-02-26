АЭРОНЕКСТ AERONEXT Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем
- На конец 2021 года в Ассоциации была зарегистрирована 51 организация. За 2021 год 6 организаций прекратили членство, 15 вступили в ряды "АЭРОНЕКСТ".
- С участием Ассоциации прошла финальная доработка Концепции по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство РФ, утвержденная распоряжением правительства РФ 5 октября 2021 г. № 2806-р.
- Актуализирован профстандарт "Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 кг и менее".
АЭРОНЕКСТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Данилов Никита 17 2
|Стильбанс Григорий 1 1
|Яковченко Кирилл 1 1
|Путин Владимир 3193 1
|Ким Дмитрий 61 1
|Плахотный Павел 5 1
|Юрецкий Алексей 12 1
|Ряшин Николай 8 1
|Попов Никита 9 1
|Российская газета 272 1
|Ведомости 1026 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342779, в очереди разбора - 765928.
Создано именных указателей - 169707.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.