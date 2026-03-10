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АЭРОНЕКСТ AERONEXT Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем
- На конец 2021 года в Ассоциации была зарегистрирована 51 организация. За 2021 год 6 организаций прекратили членство, 15 вступили в ряды "АЭРОНЕКСТ".
- С участием Ассоциации прошла финальная доработка Концепции по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство РФ, утвержденная распоряжением правительства РФ 5 октября 2021 г. № 2806-р.
- Актуализирован профстандарт "Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 кг и менее".
СОБЫТИЯ
Публикаций - 10, упоминаний - 18
АЭРОНЕКСТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Бабинцев Глеб 6 3
|Юрецкий Алексей 25 2
|Кравченко Александр 18 2
|Данилов Никита 22 2
|Яковченко Кирилл 1 1
|Стильбанс Григорий 1 1
|Шейкин Артем 44 1
|Ряшин Николай 18 1
|Патраков Андрей 4 1
|Кириков Денис 3 1
|Выборных Максим 1 1
|Потешкин Владимир 2 1
|Кабачник Илья 1 1
|Путин Владимир 3454 1
|Ким Дмитрий 73 1
|Безруков Андрей 33 1
|Чижов Максим 7 1
|Попов Никита 12 1
|Плахотный Павел 5 1
|Ведомости 1466 3
|Российская газета 290 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.