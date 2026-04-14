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Индексная книга (каталог) CNews*
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Беспилотные системы Финко Суперкам Supercam

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.04.2026 В России испытали технологию группового применения ударных БПЛА: Они уничтожают цели организованной группой 3
09.02.2026 «Гаскар» представила обновленный цифровой полигон «Небо-22» для подготовки операторов БПЛА 1
30.10.2025 Большинству российских регионов разрешат использовать тяжелые БПЛА 1
14.10.2025 Власти России хотят резко сократить госзаказ на БПЛА 1
21.05.2025 Евросоюз ввел санкции против подразделения Роскомнадзора и разработчиков БПЛА 1
15.04.2025 Российский энергогигант потратит сотни миллионов на защиту 14 объектов от БПЛА 1
24.10.2024 Российский энергогигант начал применять БПЛА для обследования своих ЛЭП 3
07.06.2024 В нацпроект по беспилотникам добавят «цифровое бесшовное небо» 1
25.12.2023 В России запущено мощное производство БПЛА 1
20.12.2023 В России создадут единую структуру для регулирования всех беспилотников: летающих, автомобильных и морских 1
19.12.2023 Введены ковровые санкции против российских ИТ, электроники и сына Медведева 1
28.09.2023 Власти передадут на производство БПЛА 200 миллионов из нацпроекта «Экология» 1
21.04.2023 Как в России ищут частоты для управления БПЛА, и почему это очень трудно 1
03.03.2023 Россия готовится запустить в серию беспилотники на 50 миллиардов 1

Публикаций - 15, упоминаний - 19

Беспилотные системы и организации, системы, технологии, персоны:

Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 133 8
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 23 6
Птеро - Ptero 7 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Беспилотные авиационные системы 93 3
Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 21 3
АВАКС-ГеоСервис НПП 2 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 2
Флай дрон - Fly Drone 26 2
Радиолайн 3 1
ЦКБР - Центр комплексных беспилотных решений 7 1
Лаборатория будущего 17 1
Интеллектуальная электроника — Валдай ИНТЦ - Ушкуйник НПЦ 4 1
Lara Technology 1 1
Ростелеком 10948 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Информзащита 941 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
ГЛОНАСС АО 278 1
Миранда-Медиа - Крымтелеком 58 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 111 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 1
DJI 96 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Н-Системс 7 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Миранда-Медиа 82 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 1
Аметист Групп - Gaskar Group - Гаскар Групп - Гаскар Интеграция - Гаскар Технологии - Диджитал лаб 18 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 1
Ростех - Швабе НПЗ - Новосибирский приборостроительный завод 11 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 5
Ростех - Вертолеты России - ВР-Технологии КБ - конструкторское бюро 10 5
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 4
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 46 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Стратим КБ 2 1
Ростех - ОПК - Полет НПП 3 1
Интер РАО - Печорская ГРЭС 3 1
Интер РАО ЕЭС ПАО - ИГРЭС - Ириклинская ГРЭС 4 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова 9 1
РЭО - Российский экологический оператор 16 1
Интер РАО Электрогенерация 6 1
ИБС - Инновационные беспилотные системы - Транспорт будущего 14 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 3
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 2
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Авиалесоохрана ФБУ 19 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Минтранс РФ - Генерал Черняховский 3 1
Geoscan Technologies - Геоскан БПЛА - Геоскан БВС 22 1
SR Space - SR Drones - Богомол 4 1
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Apple iPhone 6 4861 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 1
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
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Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 1
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