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АЭРОНЕКСТ AERONEXT Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем

АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем
  •  На конец 2021 года в Ассоциации была зарегистрирована 51 организация. За 2021 год 6 организаций прекратили членство, 15 вступили в ряды "АЭРОНЕКСТ". 
  • С участием Ассоциации прошла финальная доработка Концепции по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство РФ, утвержденная распоряжением правительства РФ 5 октября 2021 г. № 2806-р.
  • Актуализирован профстандарт "Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 кг и менее".

 

СОБЫТИЯ


10.03.2026 В России рынок гражданских БПЛА рухнул на треть 1
16.12.2025 «АльфаСтрахование» и «Аэронекст» договорились о сотрудничестве в сфере страхования беспилотников 5
09.09.2025 Операторам БПЛА в России придется сдавать экзамены на пилота 1
26.02.2025 Власти хотят создать в России международный дрон-хаб для доставки грузов в Китай 1
02.04.2024 «Ростех» и «Аэронекст» будут совместно развивать беспилотные авиационные технологии в России 2
16.01.2024 «Геоскан» откроет сеть учебных центров по БАС в 2024 г. 2
01.12.2023 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2023 года 2
22.05.2023 Беспилотники в России обяжут оснастить габаритными огнями и «черными ящиками» 1
21.04.2023 Как в России ищут частоты для управления БПЛА, и почему это очень трудно 1
01.07.2022 В состав Ассоциации «Аэронекст» избрали трех новых членов совета 2

Публикаций - 10, упоминаний - 18

АЭРОНЕКСТ и организации, системы, технологии, персоны:

Флай дрон - Fly Drone 26 5
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 133 4
Защитатрансинформ 1 1
Беспилотные системы - Финко - Суперкам - Supercam 15 1
Беспилотные авиационные системы 93 1
Индустриальные дроны 3 1
ЦБСТ АНО - Центр беспилотных систем и технологий 8 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
BBK OPPO Electronics 484 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 1
DJI 96 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Ростех - Азимут - Azimut JSC 86 1
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 23 1
АФК Система ПАО - Aeromax - Аэромакс 44 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 4
Оптиплейн-Аэродинамика 1 1
Газпром ПАО 1493 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
Hyundai Motor Company 436 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
АльфаСтрахование СГ 394 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
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