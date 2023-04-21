Как в России ищут частоты для управления БПЛА, и почему это очень трудно

Госкомиссия по радиочастотам намерена выделить две полосы частот для управления беспилотниками. Ранее комиссия рассматривала вопрос о выделении сразу 15 полос частот, но этого не произошло из-за позиций Минцифры, Росавиации, «Роскосмоса» и сотовых операторов.

ГКРЧ рассмотрит вопрос о выделении частот для управления беспилотниками

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на ближайшем заседании, которое намечено на 24 апреля 2023 г., намерена рассмотреть вопрос о выделении новых полос частот для беспилотных авиационных систем (БАС) и беспилотных воздушных судов (БВС). Это следует из проекта решения комиссии, имеющегося в распоряжении CNews.

Предполагается признать перспективными для выделения полосы радиочастот 390-399,9 МГц и 5030,4-5091 МГц для радиоэлектронных средств (РЭС) каналов управления и контроля с целью разработки, производства и эксплуатации БАС. Также предполагается одобрить внесение соответствующих изменений в Таблицу распределения полос радиочастот между радиослужбами, а Минцифры, совместно с Министерством внутренних дел (МВД), Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Федеральной службе охраны (ФСО), представить в Правительство необходимые предложения.

Сейчас в Таблице распределения радиочастот полоса 5030-5091 МГц закреплена за «воздушной радионавигационной, воздушной подвижной спутниковой службой». Планируется добавить к этому «воздушную подвижную службу» и указать, что соответствующие частоты могут использоваться бортовыми и стационарными станциями воздушной подвижной службы для канала контроля и управления беспилотных авиационных систем при условии исключения помех РЭС воздушной подвижной спутниковой службы и станциям международной стандартной системы (микроволновой системы посадки) для точного захода и посадки воздушных судов.

Поиск частот для беспилотников

В конце 2021 г. ГКРЧ впервые выделила частоты для БАС – тогда речь шла о диапазоне 5,85-6,425 ГГц. Они предназначались только для одного применения – проведения воздушного наблюдения и патрулирования при обеспечении контроля состояния удаленных промышленных объектов. Тогда же Правительство утвердило Концепцию интеграции беспилотных воздушных судов в единой воздушное пространство России.

ГКРЧ намерена выделить две полосы частот для управления беспилотниками

В конце 2022 г. ГКРЧ планировала выделить новые частоты для БАС. Полосы частот 118-137 МГц, 390-399,9 МГц, 860-876 МГц, 902-915 МГц и 921-925 МГц планировалось выделить для организации командной линии, полосы частот 1427-1535 МГц, 2214-2226 МГц, 2328-2340 МГц, 2400-2500 МГц и 2580-2592 МГц – для организации каналов передачи полезной нагрузки в БАС.

Также планировалось признать возможным использование БАС частот в диапазонах 1710-1785 МГц и 1805-1800 МГц в рамках действующих решений об использовании полос частот для применения радиоэлектронных средств (РЭС) стандарта LTE (четвертое поколение сотовой связи, 4G).

Кроме того, планировалось признать перспективными для проведения исследований о возможности использования полосы радиочастот 960-1200 МГц для организации командной линии БАС и полосы радиочастот 5-5,2 Ггц и 5,85-6,425 ГГц для организации канала передачи полезной нагрузки в БАС. То есть всего речь шла о 15 полосах частот.

Тогда же Президент России Владимир Путин поручил Правительству создать благоприятные условия для развития рынка БАС, в том числе путем выделения частотных диапазонов в целях создания единой инфраструктуры для управления БАС и контроля за их эксплуатацией. Сейчас на учете в Росавиации состоит порядка 60 тыс. БВС.

Рабочая группа по частотам для управления беспилотниками

Однако в декабре 2022 г. на заседании комиссии решений о выделении частот для БАС не было принято. Вместо этого ГКРЧ постановила создать рабочую группу по выделению полос частот РЭС для организации связи в БВС и БАС, главой которой стал замминистра цифрового развития Дмитрий Ким.

