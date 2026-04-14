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Беспилотные системы Финко Суперкам Supercam
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 18 280 468 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 15, упоминаний - 19
Беспилотные системы и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 4
|Хубежова Зарина 2 2
|Шпак Василий 279 2
|Гордин Дионис 20 2
|Вязников Алексей 3 1
|Медведев Илья 1 1
|Шашков Алексей 3 1
|Камнев Павел 12 1
|Никишев Роман 1 1
|Патраков Андрей 4 1
|Демко Илья 4 1
|Кузькин Дмитрий 1 1
|Чекушов Роман 6 1
|Тортев Дмитрий 1 1
|Кострюкова Александра 1 1
|Липов Андрей 68 1
|Белоусов Андрей 149 1
|Генс Георгий 79 1
|Генс Филипп 54 1
|Абрамченко Виктория 18 1
|Савельев Виталий 55 1
|Ким Дмитрий 73 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Семенов Максим 27 1
|Зима Иван 22 1
|Николаев Константин 17 1
|Азаров Дмитрий 9 1
|Чехов Антон 22 1
|Чадаев Алексей 3 1
|Нестеренко Руслан 2 1
|Козаренко Юрий 13 1
|Райкевич Алексей 129 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.