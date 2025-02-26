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АЭРОНЕКСТ AERONEXT Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем

АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем

  •  На конец 2021 года в Ассоциации была зарегистрирована 51 организация. За 2021 год 6 организаций прекратили членство, 15 вступили в ряды "АЭРОНЕКСТ". 
  • С участием Ассоциации прошла финальная доработка Концепции по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство РФ, утвержденная распоряжением правительства РФ 5 октября 2021 г. № 2806-р.
  • Актуализирован профстандарт "Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 кг и менее".

 


26.02.2025 Власти хотят создать в России международный дрон-хаб для доставки грузов в Китай 1
02.04.2024 «Ростех» и «Аэронекст» будут совместно развивать беспилотные авиационные технологии в России 2
16.01.2024 «Геоскан» откроет сеть учебных центров по БАС в 2024 г. 2
01.12.2023 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2023 года 2
22.05.2023 Беспилотники в России обяжут оснастить габаритными огнями и «черными ящиками» 1
21.04.2023 Как в России ищут частоты для управления БПЛА, и почему это очень трудно 1
01.07.2022 В состав Ассоциации «Аэронекст» избрали трех новых членов совета 2

Публикаций - 7, упоминаний - 11

АЭРОНЕКСТ и организации, системы, технологии, персоны:

Флай дрон - Fly Drone 17 3
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 50 3
Aeromax - Аэромакс 31 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2919 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 17 1
Защитатрансинформ 1 1
Финко 6 1
BBK OPPO Electronics 385 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8776 1
Беспилотные авиационные системы 52 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3225 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1166 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 228 1
Ростех - Азимут 67 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 385 2
Оптиплейн-Аэродинамика 1 1
Газпром ПАО 1345 1
Hyundai Motor Company 389 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 205 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Совкомбанк Совесть 272 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2885 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 671 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5968 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4544 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2760 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 126 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 235 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 637 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3001 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 42 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 254 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1388 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1400 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4172 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 188 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1219 1
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