В рабочую группу от государства вошли представители Минцифры, Росавиации, Минтранса, Минобороны, ФСБ, ФСО, Минэнерго, Минпромторга, Росгидромета, Росгвардии, госкорпорации «Роскосмос», Роскомнадзора, Научно-исследовательского института «Радио» (НИИР), Главного радиочастного центра (ГРЧЦ), ВНИИР (Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии), ГосНИИ ГА (Государственный научно-технический институт гражданской авиации), «Морсвзяьспутника», «Защитатрансинформ» и «Платформа НТИ (Научно-техническая инициатива)».

От бизнеса в рабочую группу вошли представители сотового оператора «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2), Ассоциации «Аэронэкст», Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и разработчиков БАС и БВС: АО «Навигатор», РАС, СТЦ, НИТА, «Финко», «Геоскан», НПП «Радар мсс» и «Флайдрон». По результатам ее работы ГКРЧ планирует принять решение, в котором будут фигурировать лишь две полосы частот – вместо 15, обсуждавшихся в декабре.

В ходе заседаний рабочей группы НИИР представил результаты дополнительного анализа международного опыта выделения полос радиочастот и регулирования их использования РЭС для организации связи в БАС, включая рекомендации ИКАО (Международная организация гражданской авиации), положения регламента радиосвязи, отчеты и рекомендации региональных организаций (ЕСС/СЕПТ, Федеральной комиссии по связи США). Также были представлены результаты анализа сведений о планируемых и реальной используемых полосах радиочастот и технических характеристиках РЭС.

Позиция Росавиации

Росавиацией была доведена информация о проводимых совместно с Минпромторгом мероприятиях по формированию государственного заказа на БАС на период до 2030 г. При этом ведомство обратило внимание на необходимость учета при выработке подходов к регулированию использования радиочастотного спектра не общего количества БВС, а количества БВС, одновременно находящихся в единице воздушного пространства.

Ведомство предложило дополнительно проанализировать опыт выделения частот для БАС в различных странах, где они интенсивно развиваются, в частности, в Польше и Иране.

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Также Росавиация представила информацию о предполагаемой классификации БВС, с учетом целевых параметров, используемых для классификации – по целевому назначению, по максимальной взлетной массе, по правилам использования воздушного пространства и по условиям выполнения полетов (наличию визуальной видимости), а также возможные сценарии применения БВС в различных классах и применениях. Предполагается деление на четыре сценария с градацией по уровням риска – низкий, средний, высокий и городская аэромобильность.

Позиция ассоциации «Аэронэкст»

Ассоциацией «Аэронекст» были доведены результаты оценки одновременно находящихся в воздухе БВС в единице воздушного пространства – до 20 бортов. Также ассоциация довела информацию об оценки количества применений БВС по высотам полетов: 45% осуществляется на высоте от 0 до 200 метров, 35% - от 200 до 500 метров, 15% - от 500 до 1 тыс. метров, 5% - свыше 1 тыс метров. Наиболее востребованы высоты полета БВС – от 150 до 300 метров. Кроме того, в ассоциации подтвердили, что большинство производителей БАС используют оборудование связи трех производителей: «Геоскан», СТЦ и АО «Навигатор».

Также ассоциация представила информацию об использовании разработчиками БАС порядка 12 полос радиочастот в различных диапазонах. При этом ассоциация считает, что категорирование БАС по принципу любительского или профессионального применения не влияет на вопросы обеспечения электромагнитной совместимости РЭС. «Частоты должны выделять для того, чтобы единообразно и безопасности управлять БВС, независимо от применения», - полагают в ассоциации.

Ассоциация «Аэронэкст» выделяет базовый сценарий применения БВС - в условиях прямой видимости, до 500 метров удаления от базовой станции управления БАС. При таком сценарии применения большинство иностранных БВС используют диапазон 2,4 ГГц. «Эту полосу целесообразно оставить для такого сценария применения – по сути, пилотажное управление БВС в пределах визуальной видимости, с помощью ручного управления БВС», - считают в ассоциации.

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«Вся остальная деятельность БВС, вне зависимости от применения – это навигационное управление, полет по заранее спланированному маршруту, здесь нужно стандартизироваться в каких-то других диапазонах радиочастот, - заявили в «Аэронэкст». - Необходимо выйти из парадигмы «БВС – это маленькие квадрокоптеры». В настоящее время пять компаний в России разрабатывают опционально пилотируемые машины, частотные диапазоны для этих БВС должны быть приемлемы в любом варианте использования».

Позиция сотовых операторов

Со своей стороны, представитель «Т2 Мобайл» сообщил, что операторы сотовой связи не возражают против использования полос радиочастот, выделенных для их сетей, при условии, что размещаемой на борту БВС оборудование будет представлять абонентское устройство, работающее в соответствии со стандартом сети. При этом необходимо учитывать, что в условиях санкционных ограничений проблематично модернизировать ПО, если это потребуется для обеспечения передачи информации для оборудования, установленного на БВС.

Кроме того, проблемами являются имеющиеся ограничения по существующему покрытию сетей сотовой связи и достаточно высокую фрагментацию спектра между операторами на территориях различных субъектов. Также из-за особенностей построения сетей сотовой связи (отрицательный наклон диаграмм направленности антенн базовых станций) обеспечить устойчивую связи на высотах свыше 150-200 метров будет проблематично, предупреждают в «Т2 Мобайл». В то же время в пресс-службе Минцифры ранее заявляли «Российской газете», что интеграции БАС и сотовых сетей не обсуждаются, так как управление БВС использованием сотовой связи не является эффективным.

Позиции «Роскосмоса» и Минобороны

В свою очередь, представитель «Роскосмоса» сообщил, что один из предлагаемых к рассмотрению диапазонов частот – 2,2-2,9 ГГц – является потенциально проблемным, поскольку именно в нем осуществляется прием сигналов телеметрии как с автоматических космических аппаратов, так и пилотируемых. «Хотя весь спектр и не используется, и, теоретически, возможно рассмотреть отдельные его участки в заявленных целях, однако при этом придется вводить зоны запретов полетов в районах размещения приемных станций космических служб», - сообщили в «Роскосмосе».

Также в «Роскосмосе» предложили подготовить к рассмотрению сведения о существующем применении (полосы радиочастот, энергетика радиолиний, максимальные дальности и высоты полетов, и рассмотреть сценарии «Борт – Земля», «Земля – Борт», «Борт – Борт». Кроме того, пока никак не учитывается аспект контроля местонахождения БВС из космоса. «Этот вопрос важно легализовать с точки зрения использования радиочастот, в том числе и потому что это, возможно, задача для «Роскосмоса» в части установки соответствующей полезной нагрузки на спутники», - считают в госкорпорации.

Минобороны высказало предложение о целесообразности первоначально определиться с тем, какое количество спектра и для каких применений необходимо выделить. При этом необходимо определиться с характеристиками радиолиний и, исходя из этого, оценить необходимое количество радиочастотного спектра.

Мнение эксперта

В итоге участники рабочей группы пришли к выводу о необходимости в первоочередном порядке определить кандидатные полосы радиочастот для каналов управления и контроля БАС. Источник CNews в телекоммуникационной отрасли объясняет, что в декабре 2022 г. ГКРЧ не смогла принять решение о выделении частот для частот ля БАС, так как тогда предлагалось выделить частоты из других регионов (согласно делению Международного союза электросвязи), которые не соответствуют российскому и европейскому распределению частот.

«5030 – 5091 МГц - это в принципе международная полоса для воздушных служб, поэтому там вероятность принятия должна быть высокой, - отмечает собеседник издания. - Что касается использования сотовых частот для управления БВС, то для этого, в принципе, не требуется отдельное решение ГКРЧ. Здесь, скорее, вопрос создания полноценной системы управления воздушным движения низколетящих БВС. Техническая возможность уже есть, но остальная регуляторика в области БАС еще не доросла».